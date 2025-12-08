Logo
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część

Film akcji z Gerardem Butlerem z początku tego roku mógł umknąć pod radarem polskich widzów. Po cichu wszedł na VOD, przez co łatwo dało się go przegapić. Teraz "Skok stulecia 2" robi jednak sporo szumu w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video. Wreszcie zdobywa uwagę, na jaką zasługuje.

Rafał Christ
"Skok stulecia" z 2018 roku został gremialnie uznany za przeciętny film akcji z Gerardem Butlerem. Za to na dwójkę zrobił się szał. Przynajmniej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, gdzie na początku stycznia sequel trafił do kin. Przez chwilę królował nawet w światowym box offisie. Nic dziwnego. Widać w nim postęp względem jedynki. Jest dużo lżejszy, sprawniejszy i pomysłowy. Dlatego na Rotten Tomatoes zanotował wynik o 20 proc. wyższy od swojego poprzednika - cieszy się 62 proc. pozytywnych recenzji.

W "Skoku stulecia 2" stojący za kamerą Christian Gudegast pokazuje dalszy rozwój męskiego pojedynku między policjantem a złodziejem. Tylko grany przez Duży Nick stracił już odznakę i na własną rękę rusza w pościg za Donniego. Rywal granego przez Gerarda Butlera bohatera szykuje akurat skok na największą giełdę diamentów na świecie. Gra o łup zmienia się jednak w śmiertelnie niebezpieczną rywalizację, a o losach jej uczestników decydują kruchy sojusz i zaskakująca zdrada.

Skok stulecia 2 - opinie o hicie akcji Prime Video

Może i faktycznie fabuła "Skoku stulecia 2" brzmi wtórnie, Christian Gudegast lubuje się w kliszach i wciąż nie dostarcza nam filmu wybitnego, ale potrafi zafundować sporą dawkę rozrywki. Tak przynajmniej twierdzą widzowie w mediach społecznościowych. Akcyjniaka z Gerardem Butlerem nazywają wręcz "kryminalnie niedocenionym".

Kryminalnie niedoceniony. Gerard Butler przypomina Kurta Russela w roli Dużego Nicka, w najlepszej scenie zażywa molly i pali trawkę w klubie. Fantastycznie, mam nadzieję, że zrobią więcej tych filmów

Ogłaszam, że od dzisiaj staję na czele kampanii na rzecz zdobycia przez Gerarda Butlera nagród dla najlepszego aktora za rolę w "Skoku stulecia 2"

Trudno wyrazić, jak doskonały okazał się "Skok stulecia 2". Totalnie kandydat do tytułu najlepszego filmu roku

- czytamy na X (dawny Twitter).

Czytając takie opinie, zrozumiałe staje się, czemu "Skok stulecia 2" zrobił tak zawrotną karierę na Prime Video. Chwilę po swojej premierze wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Do zestawienia wciągnął przy okazji swojego poprzednika, który aktualnie zajmuje dużo dalsze, bo ósme miejsce. Ewidentnie więc użytkownicy serwisu łakną kolejnych odsłon przygód Dużego Nicka w wykonaniu Gerarda Butlera.

Skok stulecia 3 - czy będzie kolejna odsłona hitu akcji Prime Video?

Jak się okazuje, fani "Skoku stulecia" nie będą musieli długo czekać na nową odsłonę serii. Trzecia część już wiele miesięcy temu dostała zielone światło. Nieoficjalnie mówi się, że może ujrzeć ona światło dzienne w 2027 roku. Jednakże już teraz reżyser głośno afirmuje chęć realizacji jeszcze dwóch kolejnych kontynuacji.

Na ten moment nie wiadomo jeszcze, w jakiej formie "Skok stulecia 3" (i jego ewentualne sequele) trafią do Polski. Nie będziemy więc gdybać czy nadchodzący film akcji z Gerardem Butlerem obejrzymy w kinach, czy tak jak dwójka trafi od razu na VOD, a po dłuższym czasie pojawi się na Prime Video.

Więcej o filmach akcji na Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
08.12.2025 16:59
Tagi: AmazonCo obejrzeć?Filmy akcjiPrime Video
