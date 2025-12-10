Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy

Ładowanie...

„Legenda Vox Machiny” to pierwszy serial, który został zrealizowany w porozumieniu Amazon Prime Video z Critical Role, a więc ekipą, która z gier fabularnych zrobiła niezły biznes. Produkcja powstała na podstawie sesji RPG realizowanych przez grupę przyjaciół. Grupa w ekspresowym tempie podbiła internet, zebrała rzeszę fanów i pod ich drzwiami szybko wylądowały propozycje współpracy. Wygrał Amazon.



W ten sposób na Prime Video wylądowały już dwa seriale, które powstały na historiach Critical Role. Kilka tygodni temu do serwisu trafił „The Mighty Nein”, poważniejszy i dłuższy (odcinki mają po 40 minut) tytuł. Jednocześnie w wzrosło zainteresowanie poprzednim, bardzo już zaawansowanym tytułem, czyli właśnie „Legendą Vox Machiny”. Dlatego zasadne wydaje się pytanie:

Kiedy Legenda Vox Machiny otrzyma 4. sezon?

Mówiąc najkrócej: nie do końca wiadomo. Serwis Prime Video potwierdził jednak, że 4. seria wyląduje w serwisie w 2026 roku. Dokładniejsza data nie jest jednak znana. Patrząc jednak na dotychczasowe premiery poprzednich sezonów, powinniśmy spodziewać się, że będzie to sezon wiosna-lato.



To jednak nie koniec. Serwis potwierdził, że doczekamy się również 5. serii, która zakończy cały serial. Najprawdopodobniej dostaniemy ją dopiero w 2027 roku.



O czym opowie 4. sezon Legendy Vox Machiny?

Nowy sezon zabierze widzów do znanego świata i najpewniej pokaże pewnego, bardzo znanego bohatera. Po pokonaniu Konklawe Chroma fabuła wchodzi w finałową fazę. Przeciwnikiem będzie niejaki Szepczący, którego fani Dungeons and Dragons (i „Stranger Things”) mogą znać jako… Vecnę. To imię raczej jednak nie pojawi się w serialu w powodów licencyjnych. Prawdopodobnie zobaczymy również nowego członka drużyny. Ma on zastąpić postać, która pod koniec 3. Sezony odłączyła się od drużyny.

Konrad Chwast 10.12.2025 07:45

