Tragiczny finał Sądu Siedmiu w Rycerzu Siedmiu Królestw. Kto zginął?

Odcinek s01e05 „Rycerza Siedmiu Królestw” spełnia obietnicę złożoną w poprzednim odcinku: przyszedł czas na starcie w sumie czternastu rycerzy, które ma przesądzić o winie Dunka. Kto dokładnie przetrwał, kto zginął i jakie są tego konsekwencje?

Michał Jarecki
rycerz siedmiu królestw kto zginął
Turniejowa walka okazuje się wyjątkowo krwawa, brutalna i brudna. Błoto, okrzyki, ostrza i obuchy uderzające o tarcze i zbroje. Chaos. Gdy Dunk na pewien czas traci przytomność, oglądamy retrospekcję, która okazuje się swoistą „genezą” rycerza - pokazuje nam, w jaki sposób trafił on pod opiekę ser Arlana z Pennytree. Wreszcie, ciężko ranny, z opuchniętym okiem, pośród bitewnego zgiełku, Duncan Wysoki zmusza Aeriona Targaryena, by ten się poddał i wycofał oskarżenie.

To zwycięstwo okupione ogromnym wysiłkiem, ale sprawiedliwości staje się zadość - prosty lud dostaje swą pomstę. Triumf Dunka ma jednak swoją cenę: kilku rycerzy ginie, w tym, niestety, prawy książę Baelor Targaryen.

Rycerz Siedmiu Królestw - odcinek 5. Kto zginął?

Czytaj też: KONKURS - Zostań Rycerzem Siedmiu Królestw

Po bitwie Duncan musi zostać zniesiony z pola turniejowego - jego rany są zbyt poważne. Gdy Stalowy Pate i Raymun Fossoway pomagają mu zejść z areny, podchodzi do nich książę i namiestnik, Baelor, wciąż w hełmie i zbroi. Wypowiada kilka słów otuchy, po czym zaczyna mówić jakby przez sen.

Stalowy Pate próbuje zdjąć z księcia zbroję i zauważa, że jej tylna część została zmiażdżona. Baelor wyjaśnia, że to sprawka buławy jego brata, Maekara. Mamrocze jeszcze uwagę o tym, jak silny zawsze był jego brat, po czym Pate zdejmuje mu hełm i odmawia modlitwę do bogów.

Baelor odwraca się, ukazując Dunkowi i widzom ogromne wgniecenie w czaszce - ranę odsłaniającą mózg. Zaczyna się jąkać, po czym pada martwy na ziemię. Choć Baelor powtarzał, że Gwardia Królewska go nie skrzywdzi, nie przewidział ciosu brata, który w trakcie walki - przypadkowo bądź celowo - roztrzaskał mu głowę.

Śmierć Baelora nie jest oczywiście wymysłem serialu. Spotyka go podobny los w noweli „Wędrowny rycerz” autorstwa George’a R.R. Martina. Tam scena przebiega niemal identycznie: Baelor podchodzi do Dunka, mówi, że jego ręce są jak z drewna, wspomina brata, a zdjęcie hełmu odsłania na wpół zmiażdżoną czaszkę. Tak spełnił się proroczy sen Daerona: smok padł.

Poza tym w walce śmierć ponieśli Ser Humfrey Beesbury oraz Humfrey Hardyng. Choć nie przeżyli, obaj doczekali się zemsty na Aerionie. Hardyng pragnął odwetu za złamaną nogę, a jako jego szwagier Beesbury również chciał, by targaryeński książę zapłacił za swoje czyny. W „Rycerzu Siedmiu Królestw” za życie Dunka zapłacono w sumie trzema innymi (co przy okazji załamuje naszego bohatera) - pozostaje pytanie, czy ofiara Baelora okaże się tego warta.

W oryginale Maekar był dręczony wyrzutami sumienia i od tamtej pory rok w rok święcił pamięć brata. Zdecydował się też spytać Dunka, czy ten nie przygarnie Jaja jako swojego giermka na dłużej, by ten nauczył się pracowitości i pokory.

Lista drużyn i zgonów prezentuje się następująco:

Po stronie oskarżonego ser Duncana stanęli:

  • Książę Baelor Targaryen (zwany Złamaną Włócznią, następca tronu) - zginął,
  • Ser Lyonel Baratheon,
  • Ser Raymun Fossoway,
  • Ser Humfrey Beesbury - zginął,
  • Ser Humfrey Hardyng - zginął,
  • Ser Robyn Rhysling.

Po stronie oskarżyciela - Aeriona - stanęli:

  • Książę Aerion Targaryen (zwany Jasnym Płomieniem),
  • Książę Daeron Targaryen,
  • Książę Maekar Targaryen,
  • Ser Willem Wylde (Gwardia Królewska),
  • Ser Donnel z Duskendale (Gwardia Królewska),
  • Ser Roland Crakehall (Gwardia Królewska),
  • Ser Steffon Fossoway.

A dlaczego nie zobaczyliśmy walki braci? Portretujący Baelora aktor Bertie Carvel wyjaśnił:

(...)jednym z ekscytujących elementów tego uniwersum jest to, że przyzwyczailiśmy się do świata, w którym nie ma jednego protagonisty. W „Pieśni Lodu i Ognia” George nieustannie zmienia punkt widzenia i destabilizuje odbiorcę - wszystko ma wiele perspektyw, istnieje pewien moralny relatywizm, który jest niezwykle fascynujący. W tej historii jednak bardzo mocno trzymamy się Dunka, więc tę sekwencję oglądamy jego oczami.

Nakręciliśmy krótką, przelotną scenę, w której Maekar uderza Baelora, oraz moment bezpośrednio ją poprzedzający, między braćmi. Ale to już pytanie do Iry [czemu zabrakło go w wersji ostatecznej], przypuszczam, że zdecydowano się tego nie pokazywać, ponieważ zdradzałoby to zbyt wcześnie, co za chwilę nastąpi. W pewnym sensie nie jesteśmy tu z Baelorem, tylko z Dunkem. Mam nadzieję, że to odpowiada na pytanie.

Jeśli w oczekiwaniu na kolejny odcinek chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej na temat "Rycerza Siedmiu Królestw", to możecie przeczytać naszą recenzję. Z kolei tu możecie znaleźć pełny harmonogram odcinków, a tu zapoznacie się z ser Lyonelem Baratheonem. Możecie też poznać odpowiedź na pytanie: gdzie podziały się smoki? Pisaliśmy też o pojawieniu się Jaja w "Grze o tron", wyjaśnialiśmy, kim jest hedge knight - wędrowny rycerz, a także omówiliśmy nowych Targaryenów i wielki twist. A może nie wiecie, jak serialowa zdrada łączy się z "GoT" i dlaczego Baleor ma czarne włosy?

Michał Jarecki
16.02.2026 15:01
Tagi: Rycerz Siedmiu Królestw
