Gdzie jest teraz Bogdan Kacmajor? Był guru sekty Niebo

Bogdan Kacmajor to bioenergoterapeuta i guru sekty Niebo, gdzie w latach 90. trafił młody Sebastian Keller. Co wiadomo na jego temat? Gdzie znajduje się teraz głowa zboru?

Anna Bortniak
Historia sekty Niebo odżyła za sprawą serialu "Niebo. Rok w piekle" od HBO Max. Produkcja skupia się na Sebastianie Kellerze, młodym chłopaku, który porzuca swoje ambicje i dołącza do zboru ulokowanego w Majdanie Kozłowieckim. Grupie "Niebian" przewodzi charyzmatyczny Piotr Wójcik, który leczy poprzez nakładanie rąk na głowę chorego. Przez to, że wcześniej pomógł Sebastianowi pozbyć się uporczywych bólów, udało mu się zwerbować go do swojej sekty, która z biegiem czasu odbiera chłopakowi wolność i tożsamość.

Serial HBO został oparty o prawdziwą historię Kellera, który opisuje ją w książce "Niebo. Pięć lat w sekcie". W serialu to nazwisko nie pada, ale w rzeczywistości guru Nieba był Bogdan Kacmajor. Co się z nim teraz dzieje?

Bogdan Kacmajor - kim był i gdzie jest teraz?

Bogdan Kacmajor był bioenergoterapeutą i przywódcą sekty Niebo (pełna nazwa to Zbór Leczenia Duchem Świętym "Niebo"), która powstała w 1990 r. Właśnie wtedy w Majdanie Kozłowieckim stanął dom, w którym mężczyzna zebrał grupę ślepo wierzących mu ludzi, których "leczył" za pomocą nakładania rąk na głowę. Za jego namową członkowie sekty niszczyli ślady swojego poprzedniego życia i przybierali nowe, często dziwnie brzmiące imiona (np. "Już", "I Śrubokręt Nie Pomoże", Apartament Numer Osiem", "Papaja Mama" czy "Bonanza").

W 2011 r., czyli 15 lat po opuszczeniu sekty, Keller pisał, że Kacmajor zamieszkał w Nysie. Sam, nie z żoną Grażyną, bo ona podobno zaginęła lub zaszyła się w krakowskim klasztorze. Historia jest owiana tajemnicą, ponieważ kobieta zniknęła w 2002 r., kiedy wraz z synem została wyrzucona przez Kacmajora z Nieba. Szukali pomocy przez kilka dni, aż w końcu matka stwierdziła, że najlepiej będzie, gdy się rozdzielą. Syn w końcu trafił na komisariat i opowiedział całą historię, ale Grażyny nigdy nie odnaleziono. Był to symboliczny koniec Nieba, które już w 2005 r. było tylko ruiną.

Prawie wszystkie dzieci Kacmajora umieszczono w domu dziecka i tylko dwie najmłodsze córki trafiły do rodzin zastępczych. Po wyjściu z domu dziecka do głowy zboru wróciło trzech dorosłych synów. Z kolei ich najstarszy brat całkiem odciął się ojca, który twierdził, że opętał go szatan.

Czy Kacmajor odpowiedział za swoje czyny? Okazuje się, że mimo wyrządzonych szkód w postaci traum (i nie tylko), trudno było go o coś oskarżyć. W 2000 r. został skazany przez sąd w Lubartowie jedynie za bezprawne przetrzymywanie syna w sekcie. Poza tym żadne inne przestępstwa nie zostały mu udowodnione - w końcu członkowie Nieba z własnej woli dołączali do zboru.

Co dzieje się z nim teraz? Trudno szukać potwierdzonych informacji na temat życia guru, ale najprawdopodobniej Kacmajor już nie żyje. W połowie października 2025 r. na kanale Miejsce Zbrodni został opublikowany materiał o tytule "Wyprał mózgi Polaków i zniknął". Film został udostępniony przez fanpage na Facebooku pod nazwą Totart czyli odzyskiwanie rozumu. We wpisie wspomniano: "Kilka słów o nieżyjącym już Bogdanie Kacmajorze, guru sekty NIEBO, który pojawia się w naszym filmie Totart czyli odzyskiwanie rozumu...".

Serial "Niebo. Rok w piekle" zadebiutuje na HBO Max 26 grudnia. Został oparty o wspomnienia Sebastiana Kellera z książki "Niebo. Pięć lat w sekcie".

Anna Bortniak
26.12.2025 13:20
Tagi: HBO MaxPolskie seriale
