Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina

Na początku października w serwisie Netflix zadebiutował 3. sezon serialu antologii "Potwory", który tym razem skupiał się na historii Eda Geina. W rolę mordercy wcielił się Charlie Hunnam, który wcześniej pojawiał się już w głośnych i tych mniej znanych produkcjach. Oto subiektywny ranking jego najlepszych ról - wybieramy TOP 10.

Charlie Hunnam: najlepsze role. TOP 10 filmów i seriali

10. Hooligans

Tytuł filmu: Hooligans (Green Street)

Hooligans (Green Street) Rok produkcji: 2005

2005 Czas trwania: 1h 49m

1h 49m Reżyseria: Lexi Alexander

Lexi Alexander Obsada: Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani, Marc Warren

Elijah Wood, Charlie Hunnam, Claire Forlani, Marc Warren Ocena IMDb: 7.4/10

Produkcja "Hooligans" to ceniony brytyjsko-amerykański dramat, który skupia się na świecie kibiców piłkarskich angielskiego klubu West Ham United. Jego bohaterem jest Matt Buckner, utalentowany student dziennikarstwa na Harvardzie, który po aferze na uczelni wyjeżdża do Londynu. Tam poznaje Pete'a, swojego szwagra, w którego wcielił się Charlie Hunnam. Gra on zagorzałego kibica i chuligana, który wciąga Matta w brutalny świat pseudokibiców. Prawdziwe niebezpieczeństwo nadciąga jednak w momencie, kiedy grupa kiboli zaczyna podejrzewać, że Matt to tak naprawdę dziennikarz próbujący przeniknąć do grupy.

Film "Hooligans" nie jest dostępny w VOD.

9. Zaginione miasto Z

Tytuł filmu: Zaginione miasto Z (The Lost City of Z)

Zaginione miasto Z (The Lost City of Z) Rok produkcji: 2016

2016 Czas trwania: 2h 21m

2h 21m Reżyseria: James Gray

James Gray Obsada: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland

Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland Ocena IMDb: 6.6/10

"Zaginione miasto Z" to produkcja przygodowa, w której Charlie Hunnam wciela się w Percy'ego Fawcetta - brytyjskiego wojskowego i podróżnika. Akcja filmu rozgrywa się na początku XX wieku, kiedy główny bohater trafia do Brazylii, gdzie odkrywa ślady istnienia zaawansowanej indiańskiej cywilizacji w amazońskiej dżungli, o której nikt wcześniej nie słyszał. Kiedy Fawcett próbuje przekonać Królewskie Towarzystwo Geograficzne do zorganizowania wyprawy mającej na celu odnalezienie legendarnego, zaginionego miasta "Z", naukowcy i badacze są sceptycznie nastawieni. Ostatecznie jednak Fawcett wraz z synem wyrusza na kolejną ekspedycję, mając nadzieję na największe odkrycie swojego życia.

8. Prawdziwa historia gangu Kelly'ego

Tytuł filmu: Prawdziwa historia gangu Kelly'ego (True History of the Kelly Gang)

Prawdziwa historia gangu Kelly'ego (True History of the Kelly Gang) Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 2h 4m

2h 4m Reżyseria: Justin Kurzel

Justin Kurzel Obsada: George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Orlando Schwerdt

George MacKay, Essie Davis, Nicholas Hoult, Orlando Schwerdt Ocena IMDb: 6/10

W filmie "Prawdziwa historia gangu Kelly'ego" Hunnam wciela się w sierżanta O'Neila, członka policji, który zamierza schwytać Neda Kelly'ego, słynnego australijskiego bandytę z początków XIX wieku. Produkcja pokazuje, jak Ned z młodego chłopaka przemienia się w bezwzględnego przywódcę gangu. To obraz znanego z noszenia kuloodpornej zbroi mężczyzny, który stał się legendarną postacią - dla jednych był bohaterem i symbolem oporu, a dla innych zaś przestępcą i mordercą.

7. Na krawędzi

Tytuł filmu: Na krawędzi (The Ledge)

Na krawędzi (The Ledge) Rok produkcji: 2011

2011 Czas trwania: 1h 41m

1h 41m Reżyseria: Matthew Chapman

Matthew Chapman Obsada: Charlie Hunnam, Liv Tyler, Terrence Howard, Patrick Wilson

Charlie Hunnam, Liv Tyler, Terrence Howard, Patrick Wilson Ocena IMDb: 6.5/10

Thriller dramatyczny "The Ledge" to jedna z produkcji, w których Hunnam zagrał niezapomnianą rolę. W filmie wciela się on w Gavina Nicholsa, byłego policjancie, który zostaje niesłusznie oskarżony o przestępstwo. W związku z tym staje na krawędzi wysokiego budynku, grożąc skokiem.

Film "Na krawędzi" nie jest dostępny w VOD.

6. Pacific Rim

Tytuł filmu: Pacific Rim

Pacific Rim Rok produkcji: 2013

2013 Czas trwania: 2h 11m

2h 11m Reżyseria: Guillermo del Toro

Guillermo del Toro Obsada: Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day

Charlie Hunnam, Idris Elba, Rinko Kikuchi, Charlie Day Ocena IMDb: 6.9/10

"Pacific Rim" to produkcja, która opowiada o walce ludzkości z gigantycznymi potworami zwanymi Kaiju. Kaiju atakują i niszczą miasta, zabijając miliony ludzi. W odpowiedzi na to zagrożenie, wojsko tworzy potężne roboty bojowe zwane Jaegerami, które są kontrolowane pilotowane przez dwie osoby połączone mentalnie. W filmie Hunnam wciela się w pilota Raleigha Becketa, który wraz z niedoświadczoną pilotką Mako Mori będzie musiał poprowadzić legendarny Jaeger, by uratować świat przed nadciągającą apokalipsą.

5. Nicholas Nickleby

Tytuł filmu: Nicholas Nickleby

Nicholas Nickleby Rok produkcji: 2002

2002 Czas trwania: 2h 12m

2h 12m Reżyseria: Douglas McGrath

Douglas McGrath Obsada: Charlie Hunnam, Anne Hathaway, Jamie Bell, Romola Garai

Charlie Hunnam, Anne Hathaway, Jamie Bell, Romola Garai Ocena IMDb: 7.1/10

W ekranizacji kultowej powieści autorstwa Karola Dickensa Hunnam wciela się w tytułowego Nicholasa Nickleby'ego. Kiedy umiera jego ojciec, a jego rodzina traci majątek, Nicholas wraz z matką oraz siostrą przybywaja do Londynu, by szukać pomocy u wuja Ralpha. Ten okazuje się zimnym i wyrachowanym człowiekiem, który chce wykorzystać rodzinę. Tymczasem Nicholas zostaje zatrudniony jako nauczyciel w szkole z internatem, gdzie zostaje brutalnie potraktowany. W związku z tym ucieka ze szkoły wraz ze swoim niepełnosprawnym przyjacielem i wraca do Londynu, by stawić czoła przeciwnościom losu.

4. Król Artur: Legenda miecza

Tytuł filmu: Król Artur: Legenda miecza (King Arthur: Legend of the Sword)

Król Artur: Legenda miecza (King Arthur: Legend of the Sword) Rok produkcji: 2017

2017 Czas trwania: 2h 6m

2h 6m Reżyseria: Guy Ritchie

Guy Ritchie Obsada: Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou

Charlie Hunnam, Astrid Bergès-Frisbey, Jude Law, Djimon Hounsou Ocena IMDb: 6.7/10

Jedną z najlepszych kreacji Hunnama jest ta w filmie "Król Artur: Legenda miecza". Aktor wciela się w nim w tytułowego młodzieńca, który dostaje w swoje ręce miecz Excalibur. Kiedy dołącza do buntowników z ruchu oporu i podąża za tajemniczą młodą Ginewrą, uczy się jednocześnie władać mieczem. Umiejętność ta pomoże mu zmierzyć się ze swoimi demonami i zjednoczyć lud w walce z tyranem Vortigernem, złodzieja korony i mordercy rodziców Artura.

3. Dżentelmeni

Tytuł filmu: Dżentelmeni (The Gentlemen)

Dżentelmeni (The Gentlemen) Rok produkcji: 2019

2019 Czas trwania: 1h 53m

1h 53m Reżyseria: Guy Ritchie

Guy Ritchie Obsada: Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery

Matthew McConaughey, Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery Ocena IMDb: 7.8/10

Komedia kryminalna "Dżentelmeni" w reżyserii Guya Ritchiego skupia się na Mickey’u Pearsonie, amerykańskim baronie narkotykowym, który postanawia sprzedać swoje potężne imperium marihuanowe. Jego decyzja sprawia, że biznesem zaczynają interesować się inni gangsterzy. Z przeciwnikami Pearsona musi radzić sobie Ray, jego prawa ręka i wierny współpracownik, w którego wciela się właśnie Hunnam. Tymczasem cwany dziennikarz Fletcher próbuje wykorzystać sytuację dla własnych korzyści.

2. Potwór. Historia Eda Geina

Tytuł serialu: Potwory (Monsters)

Potwory (Monsters) Lata emisji: 2022-

2022- Liczba sezonów: 3

3 Twórcy: Ian Brennan, Ryan Murphy

Ian Brennan, Ryan Murphy Obsada: Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Tom Hollander

Charlie Hunnam, Laurie Metcalf, Suzanna Son, Tom Hollander Ocena IMDb: 7.8/10

Najnowsza odsłona skupia się na Edzie Geinie , młodym mężczyźnie, który żyje na pustkowiu w Wisconsin w latach 50. Ed mieszka w nim wraz ze świątobliwą matką Augustą, która kładzie duży nacisk na religię i modlitwę. Po śmierci kobiety i ujrzeniu brutalnych zdjęć z czasów II wojny światowej Ed zaczyna doświadczać dziwnych wizji, w których słyszy głos swojej matki. To właśnie on nakazuje mi wykopywać zwłoki z pobliskiego cmentarza, co rozpala w nim pasję w postaci wykonywania rzeczy codziennego użytku z ludzkich ciał. Główną rolę zagrał Hunnam.

Potwór. Historia Eda Geina

1. Synowie Anarchii

Tytuł serialu: Synowie Anarchii (Sons of Anarchy)

Synowie Anarchii (Sons of Anarchy) Lata emisji: 2008-2014

2008-2014 Liczba sezonów: 7

7 Twórcy: Kurt Sutter

Kurt Sutter Obsada: Charlie Hunnam, Katey Sagal, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan

Charlie Hunnam, Katey Sagal, Mark Boone Junior, Tommy Flanagan Ocena IMDb: 8.5/10

Rola Jaxa Tellera to z pewnością jedna z najbardziej ikonicznych ról Charliego Hunnama. W serialu "Synowie Anarchii" gra on syna jednego z założycieli klubu motocyklowego SAMCRO. Jax przeżywa wewnętrzną walkę, próbując zreformować klub i odkryć prawdę o śmierci swojego ojca, mierząc się z mroczną przeszłością swojej rodziny i samego SAMCRO.

Synowie Anarchii

