Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają

Ładowanie...

Produkcja w reżyserii Jona Gunna zadebiutowała w lutym 2024 roku. Teraz, niemal 2 lata po premierze, zyskała ona drugie życie za sprawą Netfliksa - subskrybenci oglądają ją tak chętnie, że zapewnili jej miejsce na samym szczycie zestawienia najpopularniejszych tytułów serwisu.

Fabuła filmu skupia na Sharon Stevens Evans (w tej roli Hilary Swank), zawziętej fryzjerce z Kentucky, która każdego dnia próbuje wiązać koniec z końcem. Jej życie zmienia się, gdy poznaje Eda (Alan Ritchson), samotnego ojca, który walczy o to, by zapewnić swoim dwóm córkom dobre życie. Kiedy okazuje się, że młodsze dziecko Eda czeka na przeszczep wątroby, Sharon postanawia za wszelką ceną zaangażować się w pomoc dziewczynce.

REKLAMA

Aniołowie są wśród nas - czy film jest na faktach? Prawdziwa historia

Tak, "Aniołowie są wśród nas" to film, który jest oparty na prawdziwej historii, która rozegrała się na początku lat 90. w Louisville w stanie Kentucky. W tamtym czasie wdowiec Ed Schmitt samotnie wychowywał dwie córeczki: Michelle i Ashley. Obie cierpiały jednak na wrodzoną chorobę wątroby i potrzebowały przeszczepu, aby przeżyć. Podczas gdy Ashley otrzymała przeszczep w 1991 roku, tak Michelle wciąż czekała na nową wątrobę. Nietrudno się domyśleć, że Eda nie było stać na zapewnienie dziewczynkom opieki medycznej, w związku z czym zaczął on tonąć w długach.

W międzyczasie Sharon Stevens Evans, lokalna fryzjerka, przeczytała w gazecie o trudnej sytuacji Schmittów. Poruszona całą sytuacją, postanowiła rozpocząć zbiórkę funduszy, by pomóc rodzinie. Udało jej się nawet zebrać pieniądze na przelot Michelle prywatnym samolotem z Louisville do szpitala dziecięcego w Omaha w Nebrasce - tam dziewczynka miała bowiem otrzymać nową wątrobę, gdy tylko pojawi się organ od dawcy.

Wątroba dla Michelle była dostępna już w styczniu 1994 roku, lecz nie do końca była to dobra wiadomość

Informacja o zdobyciu dawcy została przekazana rodzinie w momencie, gdy Louisville nawiedziła historyczna śnieżyca. Oznaczało to znacznie utrudnienia w ruchu lądowym - droga na lotnisko została bowiem zablokowana. Pojawił się problem w związku z przetransportowaniem Michelle do szpitala, która miała przecież udać się tam prywatnym samolotem. Na domiar przeszczep nie mógł czekać, a czas płynął nieubłaganie. Okazało się, że jeśli dziewczynka nie dotrze do szpitala do wieczora, wątroba będzie nadawała się już tylko do zutylizowania.

Ważną rolę w wyścigu z czasem odegrała Sharon. Kobieta zaczęła apelować do społeczności za pośrednictwem stacji radiowych, aby zmobilizować mieszkańców do odśnieżania parkingu kościoła Southeast Christian Church - właśnie przewidziano lądowisko dla helikoptera, który miał zabrać Michelle i jej ojca na lotnisko, by stamtąd mogli wylecieć do Omaha. Ostatecznie dziewczynka została pomyślnie przetransportowana do szpitala, gdzie przeszła przeszczep. Zmarła w 2021 roku wieku 30 lat na tętniaka żołądka.

Bohaterka, w którą wciela się Hilary Swank, czyli Sharon Stevens Evans, w 2023 roku wydała swoje wspomnienia o tym wydarzeniu w formie książki, którą zatytułowała "Ordinary Angels" - tak jak oryginalny tytuł filmu.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 06.10.2025 16:01

Ładowanie...