Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce

Roger Ailes był jedną z najważniejszych postaci amerykańskich mediów i polityki. Doradzał trzem republikańskim prezydentom (Nixon, Reagan, Bush) oraz Rudy'emu Giulianiemu, a w 1996 roku wraz z amerykańskim magnatem medialnym Rupertem Murdochem doprowadził do uruchomienia FOX News - stacji telewizyjnej, która miała za zadanie przyciągnąć konserwatywną publiczność. Ailes kierował FOX News przez 20 lat, a za główną przyczynę jego odejścia uznaje się oskarżenia o molestowanie seksualne wielu kobiet, w tym pracowniczek stacji.

Na cały głos - mocna opowieść

Serial koncentruje się na postaci i perspektywie Rogera Ailesa (Russell Crowe) - szychy w branży medialnej i zasadniczo w całym amerykańskim środowisku medialnym. Akcja rozpoczyna się w momencie, gdy Ailes w atmosferze niesławy odchodzi ze swojego dotychczasowego miejsca pracy, CNBC, którym zarządzał. Mimo tego magnat medialny ma bardzo dobre karty w ręku - Rupert Murdoch (Simon McBurney) zatrudnia go jako dyrektora generalnego FOX News - mającej się narodzić nowej, amerykańskiej telewizji informacyjnej o konserwatywnym profilu.

W ostatnich latach mieliśmy już kilka produkcji, które przyglądały się historiom z Fox News - chociażby "Gorący temat" z 2019 roku, który opisywał starcie pracownic stacji (aktorski tercet Theron-Kidman-Robbie) z Ailesem (John Lithgow). To był niewątpliwie angażujący i dobry film, jednak jak widać, nie był on jedyną produkcją, która próbowała wniknąć w realia panujące w FOX za czasów Ailesa. "Na cały głos" ogląda się jak wspomniane "House of Cards" - zwłaszcza jeśli chodzi o tempo historii, zaangażowanie w polityczno-medialny obraz przedstawiany nam przez twórców, oraz głównego, piekielnie charyzmatycznego i odrażającego bohatera, który jest równie niezłomny co bezwzględny we wdrażaniu swojej wizji.

Russell Crowe, wcielający się w Ailesa, został nagrodzony za tę rolę Złotym Globem. Nic dziwnego - oprócz bardzo widocznej zmiany wizualnej, Crowe wnosi do postaci gigantyczne pokłady charyzmy, momentami wręcz aż przerażającej. Ani przez minutę nie wątpi się, że to obleśny i nienawidzący liberałów tyran, ale również ma się świadomość, że to strateg, który jest dwa kroki przed innymi i na każde ewentualne potknięcie ma gotowe rozwiązania. Wobec tego obrazu ciężko się dziwić, że zbudował taką medialną potęgę, jak FOX News.

"Na cały głos" to angażujący dramat polityczny, wciągająca opowieść nie tylko o jednym człowieku, ale również o świecie amerykańskich mediów, tamtejszej debacie publicznej i pozycji społeczeństwa wobec wielkich podmiotów medialnych, osadzonych w wieżowcach i kształtujących narrację wedle własnych wizji.

"Na cały głos" od 1 października jest dostępne do obejrzenia na platformie SkyShowtime.

Adam Kudyba 07.10.2025 17:01

