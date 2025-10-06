#B69AFF
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia

Polskie kino grozy rozwija się ostatnimi laty naprawdę dobrze. Okazuje się, że na horyzoncie mamy kolejny horror rodem z naszego kraju, a obsada tego projektu i tematyka rozbudza oczekiwania. O czym opowie film "OPI"?

Adam Kudyba
opi horror polski
Jako wielbiciel horrorów rzadko przechodzę obojętnie wobec filmów z tego gatunku, a zwłaszcza tych pochodzących z Polski - niestety przez długie lata na rynku panował niedobór. Na szczęście twórcy coraz aktywniej poruszają się po tematyce grozy, a najświeższymi efektami tego są chociażby "13 dni do wakacji" Bartosza M. Kowalskiego czy nadchodzący film "Martwi przed świtem" z udziałem Bartłomieja Topy. Jak się dowiadujemy, zakończyły się prace na planie kolejnego intrygującego tytułu, który, miejmy nadzieję, udanie przestraszy widzów.

Nowy horror z udziałem Magdaleny Boczarskiej

Mowa o filmie zatytułowanym "OPI", reżyserowanym przez debiutantkę w fachu, Martę Giec. Jedna z najbardziej znanych polskich aktorek, Magdalena Boczarska ("Różyczka", "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej") poinformowała na swoim profilu w mediach społecznościowych, że zdjęcia do produkcji właśnie zostały zakończone. Pierwszy klaps padł na planie pod koniec sierpnia tego roku, także cały proces produkcyjny łącznie trwał nieco ponad miesiąc.

O czym opowie "OPI"? Wiemy, że historia (napisana przez reżyserkę Martę Giec oraz Dominikę Kłoczewiak) ma czerpać inspiracje z kaszubskich wierzeń, a także opowiadać o trzech pokoleniach kobiet, uwikłanych w toksyczne więzi. Jedną z głównych postaci ma być Trina - młoda dziewczyna odkrywająca swoje kaszubskie dziedzictwo wraz z przyjazdem ciotki i babci. Ten film ma być horrorem, w związku z czym powinniśmy się spodziewać mocno psychologicznej produkcji grozy z silnymi akcentami folkowymi. Boczarska, wcielająca się w jedną z postaci, zamieściła na swoim Instagramie zdjęcia z planu filmu.

OPI - obsada kaszubskiego horroru

  • Wiktoria Kruszczyńska
  • Magdalena Boczarska
  • Gabriela Muskała
  • Iwona Bielska
  • Natalia Pitry

Premiera filmu "OPI" jest zaplanowana na 2026 rok.

Zdjęcie główne: Karolina Grabowska / film OPI / Platige Image

06.10.2025 11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
