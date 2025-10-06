Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem

Ładowanie...

"Delirium" opowiada historię mężczyzny (Topher Grace w nietypowej dla siebie roli), który cierpi na problemy psychiczne. Po opuszczeniu zakładu wprowadza się on do rezydencji swoich rodziców. Nowy rozdział w życiu okazuje się jednak bardziej przerażający niż poprzedni, bo zaczyna podejrzewać, że jego nowy dom jest nawiedzony.



"Delirium" to nie jest nowy horror. Zadebiutowało jeszcze w 2018 roku i od tamtej pory pałęta się w naszym kraju po różnych serwisach VOD i platformach streamingowych. Na Netfliksa trafiło przed chwilą, bo w piątek, 3 października. Użytkownicy usługi uznali, że go sprawdzą. Dlatego właśnie produkcja bardzo szybko wdarła się do topki najpopularniejszych filmów w naszym kraju i obecnie zajmuje na niej ósmą pozycję.

Delirium - opinie o nowym horrorze na Netfliksie

Na użytkowników Netfliksa, którzy zdecydowali się na seans "Delirium" czekała nie lada niespodzianka. Krytycy nie są bowiem do filmu przekonani. Na Rotten Tomatoes ma on zaledwie cztery recenzje - wszystkie negatywne. Widzom podoba się jednak znacznie bardziej - od użytkowników portalu ma ponad 250 opinii, z czego 51 proc. jest pozytywnych.

Wow. Zacząłem ten film bez większych oczekiwań, a tu takie miłe zaskoczenie. Nie wiem, jak to możliwe, że wcześniej nie wiedziałem o jego istnieniu, ale to naprawdę świetna rzecz. Wypada znakomicie na tle większości badziewia, które się teraz ukazuje.



Nawet nie patrzyłem na recenzje, bo nie chciałem, żeby wpłynęły na moje oczekiwania. Uwielbiam ten film. Jest inny niż wszystko, co się ostatnio ukazało i zdecydowanie warto go obejrzeć



Tym razem krytycy naprawdę się nie poznali. "Delirium" to naprawdę dobry horror - czytamy na Rotten Tomatoes.

Wiadomo: krytycznych opinii o "Delirium" na Rotten Tomatoes jest niemal tyle samo co pozytywnych. Oglądanie filmu na Netfliksie może być więc ryzykiem. Ale z powyższych wypowiedzi jasno wynika, że podchodząc do produkcji bez uprzedzeń, można czerpać z seansu sporą frajdę. Chyba warto to sprawdzić, nie?



Rafał Christ 06.10.2025 13:54

