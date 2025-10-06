O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Niebawem na małych ekranach ukaże się film, który jeszcze 2 lata temu był na ustach wszystkich, a jego popularność sprawiła, że stał się najbardziej dochodowym filmem Warner Bros. Mowa oczywiście o "Barbie", głośnej produkcji Grety Gerwig z Margot Robbie w roli głównej.
Czas odkurzyć pastelowe ubrania, brokatowe akcesoria i różowe dodatki - "Barbie" wraca na małe ekrany, tym razem do telewizji. W grudniu, czyli 5 miesięcy po premierze kinowej, w zaciszu domowym film mogli oglądać subskrybenci HBO Max, a rok później produkcja Gerwig trafiła do biblioteki Netfliksa. Już niedługo również telewidzowie będą mogli obejrzeć hitowy tytuł - telewizja TVN pokaże "Barbie" jeszcze w październiku.
Barbie w telewizji TVN. Kiedy premiera?
"Barbie" zadebiutuje na antenie TVN już lada moment - 17 października. TVN pokaże produkcję Grety Gerwig za niecałe 2 tygodnie o godzinie 20:00.
"Barbie" to amerykańska komedia, która jest pierwszym pełnometrażowym filmem aktorskim o tytułowej lalce. Akcja produkcji rozgrywa się w bajkowym, cukierkowo różowym Barbielandzie, gdzie czas upływa na dobrej zabawie. Kiedy jednak Barbie będzie musiała zmierzyć się z kryzysem egzystencjalnym, jej idealne, beztroskie życie już nigdy nie będzie takie samo.
Niewykluczone, że na "jedynce" wcale się nie skończy, choć początkowe doniesienia na temat potencjalnego sequelu "Barbie" wcale nie napawały nadzieją. Wątpliwości co do 2. części o kultowej lalce wyraziła Margot Robbie, która stwierdziła, że nie może wyobrazić sobie, jak dalej miałaby potoczyć się jej historia, a także sama Greta Gerwig. Mimo że reżyserka początkowo wiedziała, jak kontynuować tę historię, to okazało się jednak, że chciałaby zrealizować sequel.
"Barbie" była nominowana do Oscara w ośmiu kategoriach: najlepszy film, najlepszy aktor drugoplanowy (Ryan Gosling), najlepsza aktorka drugoplanowa (America Ferrera), najlepszy scenariusz adaptowany, najlepsza piosenka "I'm Just Ken", wyk. Ryan Gosling, najlepsza scenografia i najlepsze kostiumy. Produkcja ostatecznie zdobyła statuetkę za najlepszą piosenkę "What Was I Made For?", którą wykonała Billie Eilish.
