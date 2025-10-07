Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja

Ładowanie...

Daniel Zwierzyński, znany Polsce jako Daniel Magical, to prawdopodobnie jeden z pierwszych i najsłynniejszych patostreamerów, którzy "objawili się" swoją twórczością w mediach społecznościowych. Zasłynął między innymi pokazywaniem na żywo domowych libacji, swojej regularnie pijanej matki, a jego streamy były pełne wulgarnego języka, agresji i alkoholu, niekiedy "brali w nich udział" policjanci, którzy przyjeżdżali na interwencję do mieszkania, w którym wszystko się działo. Na tych transmisjach Magical zarabiał niemałe pieniądze.

Konto Magicala na Kicku zbanowane. Dlaczego?

Gale polegające na walkach patoinfluencerów cieszą się niesłabnącą uwagą widzów w całej Polsce. 11 października w Pruszkowie odbędzie się kolejne takie wydarzenie: PRIME MMA 14. Weźmie w nim udział kilka nazwisk kojarzonych z, delikatnie mówiąc, średnio pozytywną działalnością w social mediach m.in. Jacek Murański czy Piotr Korczarowski.

Co ma z tą galą wspólnego sprawa Daniela Magicala? Jedną z czołowych walk nadchodzącej gali będzie ta z udziałem jego dziewczyny, określanej jako Natalia Magical. Będzie ona walczyć z Marianną Schreiber - byłą żoną polityka PiS, uczestniczką "Królowej przetrwania", wątpliwej jakości osobowością internetową. Schreiber ostatnio zaatakowała swoją przyszłą przeciwniczkę, naciskając na wykonanie testów mających potencjalnie wykazać w jej organizmie obecność niedozwolonych substancji. Aby zapobiec ustawce, Magicalowie przeprowadzili testy w domu. Problem w tym, że także na wizji. Tak, Natalia Magical publicznie, w trakcie streama, oddała mocz do kubeczka i następnie pokazała go widzom, którzy mogli obserwować cały proces wkładania i wyciągania testu.

Biorąc to pod uwagę, trudno się dziwić, że uznano to za grubą przesadę i doprowadzono do zbanowania kanału Magicala na Kicku, który obecnie uznawany jest za coraz lepszą alternatywę względem Twitcha i YouTube'a (więcej na temat platformy możecie przeczytać tutaj). Nie ma obecnie informacji na temat tego ile potrwa ban na konto tego patoinfluencera, jednak gdybyśmy żyli w idealnym świecie, postacie takie jak Magical zniknęłyby ze świata internetu na dobre.

zdjęcie główne: materiał Uwaga! TVN "Świat patostreamerów: DanielMagical"

Adam Kudyba 07.10.2025 11:20

