Kiedy wraca Wspaniałe stulecie? To najważniejszy turecki serial

Ładowanie...

Wielki boom na tureckie seriale zaczął się jesienią 2014 roku. Właśnie wtedy na TVP1 został wyemitowany pierwszy odcinek dramatu historycznego "Wspaniałe stulecie". Co zachwyciło Polaków w pierwszej tego typu produkcji? Przede wszystkim piękne stroje, wciągająca fabuła i barwni bohaterowie. I chociaż z biegiem czasu w telewizji zaczęto emitować coraz to więcej tureckich seriali, to "Wspaniałe stulecie" jest tym najważniejszym. Niebawem będzie można obejrzeć go ponownie.

REKLAMA

Wspaniałe stulecie - kiedy premiera nowej odsłony tureckiego serialu?

"Wspaniale stulecie" zadebiutowało w Polsce na początku października 2014 roku i było nadawane od poniedziałku do piątku na kanale TVP1. Emisja serialu, który doczekał się 4 sezonów, trwała do kwietnia 2016 roku. To jedna z najważniejszych tureckich produkcji i wielu telewidzów ma do niej spory sentyment.

Teraz, po wielu latach, "Wspaniałe stulecie" wraca w zupełnie nowym wydaniu. Już 6 października 2025 roku "Wspaniałe stulecie" będzie emitowane w TV Puls. Najnowsze odcinki będzie można oglądać od poniedziałku do piątku o godzinie 11:55. Ci, którzy będą chcieli wrócić do wcześniejszych epizodów, będą mogli to zrobić za pośrednictwem serwisu TVP VOD.

"Wspaniałe stulecie" to kultowa turecka telenowela, która koncentruje się na życiu sułtana Sulejmana Wspaniałego (wciela się w niego Halitem Ergençem) i jego żony Hürrem (w tej roli Meryem Uzerli). Akcja produkcji osadzona jest w Państwie Osmańskim i rozpoczyna się w 1520 roku. W tamtym czasie, po śmierci sułtana Selima I, władzę przejmuje jego syn - Sulejman. Władca ma dobre relacje z sokolnikiem Ibrahimem z Pargi (Okan Yalabik), a to powoduje niechęć wezyrów.

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA

Anna Bortniak 05.10.2025 06:43

Ładowanie...