Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów

Od kilku tygodni mamy do czynienia z wielkimi filmowymi powrotami na ekrany kin Cinema City. Sieć kin w tym roku obchodzi swoje 25. urodziny, w związku z czym od września częstuje kinomaniaków w całej Polsce znakomitymi, legendarnymi tytułami. W ramach jubileuszowej oferty na duży ekran w ostatnim czasie trafiły m.in. "Łowca androidów", "Wielki Gatsby", "Blade Runner 2049", a także m.in. filmy w reżyserii Christophera Nolana ("Incepcja", "Tenet", "Interstellar"). Trzeba to powiedzieć wprost - same bogactwa.

Legendarne filmy Stanleya Kubricka znów w kinach

Kolejny, zapowiedziany już powrót na duży ekran, powinien szczególnie rozpalić oczekiwania fanów dobrego kina. Okazuje się bowiem, że pod koniec miesiąca do Cinema City zawitają trzy filmy legendarnego amerykańskiego reżysera, Stanleya Kubricka. To jedna z najważniejszych postaci kina, znana z imponującej sfery wizualnej, obsesyjnego perfekcjonizmu, ale przede wszystkim wielkich tytułów, które na zawsze zapisały się złotymi zgłoskami w historii.

Które filmy Kubricka zostaną pokazane? Chciałoby się powiedzieć - te najlepsze. I jest w tym sporo prawdy - choć sądzę, że dało się wybrać jeszcze ciekawszą trójkę, to ostateczny repertuar powinien zadowolić widzów. Na dużym ekranie zobaczymy najpierw "2001: Odyseję kosmiczną", legendarne sci-fi z 1968 roku, po dziś dzień uznawane za jeden z najważniejszych filmów w historii. Drugim filmem będą "Oczy szeroko zamknięte" z 1999 roku, erotyczny thriller z udziałem Nicole Kidman i Toma Cruise'a, będący ostatnim dziełem, które reżyser nakręcił przed śmiercią. Na sam koniec Cinema City pokaże wypuszczoną w 1971 roku słynną "Mechaniczną pomarańczę" z Malcolmem McDowellem w roli głównej.

Oto daty pokazów filmów Kubricka:

"2001: Odyseja kosmiczna" - 20 października

"Oczy szeroko zamknięte" - 21 października

"Mechaniczna pomarańcza" - 23 października

Klasyki kina w ofercie Cinema City

To rzecz jasna nie koniec atrakcyjnej oferty Cinema City. W dniu dzisiejszym sieć kin wypuszcza "Od zmierzchu do świtu", a w czwartek "Django" autorstwa Quentina Tarantino (pierwszy z tych filmów został przez reżysera napisany, reżyserem jest Robert Rodriguez). Kolejne tytuły oczekujące w ofercie to absolutne klasyki z udziałem największych gwiazd kina. Oto, jakie premiery są jeszcze zapowiedziane przez Cinema City:

"Lot nad kukułczym gniazdem" - 13 października

"Czas apokalipsy" - 14 października

"Amadeusz" - 16 października

Biorąc pod uwagę świeżo zaplanowane premiery filmów Kubricka, na powyższych tytułach może się nie skończyć - w związku z tym trzeba śledzić komunikaty Cinema City. Sieć kin z pewnością w najbliższym czasie zaskoczy doborem repertuarów.

Pokazy zaplanowane przez Cinema City odbywają się w kinach tej marki w całej Polsce.

Adam Kudyba 07.10.2025 09:25

