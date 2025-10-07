Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny

Ładowanie...

"Genialna Morgan" to historia samotnej matki o ponadprzeciętnym umyśle. Jej niekonwencjonalny talent do rozwiązywania zagadek kryminalnych sprawia, że tworzy niezastąpiony i niepowstrzymany duet z doświadczonym detektywem. Koncept jest więc prosty, ale jak wskazuje sam tytuł oryginalny ("High Potencial") ma w sobie mnóstwo potencjału. A twórca produkcji Drew Goddard nie pozwala, aby pozostał niewykorzystany.



"Genialna Morgan" nie może być po prostu kolejnym telewizyjnym (powstaje dla należącej do Disneya stacji ABC) serialem kryminalnym. Bo przecież 1. sezon nie zdobyłby aż 96 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Pokochali go zresztą nie tylko krytycy, ale również telewidzowie.

Genialna Morgan - opinie o serialu kryminalnym na Disney+

Miłość widzów do "Genialnej Morgan" potwierdzają liczne opinie w mediach społecznościowych. Użytkownicy Disney+ i telewidzowie ABC od dawna piszą w nich, że to "ukryta perła" i idealnie nadaje się do oglądania za jednym zamachem.

Szukasz nowego serialu do zbindżowania? "Genialna Morgan" to ukryta perła, którą musisz obejrzeć. To ujmujący komediodramat. Jeśli lubisz seriale z urokiem, inteligencją i sercem, ten jest właśnie dla ciebie



"Genialna Morgan" na Disneyu jest wspaniała, gorąco polecam



"Genialna Morgan" jest taka dobra, Disney, nie zawiedź mnie, pozwól temu serialowi trwać, choćby 4 sezony - czytamy na X (dawny Twitter).

Fani "Genialnej Morgan" mają powody do radości. 16 września w Stanach Zjednoczonych serial wrócił z 2. sezonem jeszcze 16 września. Kiedy Amerykanie mają już za sobą kilka odcinków, u nas nowa odsłona produkcji dopiero debiutuje - dokładnie dzisiaj, 7 października na Disney+ pojawił się jej pierwszy odcinek. Nie ma więc co zwlekać, trzeba go odpalać i wyczekiwać kolejnych, które będą trafiać na platformę w nadchodzące wtorki.



Rafał Christ 07.10.2025 15:38

