Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery

Gdy pierwsze "Vinci" wchodziło do kin, Juliusz Machulski miał renomę, której wielu mogło mu zazdrościć. Nic dziwnego - był po nakręceniu takich hitów jak "Seksmisja", "Kingsajz" czy obie części hitowego "Kilera". W 2004 roku podbił serca publiczności za sprawą komedii kryminalnej z Robertem Więckiewiczem, Borysem Szycem i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. Pierwszy wcielił się w Cumę, słynnego złodzieja dzieł sztuki, drugi - dawnego złodzieja, obecnie policjanta, zaś trzeci w komisarza, który usiłuje rozwikłać sprawę. 21 lat później dostaliśmy sequel, w którym cała trójka brawurowo powraca, a od dziś możemy go oglądać na Netfliksie

Vinci 2 od dziś w streamingu. Wielki powrót Więckiewicza i spółki

Lata później Cuma jest już emerytem, który zamiast złodziejskiej adrenaliny wybrał życie w hiszpańskich luksusach u boku ukochanej. Przeszłość jednak się o niego upomni, gdy Chudy (Mirosław Haniszewski) zaproponuje mu udział w kolejnym przestępstwie. Wie, że coś się kroi, a dawna adrenalina znów się u niego odzywa. Odnawia stare kontakty, usiłując rozgryźć co się dzieje, ale przede wszystkim - co jest celem napadu.

Ten film potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić. Wcześniej nie odciąga uwagi od głównej intrygi, ale więcej w tej historii wycieczki turystycznej Cumy, eksponowania krakowskich przestrzeni, niż żwawej akcji. Spokojnie, ta przychodzi. Im dalej w las, tym główny bohater musi coraz bardziej improwizować i kombinować, ryzykując wiele. To film pełen błyskotliwych dialogów, które zdecydowanie podnoszą radochę z oglądania. Mówiąc wprost - to najlepszy Machulski od lat.

Co ciekawe, oprócz głównej aktorskiej roli, Robert Więckiewicz jest również współscenarzystą filmu. To czuć, ale odtwórca Cumy wiedzie prym przede wszystkim jako aktor - ma swój bagaż doświadczeń i cwaniactwo wypisane na twarzy, ale posiada też minimum empatii, które nie pozwala mu zostawić w potrzebie kumpla. Drugi plan potrafi wycisnąć wiele, nawet gdy nie ma na to dużo czasu. Marcin Dorociński odpala nieprawdopodobnie mocną komediową petardę, Łukasz Simlat jak zwykle wybitnie gra średnio charyzmatycznego glinę w średnim wieku, a Zofia Jastrzębska pokazuje, że nawet z krótkiej roli jest w stanie wycisnąć coś ciekawego.

"Vinci 2" to kino generalnie udane, choć niepozbawione swoich wad. Rozrywka, z którą zapoznanie się zdecydowanie nie zaszkodzi, porządne kino sensacyjno-komediowe, którego ewentualne braki wynagradza bardzo porządna obsada.

Vinci 2 - obsada filmu

Robert Więckiewicz jako Cuma

jako Cuma Borys Szyc jako Julian

jako Julian Łukasz Simlat jako komisarz Marcin Kudra

jako komisarz Marcin Kudra Marcin Dorociński jako Łukasz Wilk

jako Łukasz Wilk Kamila Baar jako Magda

jako Magda Mirosław Haniszewski jako Chudy

jako Chudy Zofia Jastrzębska jako Kornelia

jako Kornelia Jędrzej Hycnar jako Cień

jako Cień Piotr Witkowski jako Duch

"Vinci 2" od dziś można oglądać w ramach dostępu do platformy streamingowej Netflix.

Adam Kudyba 08.10.2025 09:16

