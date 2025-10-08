REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery

Kino Juliusza Machulskiego po dziś dzień cieszy się sympatią publiczności. Jego najnowszy film, "Vinci 2", jest kontynuacją historii, którą widzowie pamiętają z filmu z 2004 roku. Jeśli ktoś nie zdążył zobaczyć drugiej części w kinie, właśnie pojawiła się szansa, by obejrzeć ją w streamingu - trafiła bowiem dzisiaj do oferty Netfliksa.

Adam Kudyba
vinci 2 netflix film

Gdy pierwsze "Vinci" wchodziło do kin, Juliusz Machulski miał renomę, której wielu mogło mu zazdrościć. Nic dziwnego - był po nakręceniu takich hitów jak "Seksmisja", "Kingsajz" czy obie części hitowego "Kilera". W 2004 roku podbił serca publiczności za sprawą komedii kryminalnej z Robertem Więckiewiczem, Borysem Szycem i Marcinem Dorocińskim w rolach głównych. Pierwszy wcielił się w Cumę, słynnego złodzieja dzieł sztuki, drugi - dawnego złodzieja, obecnie policjanta, zaś trzeci w komisarza, który usiłuje rozwikłać sprawę. 21 lat później dostaliśmy sequel, w którym cała trójka brawurowo powraca, a od dziś możemy go oglądać na Netfliksie

REKLAMA

Vinci 2 od dziś w streamingu. Wielki powrót Więckiewicza i spółki

Lata później Cuma jest już emerytem, który zamiast złodziejskiej adrenaliny wybrał życie w hiszpańskich luksusach u boku ukochanej. Przeszłość jednak się o niego upomni, gdy Chudy (Mirosław Haniszewski) zaproponuje mu udział w kolejnym przestępstwie. Wie, że coś się kroi, a dawna adrenalina znów się u niego odzywa. Odnawia stare kontakty, usiłując rozgryźć co się dzieje, ale przede wszystkim - co jest celem napadu.

Ten film potrzebuje trochę czasu, żeby się rozkręcić. Wcześniej nie odciąga uwagi od głównej intrygi, ale więcej w tej historii wycieczki turystycznej Cumy, eksponowania krakowskich przestrzeni, niż żwawej akcji. Spokojnie, ta przychodzi. Im dalej w las, tym główny bohater musi coraz bardziej improwizować i kombinować, ryzykując wiele. To film pełen błyskotliwych dialogów, które zdecydowanie podnoszą radochę z oglądania. Mówiąc wprost - to najlepszy Machulski od lat.

Co ciekawe, oprócz głównej aktorskiej roli, Robert Więckiewicz jest również współscenarzystą filmu. To czuć, ale odtwórca Cumy wiedzie prym przede wszystkim jako aktor - ma swój bagaż doświadczeń i cwaniactwo wypisane na twarzy, ale posiada też minimum empatii, które nie pozwala mu zostawić w potrzebie kumpla. Drugi plan potrafi wycisnąć wiele, nawet gdy nie ma na to dużo czasu. Marcin Dorociński odpala nieprawdopodobnie mocną komediową petardę, Łukasz Simlat jak zwykle wybitnie gra średnio charyzmatycznego glinę w średnim wieku, a Zofia Jastrzębska pokazuje, że nawet z krótkiej roli jest w stanie wycisnąć coś ciekawego.

"Vinci 2" to kino generalnie udane, choć niepozbawione swoich wad. Rozrywka, z którą zapoznanie się zdecydowanie nie zaszkodzi, porządne kino sensacyjno-komediowe, którego ewentualne braki wynagradza bardzo porządna obsada.

Vinci 2 - obsada filmu

  • Robert Więckiewicz jako Cuma
  • Borys Szyc jako Julian
  • Łukasz Simlat jako komisarz Marcin Kudra
  • Marcin Dorociński jako Łukasz Wilk
  • Kamila Baar jako Magda
  • Mirosław Haniszewski jako Chudy
  • Zofia Jastrzębska jako Kornelia
  • Jędrzej Hycnar jako Cień
  • Piotr Witkowski jako Duch

"Vinci 2" od dziś można oglądać w ramach dostępu do platformy streamingowej Netflix.

REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
08.10.2025 09:16
Tagi: Borys SzycFilmy Netflixjuliusz machulskiMarcin DorocińskiPolskie filmyRobert WięckiewiczŁukasz Simlat
Najnowsze
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
9:55
Jakość tego serialu zaskoczyła widzów Netfliksa. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-07T09:55:52+02:00
9:25
Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-07T09:25:38+02:00
19:44
O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Aktualizacja: 2025-10-06T19:44:13+02:00
16:01
Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają
Aktualizacja: 2025-10-06T16:01:00+02:00
15:01
Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
Aktualizacja: 2025-10-06T15:01:00+02:00
13:54
Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:54:20+02:00
12:32
Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny
Aktualizacja: 2025-10-06T12:32:21+02:00
11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
Aktualizacja: 2025-10-06T11:35:01+02:00
10:39
Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Aktualizacja: 2025-10-06T10:39:01+02:00
9:32
Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Aktualizacja: 2025-10-06T09:32:53+02:00
9:23
Trwają zdjęcia do filmu Szwagier. To będzie bardzo nietypowa polska produkcja
Aktualizacja: 2025-10-06T09:23:59+02:00
8:56
Nowy hit Netfliksa sprawia, że użytkownicy czują się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2025-10-06T08:56:16+02:00
8:30
Zaginiony autokar - recenzja filmu. Wielki powrót Matthew McConaugheya
Aktualizacja: 2025-10-06T08:30:57+02:00
17:13
Najlepsze filmy 2025 roku. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-10-05T17:13:00+02:00
14:14
Obserwujemy właśnie narodziny wielkiej gwiazdy. Kim jest Chase Infiniti?
Aktualizacja: 2025-10-05T14:14:00+02:00
12:12
Szybcy i wściekli - kolejność oglądania. Co z tym Tokyo Drift?
Aktualizacja: 2025-10-05T12:12:00+02:00
11:20
Zaskoczenie roku? Ten horror. Miałam gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-05T11:20:00+02:00
10:17
Na Disney+ wleciał najbardziej WTF dreszczowiec tego roku. Widzowie nie mogą się pozbierać
Aktualizacja: 2025-10-05T10:17:00+02:00
9:15
Wstrząsający serial kryminalny bazuje na faktach. To była pierwsza taka sprawa w historii
Aktualizacja: 2025-10-05T09:15:00+02:00
8:02
Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Aktualizacja: 2025-10-05T08:02:00+02:00
6:43
Kiedy wraca Wspaniałe stulecie? To najważniejszy turecki serial
Aktualizacja: 2025-10-05T06:43:00+02:00
22:09
Randka w ciemno to współczesny relikt. A mogło się udać
Aktualizacja: 2025-10-04T22:09:21+02:00
17:05
Steve - recenzja. Mocne, społeczne kino Netfliksa z Cillianem Murphym
Aktualizacja: 2025-10-04T17:05:00+02:00
16:08
Obejrzałem dokument o Frizie i Wersow. Nikt mi tego czasu nie zwróci
Aktualizacja: 2025-10-04T16:08:52+02:00
15:56
Premiery na resztę 2025 roku: te filmy was rozgrzeją w mroźne dni
Aktualizacja: 2025-10-04T15:56:00+02:00
13:01
Potwornie dobra adaptacja Szekspira z genialną obsadą wpadła do VOD. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-04T13:01:00+02:00
12:11
Wybitny reżyser zrobił film, którego nikt nie lubi. Szkoda, bo to perełka
Aktualizacja: 2025-10-04T12:11:00+02:00
12:03
Mocarny film Christophera Nolana na Prime Video. Seans obowiązkowy
Aktualizacja: 2025-10-04T12:03:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA