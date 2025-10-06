Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny

Ładowanie...

Największe wrażenie przy "Zaginionym autokarze" robi fakt, że to opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Fabuła rozgrywa się w trakcie jednego z najgroźniejszych pożarów w Stanach Zjednoczonych. Kierowca szkolnego autobusu i oddana nauczycielka robią wszystko, żeby uratować 22 dzieci przed szalejącym żywiołem. Łatwo nie jest, ale na ekranie wygląda to bardzo brawurowo. W końcu za film odpowiada Paul Greengrass - reżyser m.in. trzech odsłon przygód Bourne'a i "Kapitana Phillipsa".



O kinowej jakości "Zaginionego autokaru" świadczy nie tylko nazwisko reżysera, ale też gwiazdorska obsada. W końcu na ekranie zobaczymy Matthew McConaugheya i Americę Ferrerę. Dostarczają oni widowiskowy i trzymający w napięciu spektakl, który z miejsca przypadł do gustu krytykom. 85 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes mówi samo za siebie.

REKLAMA

Zaginiony autokar - opinie o nowym filmie Apple TV+

Już same nazwiska twórców i wysokie noty stanowią wystarczającą rekomendację. Zanim jednak odpalicie "Zaginiony autokar" na Apple TV+ nie szykujcie się na łatwy i przyjemny seans. To film, który dosłownie szarpie nerwy. Tak przynajmniej piszą o nim użytkownicy platformy w mediach społecznościowych. Jeden z internautów musiał nawet zrobić sobie przerwę w trakcie oglądania, żeby ochłonąć.

Nie wiem, czy już śpicie, ale my oglądamy "Zaginiony autokar" na Apple TV+. Jesteśmy w połowie i musieliśmy przerwać na chwilę. Łamie serce i wykręca żołądek



Oglądanie "Zaginionego autokaru" strasznie mnie stresuje



"Zaginiony autokar" jest strasznie intensywny i cholernie dobry - czytamy na X (dawny Twitter).

REKLAMA

W skrócie: "Zaginiony autokar" dostarcza intensywnych wrażeń, nie pozostawiając na widzach suchej nitki. Nawet jeśli was przeora, z powyższych opinii jasno wynika, że warto podjąć wyzwanie jego obejrzenia.



Więcej o Apple TV+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 06.10.2025 12:32

Ładowanie...