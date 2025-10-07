#B69AFF
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix

Netflix ogłosił, że zrealizuje adaptację "Cluedo" - kultowej gry planszowej oraz filmu o tym samym tytule. W nowym programie uczestnicy będą musieli zmierzyć się z wyzwaniami, by odnaleźć przestępcę.

Anna Bortniak
W bibliotece Netfliksa znajdują się nie tylko głośne seriale i filmy, ale również programy typu reality show. Należą do nich m.in. te o charakterze romantycznym, czyli "Miłość jest ślepa" czy "Doskonale dopasowani", ale również dekoratorskie jak "Selling Sunset" czy muzyczne jak "Rhythm + Flow". Popularnością cieszą się również formaty, w których uczestnicy muszą ze sobą rywalizować - są to m.in. "Squid Game: The Challenge" czy "Kret". Do tej grupy emocjonujących show za jakiś czas dołączy kolejne. Będzie to "Clue".

Cluedo - adaptacja kultowej planszówki i filmu pojawi się na Netfliksie

Serwis Deadline przekazał, że uczestnicy programu na podstawie "Cluedo" będą musieli zmierzyć się z wieloma wyzwaniami - zarówno tymi fizycznymi, jak i psychicznymi - aby zebrać wskazówki, a następnie wziąć udział w prawdziwej grze. Dodatkowo będą musieli przechytrzyć przeciwników i zidentyfikować, kto, gdzie i czym popełnił przestępstwo. Wtedy uda im się wygrać. Prawidłowa odpowiedź doda pieniądze do puli nagród, a błędna może doprowadzić do eliminacji. W grze uczestnikom towarzyszyć będą znani podejrzani, tacy jak pułkownik Mustard, panna Scarlett, profesor Plum i pani White.

Jak wiele rodzin i przyjaciół na przestrzeni lat, zebraliśmy się przy stole, próbując dowiedzieć się, kto to zrobił - dzięki czemu "Clue" stało się źródłem nostalgii, którą podzielają wszyscy. Dzięki niesamowitej wizji naszych partnerów z Hasbro Entertainment, IPC i B17, oferujemy świeży, pomysłowy konkurs kryminalny, który zaprosi dzisiejszą publiczność do tego kultowego świata

- powiedział Jeff Gaspin, wiceprezes ds. seriali w Netflix.

"Cluedo" nie jest jedyną grą od Hasbro Entertainment, na podstawie której powstanie serial - wcześniej był to "Dungeons & Dragons" oraz produkcja oparta na uniwersum "Magic: The Gathering".

Wcześniej, w 1985 roku, planszówka zainspirowała Jonathana Lynna, reżysera i scenarzystę filmu "Trop" ("Clue"). Produkcja skupia się grupie nieznajomych, która przybywa do rezydencji na odludziu, gdzie ma odbyć się uroczysta kolacja. Na miejscu zastają jednak jedynie amerdynera Wadswortha i pokojówkę Yvette. Kiedy okazuje się, że pan domu został zamordowany, a każdy z gości może być mordercą, rozpoczyna się śledztwo, które ma na celu odnalezienie sprawcy.

W rolach głównych wystąpili: Tim Curry jako kamerdyner Wadswortha, Eileen Brennan jako pani Peacock, Madeline Kahn jako pani White, Christopher Lloyd jako profesor Plum, Michael McKean jako pan Green, Martin Mull jako pułkownik Mustard, Lesley Ann Warren jako panna Scarlet, Colleen Camp jako francuska pokojówka Yvette oraz Lee Ving jako pan Boddy.

Mimo że później podejmowano liczne próby rebootu "Cluedo", to do tej pory takowa jeszcze nie powstała.

07.10.2025 18:37
