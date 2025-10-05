Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach

Ładowanie...

Na Netfliksie robi się strasznie. W końcu mamy już październik, więc platforma rozkręca sezon halloweenowy. Już dostarczyła nam dreszczyku emocji pod postacią "Potwora: Historii Eda Geina". Użytkownicy serwisu właśnie rozpływają się nad najnowszą odsłoną serialowej antologii Iana Brennana i Ryana Murphy'ego (tego od "American Horror Story"). Ale to dopiero początek pełnych grozy atrakcji, jakie serwis przygotował dla swoich użytkowników na ten miesiąc.



Już przecież w przyszłym tygodniu na Netfliksie zadebiutują "Naprawdę straszne historie". To co prawda dokument, ale zgodnie z tytułem będzie przerażająco. Dlaczego? Otóż producentem serialu jest sam James Wan. Reżyser "Piły" i dwóch pierwszych części "Obecności" zadba, abyście nie mogli w najbliższych dniach po seansie zaznać zdrowego snu. Zresztą, nie tylko on.

Netflix - co obejrzeć?

Zaledwie dwa dni po "Naprawdę strasznych historiach", dokładnie w czwartek 9 października, na Netfliksie zadebiutuje jeszcze "Wskrzeszony". Zapowiada się on na serial, dla którego zarwiecie nockę. To w końcu historia o dwóch pogrążonych w żałobach matkach, co mogłoby być dobrym punktem wyjścia dla kolejnego thrillera psychologicznego. A jednak twórcy produkcji zmieniają historię swoich bohaterek w horror, bo postanawiają one wskrzesić martwego szefa gangu oszustów. Wtedy na jaw wychodzi przerażająca prawda, a sprawiedliwość wymyka się kobietom z rąk.

Brrr, już przy samym trailerze można poczuć ciarki na plecach. Przyda się więc na pewno coś na uspokojenie. A to może zapewnić specjalny odcinek "Czy to ciasto?", w którym utalentowani cukiernicy pichcą hiperrealistyczne halloweenowe smakołyki. Epizod uwielbianego teleturnieju będzie mogli odpalić od razu po seansie "Wskrzeszonego", ewentualnie zapobiegawczo przed - pojawi się bowiem na Netfliksie dzień przed tajwańskim horrorem.

Ale spokojnie. Jeśli groza, nawet w tak zabawnej odsłonie jak w "Czy to ciasto?" akurat wam w duszy nie gra, to znajdziecie też produkcje zabarwione innymi gatunkami. Wśród nich na pewno błyszczy "Nero". Ten francuski serial przygodowy zabiera widzów do XVI wieku, aby przedstawić historię bezlitosnego zabójcy, który wraz z córką ucieka przed żądnymi krwi wrogami. Na pewno zapewni wam porządną dawkę adrenaliny.

Wciąż za mocno? Spójrzmy więc na produkcje, jakie wpadną na Netfliksa na licencji. Najważniejsza z nich to "Vinci 2". Tak, polski film, który jeszcze przed chwilą gościł w kinach. Jeśli przegapiliście go na wielkich ekranach, od przyszłej środy z subskrypcją platformy bez problemu będziecie mogli nadrobić tę zaległość.

Największa gratka dla kinomanów wpadnie na Netfliksa jednak dopiero na koniec przyszłego tygodnia. Dokładnie bowiem za tydzień na platformie pojawi się trylogia "Władcy Pierścieni" od Petera Jacksona. Nawet nie ma sensu się oszukiwać. Wszyscy zaoferujemy jej nasz miecz... TFU, czas.



Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:

Earthquake: Joke Telling Business 30/09/2025

Koszmary z natury 30/09/2025

ONE PIECE: East Blue: Część 1 30/09/2025

Złodziej tożsamości 30/09/2025

RIV4LI 01/10/2025

Niewidzialny 01/10/2025

The Social Network 01/10/2025

Internetowy zabójca 01/10/2025

Meet the Blacks 01/10/2025

Bez snu 01/10/2025

Dracula 01/10/2025

Supersamiec 01/10/2025

Agent i pół 01/10/2025

Sonic. Szybki jak błyskawica 01/10/2025

Nie oddychaj 2 01/10/2025

Przebudzenia 01/10/2025

Facet pełen uroku 01/10/2025

Aniołowie są wśród nas 01/10/2025

Hotel Transylwania 2 01/10/2025

Hotel Transylwania 3 01/10/2025

Hotel Transylwania 01/10/2025

Grzmotomocni: Sezon 4 01/10/2025

Niebezpieczny Henryk: Sezon 5 01/10/2025

Niebezpieczny Henryk: Sezon 3 01/10/2025

Grzmotomocni: Sezon 3 01/10/2025

Wiktoria znaczy zwycięstwo: Sezon 2 01/10/2025

Miłość jest ślepa: Sezon 9 01/10/2025

Rockstar: Duki z końca świata 02/10/2025

Twardzi goście 02/10/2025

The Game: You Never Play Alone 02/10/2025

Rhythm + Flow: Francja – Co słychać? 03/10/2025

Steve 03/10/2025

Zmiana 03/10/2025

Potwór: Historia Eda Geina 03/10/2025

Zwierz 03/10/2025

Życzenie dżina 03/10/2025

Delirium 03/10/2025

Straszny film 04/10/2025

Straszny film 2 04/10/2025

Kosmiczny mecz 04/10/2025

Ranma1/2: Sezon 2 04/10/2025

Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:

Dr Seuss: Przygody Hortona 06/10/2025

Reunion 06/10/2025

Wystawa 07/10/2025

Halloween 07/10/2025

Naprawdę straszne historie 07/10/2025

Caramelo 08/10/2025

Néro 08/10/2025

Czy to ciasto? Halloween 08/10/2025

Vinci 2 08/10/2025

Victoria Beckham 09/10/2025

Wskrzeszony 09/10/2025

Rekruci 09/10/2025

Mój ojciec – Zabójca BTK 10/10/2025

Kobieta z kabiny dziesiątej 10/10/2025

Płyń do mnie 10/10/2025

Kurukszetra: Wielka wojna z eposu Mahabharata 10/10/2025

Miłość i fortuna 10/10/2025

Sekretne życie zwierzaków domowych 10/10/2025

Sekretne życie zwierzaków domowych 2 10/10/2025

WWE Crown Jewel: 2025 11/10/2025

Typhoon: Rodzinny interes 11/10/2025

Władca Pierścieni: Dwie wieże 12/10/2025

Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 12/10/2025

Władca Pierścieni: Powrót króla 12/10/2025

Rafał Christ 05.10.2025 08:02

