Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Październik ledwo się rozpoczął, a Netflix już wprawia swoich użytkowników w halloweenowy nastrój. W kolejnych dniach poszerzy swoją ofertę produkcji, które przyprawiają ciarki na plecach. Wśród nich znalazło się miejsce na "Wskrzeszonego". Czemu miłośnicy kina grozy nie powinni go przegapić?
Na Netfliksie robi się strasznie. W końcu mamy już październik, więc platforma rozkręca sezon halloweenowy. Już dostarczyła nam dreszczyku emocji pod postacią "Potwora: Historii Eda Geina". Użytkownicy serwisu właśnie rozpływają się nad najnowszą odsłoną serialowej antologii Iana Brennana i Ryana Murphy'ego (tego od "American Horror Story"). Ale to dopiero początek pełnych grozy atrakcji, jakie serwis przygotował dla swoich użytkowników na ten miesiąc.
Już przecież w przyszłym tygodniu na Netfliksie zadebiutują "Naprawdę straszne historie". To co prawda dokument, ale zgodnie z tytułem będzie przerażająco. Dlaczego? Otóż producentem serialu jest sam James Wan. Reżyser "Piły" i dwóch pierwszych części "Obecności" zadba, abyście nie mogli w najbliższych dniach po seansie zaznać zdrowego snu. Zresztą, nie tylko on.
Netflix - co obejrzeć?
Zaledwie dwa dni po "Naprawdę strasznych historiach", dokładnie w czwartek 9 października, na Netfliksie zadebiutuje jeszcze "Wskrzeszony". Zapowiada się on na serial, dla którego zarwiecie nockę. To w końcu historia o dwóch pogrążonych w żałobach matkach, co mogłoby być dobrym punktem wyjścia dla kolejnego thrillera psychologicznego. A jednak twórcy produkcji zmieniają historię swoich bohaterek w horror, bo postanawiają one wskrzesić martwego szefa gangu oszustów. Wtedy na jaw wychodzi przerażająca prawda, a sprawiedliwość wymyka się kobietom z rąk.
Brrr, już przy samym trailerze można poczuć ciarki na plecach. Przyda się więc na pewno coś na uspokojenie. A to może zapewnić specjalny odcinek "Czy to ciasto?", w którym utalentowani cukiernicy pichcą hiperrealistyczne halloweenowe smakołyki. Epizod uwielbianego teleturnieju będzie mogli odpalić od razu po seansie "Wskrzeszonego", ewentualnie zapobiegawczo przed - pojawi się bowiem na Netfliksie dzień przed tajwańskim horrorem.
Ale spokojnie. Jeśli groza, nawet w tak zabawnej odsłonie jak w "Czy to ciasto?" akurat wam w duszy nie gra, to znajdziecie też produkcje zabarwione innymi gatunkami. Wśród nich na pewno błyszczy "Nero". Ten francuski serial przygodowy zabiera widzów do XVI wieku, aby przedstawić historię bezlitosnego zabójcy, który wraz z córką ucieka przed żądnymi krwi wrogami. Na pewno zapewni wam porządną dawkę adrenaliny.
Wciąż za mocno? Spójrzmy więc na produkcje, jakie wpadną na Netfliksa na licencji. Najważniejsza z nich to "Vinci 2". Tak, polski film, który jeszcze przed chwilą gościł w kinach. Jeśli przegapiliście go na wielkich ekranach, od przyszłej środy z subskrypcją platformy bez problemu będziecie mogli nadrobić tę zaległość.
Największa gratka dla kinomanów wpadnie na Netfliksa jednak dopiero na koniec przyszłego tygodnia. Dokładnie bowiem za tydzień na platformie pojawi się trylogia "Władcy Pierścieni" od Petera Jacksona. Nawet nie ma sensu się oszukiwać. Wszyscy zaoferujemy jej nasz miecz... TFU, czas.
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Earthquake: Joke Telling Business 30/09/2025
- Koszmary z natury 30/09/2025
- ONE PIECE: East Blue: Część 1 30/09/2025
- Złodziej tożsamości 30/09/2025
- RIV4LI 01/10/2025
- Niewidzialny 01/10/2025
- The Social Network 01/10/2025
- Internetowy zabójca 01/10/2025
- Meet the Blacks 01/10/2025
- Bez snu 01/10/2025
- Dracula 01/10/2025
- Supersamiec 01/10/2025
- Agent i pół 01/10/2025
- Sonic. Szybki jak błyskawica 01/10/2025
- Nie oddychaj 2 01/10/2025
- Przebudzenia 01/10/2025
- Facet pełen uroku 01/10/2025
- Aniołowie są wśród nas 01/10/2025
- Hotel Transylwania 2 01/10/2025
- Hotel Transylwania 3 01/10/2025
- Hotel Transylwania 01/10/2025
- Grzmotomocni: Sezon 4 01/10/2025
- Niebezpieczny Henryk: Sezon 5 01/10/2025
- Niebezpieczny Henryk: Sezon 3 01/10/2025
- Grzmotomocni: Sezon 3 01/10/2025
- Wiktoria znaczy zwycięstwo: Sezon 2 01/10/2025
- Miłość jest ślepa: Sezon 9 01/10/2025
- Rockstar: Duki z końca świata 02/10/2025
- Twardzi goście 02/10/2025
- The Game: You Never Play Alone 02/10/2025
- Rhythm + Flow: Francja – Co słychać? 03/10/2025
- Steve 03/10/2025
- Zmiana 03/10/2025
- Potwór: Historia Eda Geina 03/10/2025
- Zwierz 03/10/2025
- Życzenie dżina 03/10/2025
- Delirium 03/10/2025
- Straszny film 04/10/2025
- Straszny film 2 04/10/2025
- Kosmiczny mecz 04/10/2025
- Ranma1/2: Sezon 2 04/10/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień:
- Dr Seuss: Przygody Hortona 06/10/2025
- Reunion 06/10/2025
- Wystawa 07/10/2025
- Halloween 07/10/2025
- Naprawdę straszne historie 07/10/2025
- Caramelo 08/10/2025
- Néro 08/10/2025
- Czy to ciasto? Halloween 08/10/2025
- Vinci 2 08/10/2025
- Victoria Beckham 09/10/2025
- Wskrzeszony 09/10/2025
- Rekruci 09/10/2025
- Mój ojciec – Zabójca BTK 10/10/2025
- Kobieta z kabiny dziesiątej 10/10/2025
- Płyń do mnie 10/10/2025
- Kurukszetra: Wielka wojna z eposu Mahabharata 10/10/2025
- Miłość i fortuna 10/10/2025
- Sekretne życie zwierzaków domowych 10/10/2025
- Sekretne życie zwierzaków domowych 2 10/10/2025
- WWE Crown Jewel: 2025 11/10/2025
- Typhoon: Rodzinny interes 11/10/2025
- Władca Pierścieni: Dwie wieże 12/10/2025
- Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia 12/10/2025
- Władca Pierścieni: Powrót króla 12/10/2025