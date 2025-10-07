#B69AFF
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?

Ruszyła sprzedaż biletów na Open'er Festival 2026 w ramach limitowanej puli FanTix. Oznacza to, że poznaliśmy ceny biletów na tegoroczne wydarzenie. Ile kosztują bilety?

Anna Bortniak
W minionym tygodniu, 1 października, Open'er zapowiedział, kto wystąpi na festiwalowej scenie już w przyszłym roku. Oprócz tego, że poznaliśmy już pierwszego headlinera, jakim okazał się być zespół The Cure, to dodatkowo pojawiła się informacja na temat sprzedaży biletów. Tradycyjnie bilety z pierwszej puli - FanTix oraz Early Bird - będą tańsze, a dostęp do pierwszej z nich otrzymały wyłącznie osoby, które zapisały się do newslettera.

Open'er Festival 2026 - ceny biletów. Ile kosztuje karnet?

Obecnie chętni mogą zakupić bilety w ramach pul FanTix oraz Early Bird. Później rozpocznie się sprzedaż regularna (Regular), a następnie Final Call. Do ceny biletu doliczana jest opłata serwisowa w wysokości 5% wartości biletu. Ceny na poszczególne pule prezentują się następująco:

FANTIX (w sprzedaży od 12:00, 7 października 2025 do 23:59, 7 października 2025 lub do wyczerpania puli biletów)

  • Karnet 4 dni - 899 zł
  • Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1169 zł
  • Karnet weekendowy (pt.,sob.) - 669 zł
  • Karnet weekendowy (pt.,sob) + pole namiotowe - 849 zł

EARLY BIRD (W sprzedaży od 12:00, 8 października 2025 do 23:59, 21 października 2025, lub do wyczerpania puli biletów)

  • Karnet 4 dni - 989 zł
  • Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1259 zł
  • Karnet weekendowy (pt.,sob.) - 749 zł
  • Karnet weekendowy (pt.,sob) + pole namiotowe - 929 zł
  • Bilety jednodniowe - 499 zł

REGULAR (w sprzedaży od 12:00, 22 października 2025 do 23:59, 9 czerwca 2026, lub do wyczerpania puli biletów)

  • Karnet 4 dni - 1149 zł
  • Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1419 zł
  • Karnet weekendowy (pt.,sob.) - 829 zł
  • Karnet weekendowy (pt.,sob) + pole namiotowe - 1019 zł
  • Bilety jednodniowe - 549 zł

FINAL CALL (w sprzedaży od 00:00, 10 czerwca 2026, o ile będą jeszcze dostępne po zamknięciu sprzedaży Regular Tickets, do wyczerpania puli biletów)

  • Karnet 4 dni - 1199 zł
  • Karnet 4 dni + pole namiotowe - 1479 zł
  • Karnet weekendowy (pt.,sob.) - 879 zł
  • Karnet weekendowy (pt.,sob) + pole namiotowe - 1069 zł
  • Bilety jednodniowe - 579 zł
Jedynym oficjalnym dystrybutorem biletów jest serwis eBilet.

07.10.2025 13:42
