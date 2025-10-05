#B69AFF
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Na Disney+ wleciał najbardziej WTF dreszczowiec tego roku. Widzowie nie mogą się pozbierać

Na Disney+ bez żadnych zapowiedzi wpadł przed chwilą dreszczowiec, po którym trudno jest się pozbierać. Zagraniczni widzowie, co chwilę polecają sobie "Fundament zła" w mediach społecznościowych. Nieźle ich bowiem przeorał. W kolejnych postach najczęściej przewijają się trzy literki: WTF.

Rafał Christ
fundament zła dreszczowiec co obejrzeć premiera
REKLAMA

Premierę "Fundamentu zła" na Disney+ mogliście przegapić. Platforma zbytnio się filmem nie chwaliła, choć parę haczyków na widzów na pewno on ma. Mówimy w końcu o thrillerze, w którym tajemniczy biznesmen wynajmuje piwnicę u bezrobotnego Afroamerykanina. Oferuje w zamian sporą sumę pieniędzy - starczającą na spłatę wszelkich długów gospodarza. Rozpoczyna w ten sposób niebezpieczną intrygę i straszliwą grę, której sednem jest podział rasowy.

Nie tylko fabuła brzmi interesująco, bo zachętą do seansu może być również obsada. W jednej z głównych ról występuje przecież Willem Dafoe. To zaleta sama w sobie. Być może dla Disney+ nie jest jednak wystarczająca i mimo wszystko platforma nie chciała filmu promować ze względu na chłodne przyjęcie przez krytyków. "Fundament zła" ma tylko 42 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

"FUNDAMENT ZŁA" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
FUNDAMENT ZŁA
Disney+
REKLAMA

Fundament zła - opinie o nowym dreszczowcu na Disney+

Znacznie lepiej o "Fundamencie zła" wypowiadają się sami widzowie, którzy zaraz po premierze filmu na Hulu w Stanach Zjednoczonych i Disney+ na pozostałych rynkach, postanowili go obejrzeć. Z miejsca uznali go za jeden z mózgotrzepów. Nie tylko polecają go innym użytkownikom, ale też piszą, że nie mogą się po nim pozbierać.

Właśnie skończyłam oglądać "Fundamen zła". WTF?

Fundament zła to taki film bardzo... co ja właśnie obejrzałam.

Obejrzałam "Fundament zła". To To mrożąca krew w żyłach adaptacja powieści Waltera Mosleya, powolny thriller napędzany przez niezapomniane kreacje aktorskie. Bolesna medytacja nad rasizmem, niewolnictwem i poczuciem winy, która zostaje w pamięci długo po seansie. Dafoe i Hawkins są moim zdaniem niezapomniani.

- czytamy na X (dawny Twitter).

Jak widać, widzowie nie podchodzą do "Fundamentu zła" bezkrytycznie. Zdarzają się też opinie znacznie bardziej negatywne niż ta powyższa, bo widzom zdarza się w tym filmie pogubić. "Co oni palili?" - pytają też na X. Nowy thriller na Disney+ może być więc wyzwaniem dla niektórych użytkowników. Wygląda jednak na to, że na pewno nie przejdziecie koło niego obojętni.

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

REKLAMA
Rafał Christ
05.10.2025 10:17
Tagi: Co obejrzeć?DisneyThrillery
Najnowsze
9:15
Wstrząsający serial kryminalny bazuje na faktach. To była pierwsza taka sprawa w historii
Aktualizacja: 2025-10-05T09:15:00+02:00
8:02
Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Aktualizacja: 2025-10-05T08:02:00+02:00
6:43
Kiedy wraca Wspaniałe stulecie? To najważniejszy turecki serial
Aktualizacja: 2025-10-05T06:43:00+02:00
22:09
Randka w ciemno to współczesny relikt. A mogło się udać
Aktualizacja: 2025-10-04T22:09:21+02:00
17:05
Steve - recenzja. Mocne, społeczne kino Netfliksa z Cillianem Murphym
Aktualizacja: 2025-10-04T17:05:00+02:00
16:08
Obejrzałem dokument o Frizie i Wersow. Nikt mi tego czasu nie zwróci
Aktualizacja: 2025-10-04T16:08:52+02:00
15:56
Premiery na resztę 2025 roku: te filmy was rozgrzeją w mroźne dni
Aktualizacja: 2025-10-04T15:56:00+02:00
13:01
Potwornie dobra adaptacja Szekspira z genialną obsadą wpadła do VOD. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-04T13:01:00+02:00
12:11
Wybitny reżyser zrobił film, którego nikt nie lubi. Szkoda, bo to perełka
Aktualizacja: 2025-10-04T12:11:00+02:00
12:03
Mocarny film Christophera Nolana na Prime Video. Seans obowiązkowy
Aktualizacja: 2025-10-04T12:03:00+02:00
12:03
10 filmów i seriali o seryjnych mordercach, które wywołują gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-04T12:03:00+02:00
11:33
Użytkownicy HBO Max domagają się powrotu najlepszego serialu, o którym nawet nie słyszałeś
Aktualizacja: 2025-10-04T11:33:00+02:00
10:42
Nowy film akcji Disney+ ogląda się jak z VHS
Aktualizacja: 2025-10-04T10:42:00+02:00
9:03
Na Disney+ wleciało świeże mięso. Użytkownicy oglądają świetne nowości nie tylko z kina
Aktualizacja: 2025-10-04T09:03:00+02:00
8:12
Do widzów Prime Video święta przyszły wcześniej. Nowy film rozgromił
Aktualizacja: 2025-10-04T08:12:00+02:00
20:06
Znakomity horror może dostać sequel. Widzowie czekają już kilka lat
Aktualizacja: 2025-10-03T20:06:28+02:00
19:19
HBO Max: co obejrzeć w ten weekend? Wpadła seria waszych ulubionych horrorów
Aktualizacja: 2025-10-03T19:19:00+02:00
19:05
Konkurs Chopinowski 2025 wystartował. Gdzie go oglądać?
Aktualizacja: 2025-10-03T19:05:05+02:00
19:02
Massimo znów to robi. Tym razem z androidem na Prime Video
Aktualizacja: 2025-10-03T19:02:00+02:00
18:22
Gdzie obejrzeć wszystkie części z serii Szybcy i wściekli? Lista serwisów VOD
Aktualizacja: 2025-10-03T18:22:51+02:00
17:32
Znachor Netfliksa poleci w telewizji
Aktualizacja: 2025-10-03T17:32:00+02:00
16:15
Użytkownicy Disney+ odkrywają najlepszy koreański serial wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-03T16:15:00+02:00
15:15
Historia Eda Geina - recenzja. Potwory Netfliksa nie były aż tak mroczne
Aktualizacja: 2025-10-03T15:15:00+02:00
14:34
Wielkie zmiany w Disney+. Nowa platforma to dopiero początek
Aktualizacja: 2025-10-03T14:34:16+02:00
13:10
Prawdziwa historia Eda Geina. Ile osób pozbawił życia „bohater” serialu?
Aktualizacja: 2025-10-03T13:10:54+02:00
12:38
Avengers: Doomsday - kiedy premiera widowiska Marvela?
Aktualizacja: 2025-10-03T12:38:28+02:00
11:20
Marcin Dorociński zagra ikonę kina. Uwielbiam go, ale nie widzę w tej roli
Aktualizacja: 2025-10-03T11:20:01+02:00
9:46
Taylor Swift wypuściła nowy album. Oddała hołd znanemu artyście
Aktualizacja: 2025-10-03T09:46:17+02:00
8:51
Henry Cavill pokazał zdjęcie po wypadku. To chyba człowiek ze stali
Aktualizacja: 2025-10-03T08:51:56+02:00
8:37
Czy Sherlock Holmes 3 powstanie? Producentka: jestem wdzięczna
Aktualizacja: 2025-10-03T08:37:54+02:00
6:42
Czy będzie 3. sezon serialu Platonic? Platoniczna przyjaźń to hit
Aktualizacja: 2025-10-03T06:42:00+02:00
19:12
Ten film rozniesie użytkowników Prime Video. Takiego kina akcji już się nie robi
Aktualizacja: 2025-10-02T19:12:00+02:00
18:11
Czy Angela dostanie 2. sezon? Wskazówką jest inny serial
Aktualizacja: 2025-10-02T18:11:00+02:00
17:36
Jedna bitwa po drugiej to Ameryka w pigułce. Wyjaśniam kluczowe zagadki
Aktualizacja: 2025-10-02T17:36:00+02:00
17:10
Kultowy serial gangsterski doczeka się kontynuacji po latach. Aż dwa nowe sezony
Aktualizacja: 2025-10-02T17:10:01+02:00
15:27
Film Quebonafide trafi do VOD. Północ/Południe to pożegnanie ze sceną
Aktualizacja: 2025-10-02T15:27:28+02:00
15:07
Trump szykuje obławę na Super Bowl. Czym zawinił Bad Bunny?
Aktualizacja: 2025-10-02T15:07:36+02:00
13:52
Spali pod sklepem, żeby dostać talerz. IKEA prawie jak Lidl
Aktualizacja: 2025-10-02T13:52:40+02:00
13:20
Nadchodzi nowy Thorgal, ale nie taki, jak myślicie. Czegoś takiego w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-02T13:20:03+02:00
11:51
Netflix wrzucił właśnie aż 20 tytułów. Wśród nich kultowe filmy
Aktualizacja: 2025-10-02T11:51:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA