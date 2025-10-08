REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić

Z okazji 25-lecia serialu "M jak miłość" na antenie TVP2 wyemitowano odcinek specjalny, w którym widzowie mogli usłyszeć głos nieżyjącego już Witolda Pyrkosza, serialowego Lucjana. Zdania widzów są podzielone, a ja zastanawiam się, czy twórcy nie mogli użyć lepszej wersji sztucznej inteligencji, skoro już w ogóle się na to zdecydowali.

Anna Bortniak
pyrkosz glos ai m jak milosc

W 2017 roku zmarł Witold Pyrkosz. Aktor, który był aktywny zawodowo właściwie przez całe swoje życie, wystąpił w wielu kultowych produkcjach - "Vabank", "Czterej pancerni i pies", "Alternatywy 4" czy "Kingsajz" to tylko niektóre z nich. Ostatnim serialem, w którym Pyrkosz grał przez niemal 20 lat, był "M jak miłość", gdzie portretował Lucjana, głowę wielopokoleniowej rodziny Mostowiaków.

W związku z tym, że uwielbiana polska telenowela w tym roku obchodzi swoje 25-lecie, twórcy postanowili wyemitować odcinek specjalnym, w którym widzowie po raz pierwszy od śmierci Pyrkosza, czyli od 8 lat, mogliby usłyszeć jego głos. W tej scenie Teresa Lipowska, serialowa Barbara, czyta zagubiony wśród zdjęć list od męża, który dziękuje jej za miłość, rodzinę i wspólnie spędzone lata. Co na to widzowie?

REKLAMA

M jak miłość - w jubileuszowym odcinku AI wygenerowała głos Witolda Pyrkosza

Widzowie oczywiście są podzieleni. Jedni twierdzą, że dzięki wygenerowaniu głosu Pyrkosza przenieśli się do przeszłości i bardzo się wzruszyli. Poza tym cieszą się, że twórcom chociaż na chwilę udało się wskrzesić Lucka, który wraz z Basią tworzył piękną serialową parę.

Część komentujących sceptycznie podeszła jednak do tego pomysłu, narzekając na to, że sztuczna inteligencja wyskakuje z lodówki i jest wykorzystywana już praktycznie we wszystkim. Twardo stali przy swoim, że Pyrkosza nie da się podrobić i kropka. Dodatkowo niektórzy zauważyli jeszcze jedną rzecz, która dotyczyła samego brzmienia wygenerowanego przez AI głosu Pyrkosza - pojawiło się sporo komentarzy, że w ogóle nie przypomina ona barwy głosu aktora. Muszę się z tym zgodzić.

Po pierwszym przesłuchaniu tego fragmentu mnie również zakręciła się łezka w oku - Pyrkosz był aktorem, o którym nie da się zapomnieć, a w "M jak miłość" grał przecież od samego początku. Za każdym kolejnym razem, kiedy odtwarzałam wideo, zaczęłam jednak dochodzić do wniosku, że głos coraz mniej zaczyna przypominać oryginalną barwę Pyrkosza. Niektórzy, co prawda, bronią twórców, twierdząc, że tak brzmiał "młody Lucjan", jednak ingerencja AI jest tu bardzo odczuwalna.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
08.10.2025 08:59
Tagi: M jak miłośćsztuczna inteligencja
Najnowsze
9:16
Polski kryminał prosto z kina na Netfliksa. 75 dni od premiery
Aktualizacja: 2025-10-08T09:16:17+02:00
8:59
Nieżyjący Witold Pyrkosz wrócił do M jak Miłość. Nie powinniście tego robić
Aktualizacja: 2025-10-08T08:59:30+02:00
7:51
Najlepsze role Charliego Hunnama. Na Netfliksie gra Eda Geina
Aktualizacja: 2025-10-08T07:51:09+02:00
18:37
Powstanie program na podstawie kultowej planszówki. Zrobi go Netflix
Aktualizacja: 2025-10-07T18:37:19+02:00
17:40
Netflix pokaz zwiastun Wiedźmina. Tam grał jakiś Cavill?
Aktualizacja: 2025-10-07T17:40:33+02:00
17:01
Ten serial ogląda się jak House of Cards. Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-10-07T17:01:00+02:00
16:08
Widzowie Netfliksa pokochali nowy wyciskacz łez. Numer 1 w serwisie
Aktualizacja: 2025-10-07T16:08:10+02:00
15:38
Ukryta perła Disney+ wraca z 2. sezonem. Genialny serial kryminalny
Aktualizacja: 2025-10-07T15:38:00+02:00
14:46
Twórcy "Potworów" Netfliksa bronią się przed potężną krytyką
Aktualizacja: 2025-10-07T14:46:50+02:00
13:42
Znamy ceny biletów na Open'er Festival 2026. Ile kosztują karnety?
Aktualizacja: 2025-10-07T13:42:31+02:00
11:57
Film o Frizie i Wersow ma tak złe oceny, że przebił nawet "Smoleńsk"
Aktualizacja: 2025-10-07T11:57:26+02:00
11:20
Daniel Magical zbanowany na Kicku. Dobra decyzja
Aktualizacja: 2025-10-07T11:20:51+02:00
9:55
Jakość tego serialu zaskoczyła widzów Netfliksa. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-10-07T09:55:52+02:00
9:25
Filmy Kubricka wracają do kin. W tym najlepsze sci-fi wszech czasów
Aktualizacja: 2025-10-07T09:25:38+02:00
19:44
O tym filmie mówili wszyscy. W końcu pokaże go TV
Aktualizacja: 2025-10-06T19:44:13+02:00
16:01
Czy Aniołowie są wśród nas to film na faktach? Widzowie Netfliksa go kochają
Aktualizacja: 2025-10-06T16:01:00+02:00
15:01
Spider-Man 4: ten wypadek to bzdura. Ojciec gwiazdora dementuje pogłoski
Aktualizacja: 2025-10-06T15:01:00+02:00
13:54
Ten horror to największa niespodzianka od Netfliksa. Użytkownicy pod wrażeniem
Aktualizacja: 2025-10-06T13:54:20+02:00
12:32
Tego filmu w streamingu nie da się obejrzeć za jednym razem. Jest tak intensywny
Aktualizacja: 2025-10-06T12:32:21+02:00
11:35
To będzie bardzo mroczny polski horror. W tle: stare kaszubskie wierzenia
Aktualizacja: 2025-10-06T11:35:01+02:00
10:39
Oglądanie nowego thrillera Netfliksa to akt odwagi. Widzowie się o niego kłócą
Aktualizacja: 2025-10-06T10:39:01+02:00
9:32
Potwory: o kim będzie 4. sezon serialu? Netflix stawia na kobietę
Aktualizacja: 2025-10-06T09:32:53+02:00
9:23
Trwają zdjęcia do filmu Szwagier. To będzie bardzo nietypowa polska produkcja
Aktualizacja: 2025-10-06T09:23:59+02:00
8:56
Nowy hit Netfliksa sprawia, że użytkownicy czują się bardziej ludzcy
Aktualizacja: 2025-10-06T08:56:16+02:00
8:30
Zaginiony autokar - recenzja filmu. Wielki powrót Matthew McConaugheya
Aktualizacja: 2025-10-06T08:30:57+02:00
17:13
Najlepsze filmy 2025 roku. 15 tytułów
Aktualizacja: 2025-10-05T17:13:00+02:00
14:14
Obserwujemy właśnie narodziny wielkiej gwiazdy. Kim jest Chase Infiniti?
Aktualizacja: 2025-10-05T14:14:00+02:00
12:12
Szybcy i wściekli - kolejność oglądania. Co z tym Tokyo Drift?
Aktualizacja: 2025-10-05T12:12:00+02:00
11:20
Zaskoczenie roku? Ten horror. Miałam gęsią skórkę
Aktualizacja: 2025-10-05T11:20:00+02:00
10:17
Na Disney+ wleciał najbardziej WTF dreszczowiec tego roku. Widzowie nie mogą się pozbierać
Aktualizacja: 2025-10-05T10:17:00+02:00
9:15
Wstrząsający serial kryminalny bazuje na faktach. To była pierwsza taka sprawa w historii
Aktualizacja: 2025-10-05T09:15:00+02:00
8:02
Na Netfliksa zmierza serial, który obejrzycie choćby po trupach
Aktualizacja: 2025-10-05T08:02:00+02:00
6:43
Kiedy wraca Wspaniałe stulecie? To najważniejszy turecki serial
Aktualizacja: 2025-10-05T06:43:00+02:00
22:09
Randka w ciemno to współczesny relikt. A mogło się udać
Aktualizacja: 2025-10-04T22:09:21+02:00
17:05
Steve - recenzja. Mocne, społeczne kino Netfliksa z Cillianem Murphym
Aktualizacja: 2025-10-04T17:05:00+02:00
16:08
Obejrzałem dokument o Frizie i Wersow. Nikt mi tego czasu nie zwróci
Aktualizacja: 2025-10-04T16:08:52+02:00
15:56
Premiery na resztę 2025 roku: te filmy was rozgrzeją w mroźne dni
Aktualizacja: 2025-10-04T15:56:00+02:00
13:01
Potwornie dobra adaptacja Szekspira z genialną obsadą wpadła do VOD. Trzeba znać
Aktualizacja: 2025-10-04T13:01:00+02:00
12:11
Wybitny reżyser zrobił film, którego nikt nie lubi. Szkoda, bo to perełka
Aktualizacja: 2025-10-04T12:11:00+02:00
12:03
Mocarny film Christophera Nolana na Prime Video. Seans obowiązkowy
Aktualizacja: 2025-10-04T12:03:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA