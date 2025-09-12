  1. rozrywka
  2. VOD

5 powodów, żeby obejrzeć Breslau na Disney+

Lokowanie produktu: Disney+

Na ten moment czekaliśmy od dawna. Na Disney+ wreszcie zadebiutowała pierwsza polska produkcja oryginalna. W dodatku jest tak dobra, że jeśli nie macie jeszcze subskrypcji serwisu, to właśnie dla serialu kryminalnego "Breslau" powinniście to zmienić. Teraz wykupicie ją w promocyjnej cenie. Nie ma co z tym zwlekać, bo z oferty możecie skorzystać tylko przez ograniczony czas.

Rafał Christ
breslau disney co obejrzeć

Kiedy w czerwcu 2022 roku Disney+ zawitał do Polski, od razu rzuciliśmy się na "The Mandalorian" i zaczęliśmy pochłaniać kolejne produkcje MCU. Wciąż chętnie podróżujemy do "dawno, dawno temu w odległej galaktyce" i kibicujemy superbohaterom Marvela, w międzyczasie wypatrując na platformie streamingowych premier kinowych hitów, jak - żeby nie cofać się zbyt daleko w przeszłość - aktorskiej wersji "Lilo i Stitcha". Ale! Nasze serca podbijają nie tylko nowe odsłony najpopularniejszych popkulturowych franczyz na świecie. Równie mocno uwodzą nas przecież znacznie skromniejsze "The Bear" czy "Zbrodnie po sąsiedzku" - seriale, których supermocą są silne emocje i świetnie opowiedziane historie. I choć oferta serwisu od zawsze celuje w szerokie grono widzów, jeszcze do niedawna miłośnicy rodzimych produkcji nie mieli czego w niej szukać.

AKTYWUJ SUBSKRYPCJĘ DISNEY+:
Disney+
DISNEY+
Disney+

Breslau - 5 powodów, żeby obejrzeć polski serial Disney+

Jakiś czas temu Disney+ uśmiechnął się do użytkowników z naszego kraju, dodając do swojej oferty szereg rodzimych filmów na licencji. Teraz dorzuca do nich swoją pierwszą polską produkcję oryginalną. Prace nad "Breslau" ogłosił jeszcze w maju zeszłego roku. Przez wiele miesięcy ekscytowaliśmy się każdą informacją na jego temat, a teraz wreszcie możemy sprawdzić, czy dorasta do naszych oczekiwań. Jeszcze jak! Jest przynajmniej pięć powodów, żeby ten kryminał obejrzeć.

Światło

"Breslau" to nie jest kolejny polski serial kryminalny. Widać to już na pierwszy rzut oka, bo światło nie jest w nim płaskie jak w telewizyjnych produkcjach. Maluje cienie, które tańczą na ścianach bądź półmrokiem przykrywają styrane twarze bohaterów. Potrafi też oddawać stan rozanielenia, kiedy kąpie ich w oślepiającej bieli. Nieraz odbija się przy tym od szkła i tworzy refleksy w obiektywie kamery Pawła Flisa. W ten sposób nadaje obrazkowi trójwymiarowej głębi, stając się świadomie wykorzystywanym środkiem artystycznym.

Scenografia i kostiumy

Twórcy "Breslau" dołożyli wszelkich starań, żeby z jak największą dokładnością odtworzyć Wrocław z 1936 roku, kiedy znajdował się on w granicach III Rzeszy. Scenografia Pawła Jarzębskiego i dekoracje wnętrz Anny Grabowskiej-Paciorek zachwycają szczegółowością wykonania i nadają produkcji rozmachu. Doskonale oddają ducha epoki, a kostiumy Agaty Culak pięknie go uzupełniają. Dzięki nim tytułowe miasto nie tylko błyszczy, ale jeszcze mieni się różnorodnością.

Klimat

Wszystkie elementy warstwy wizualnej przekładają się na niepowtarzalny klimat pierwszej polskiej produkcji oryginalnej Disney+. W Breslau nie brakuje pstrokatych kasyn, eleganckich restauracji czy majestatycznych posiadłości, ale znacznie bardziej fascynują w nim mroczne zaułki, ciemne uliczki i podrzędne meliny. To w końcu neonoir pełną gębą. Dlatego tytułowe miasto zachwyca i odpycha jednocześnie, wciągając widzów niczym bagno. Choć bywa lepkie i niebezpieczne, nie chce się go opuszczać.

Elektryzujący bohater

Naszym przewodnikiem po Breslau jest nieustępliwy komisarz Franz Podolsky, który co prawda wżenił się w wyższe sfery, ale lubi wspominać, że jest synem polskiego rzeźnika. Nie robi tego bez powodu. Pochodzenie pozwala mu trzeźwo spoglądać na propagandę III Rzeszy. Po każdym kąśliwym komentarzu chce mu się przybić piątkę. To oczywiście cyniczny twardziel. Nie wylewa za kołnierz i nieraz obcesowo obchodzi się z żoną, ale wcielający się w niego Tomasz Schuchardt nadaje mu delikatności i wrażliwości. Te niuanse psychologiczne razem z niezachwianym kompasem moralnym sprawiają, że poszłoby się za nim w ogień.

Wciągająca intryga

Żaden z powyższych aspektów produkcji nie działałby bez wciągającej fabuły. "Breslau" ją ma. Nie brakuje w niej wątków obyczajowych - Franz z żoną starają się o dziecko - które nadają serialowi większej siły emocjonalnej. Jak w każdym kryminale narrację napędza jednak zagadka. W tym wypadku wielowarstwowa. W pierwszych odcinkach twórcy sprawnie rozkładają pionki na swej planszy, wciągając nas w wir śledztwa w sprawie morderstwa prostytutki i polskiego olimpijczyka żydowskiego pochodzenia. Podejmują w ten sposób tematykę, która mocno rezonuje ze współczesnością. Opowiadają bowiem o ideologii i jej wpływie na zwykłych ludzi, ale nigdy przy tym nie moralizują. Za główny cel stawiają sobie dostarczenie nam gatunkowej rozrywki. Dlatego sprawnie mylą tropy i podsuwają kolejnych podejrzanych, dzięki czemu chwytają nas za gardło i nie puszczają do samego końca.

Co tu dużo mówić: "Breslau" to kryminał najwyższej próby. To nawet nie jest serial. Cechuje go kinowa jakość, przez co mamy do czynienia z filmem podzielonym na osiem odcinków. Pochłaniają one widza bez reszty. Z pierwszej polskiej produkcji Disney+ możemy być więc dumni. Jej premiera staje się idealną okazją, żebyście przestali się wahać i wreszcie wykupili subskrypcję platformy. Tym bardziej że w życie właśnie weszła promocja, dzięki której zyskacie dostęp do oferty serwisu za grosze.

W normalnych warunkach subskrypcja Standard kosztuje 29,99 zł/msc., a Premium - 49,99 zł/msc. Od 11 września ceny te spadają. Za pierwszy z tych wariantów zapłacicie teraz jedynie 9,99 zł/msc., a za drugi - 29,99 zł/msc. Promocja utrzymuje się przez trzy miesiące, po których subskrypcja automatycznie się odnowi (jeśli jej wcześniej nie anulujecie), ale już w normalnej cenie. Do 27 września z oferty mogą skorzystać nowi i powracający użytkownicy Disney+.

"BRESLAU" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
BRESLAU
Disney+
Rafał Christ
12.09.2025 11:04
Lokowanie produktu: Disney+
Tagi: Co obejrzeć?DisneyPolskie serialeSeriale kryminalne
Najnowsze
10:25
Cillian Murphy jako Voldemort? Aktor odpowiedział wprost
Aktualizacja: 2025-09-12T10:25:37+02:00
9:39
Najlepszy serial science fiction od lat dostanie nowy sezon. Świetne wieści
Aktualizacja: 2025-09-12T09:39:38+02:00
9:22
To może być jedno z największych przejęć w historii. Paramount chce kupić Warner Bros
Aktualizacja: 2025-09-12T09:22:56+02:00
8:57
Wielki powrót Wielkich kłamstewek. HBO nakręci 3. sezon
Aktualizacja: 2025-09-12T08:57:14+02:00
8:39
Marvel ujawnia wygląd Doktora Dooma. Dajcie mi już film
Aktualizacja: 2025-09-12T08:39:09+02:00
21:06
Zabite - czy thriller Netfliksa jest oparty na faktach?
Aktualizacja: 2025-09-11T21:06:00+02:00
18:21
Ta książka zaczynała jako fanfik o Hermionie i Malfoyu. Dostanie ekranizację
Aktualizacja: 2025-09-11T18:21:26+02:00
18:15
Nowy thriller z cudowną obsadą rozbił bank w jeden dzień. Prime Video ma nowy hit
Aktualizacja: 2025-09-11T18:15:00+02:00
16:41
Użytkownicy Netfliksa mają nowy ulubiony serial. W Polsce o nim cicho
Aktualizacja: 2025-09-11T16:41:00+02:00
15:33
Nazywa się go najlepszym filmem akcji tego roku. Właśnie wpadł na VOD
Aktualizacja: 2025-09-11T15:33:00+02:00
15:00
Hiszpania grozi, że wycofa się z Eurowizji
Aktualizacja: 2025-09-11T15:00:30+02:00
14:27
Polsat Box Go ma nowy pakiet. Tak tanio nie było
Aktualizacja: 2025-09-11T14:27:24+02:00
13:04
Lada chwila poznamy polskiego kandydata do Oscara. Oto faworyci
Aktualizacja: 2025-09-11T13:04:58+02:00
12:10
Czop, Boczarska, Popławska i Dziędziel w nowym filmie Zapiski śmiertelnika. Data premiery i plakat teaserowy
Aktualizacja: 2025-09-11T12:10:18+02:00
11:32
Użytkownicy Netfliksa wydali wyrok. To najlepszy serial na podstawie Harlana Cobena
Aktualizacja: 2025-09-11T11:32:42+02:00
10:45
Disney+ wjechał z nową promocją. Super cena za kilka miesięcy oglądania
Aktualizacja: 2025-09-11T10:45:57+02:00
9:17
Będzie spin-off Wednesday. O kim opowie nowy serial z uniwersum Tima Burtona?
Aktualizacja: 2025-09-11T09:17:50+02:00
21:37
Taniec z gwiazdami: kiedy nowe odcinki? Harmonogram emisji 17. sezonu
Aktualizacja: 2025-09-10T21:37:00+02:00
19:52
Polska komedia prosto z kin ekspresowo trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-09-10T19:52:48+02:00
18:16
Netflix wspaniale kończy 2025 rok. Wielkie hity nadchodzą
Aktualizacja: 2025-09-10T18:16:00+02:00
17:56
Wielki powrót hitowej serii Prime Video. Jest zwiastun filmu Nasza wina
Aktualizacja: 2025-09-10T17:56:50+02:00
15:32
Jedna z najlepszych polskich komedii wylądowała w SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-09-10T15:32:31+02:00
15:00
Adaptację Resident Evil będzie współtworzył wybitny polski operator
Aktualizacja: 2025-09-10T15:00:08+02:00
14:17
Elżbieta Jaworowicz ostrzega przed oszustwem na Sprawę dla reportera
Aktualizacja: 2025-09-10T14:17:25+02:00
13:13
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-09-10T13:13:36+02:00
12:58
Netflix: najlepsze filmy akcji na platformie. TOP 10
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:11+02:00
12:58
Oparty na faktach dreszczowiec podbija Prime Video. Sprawdziłem go
Aktualizacja: 2025-09-10T12:58:01+02:00
11:23
Twórca Obecności może porzucić swoje dziecko. Nowa część i tak powstanie
Aktualizacja: 2025-09-10T11:23:32+02:00
10:34
Ile kosztuje Netflix w 2025 roku? Cena, promocje i plany
Aktualizacja: 2025-09-10T10:34:11+02:00
10:28
To będzie najmocniejszy polski serial roku. Jest zwiastun i data premiery
Aktualizacja: 2025-09-10T10:28:10+02:00
9:20
Widzowie kłócą się, czy kultowy serial kryminalny jest lepszy od Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-09-10T09:20:53+02:00
19:16
Good Luck Guys 2 - opinia. Już wiem, co wcześniej poszło nie tak
Aktualizacja: 2025-09-09T19:16:48+02:00
18:29
Nowy horror dopiero trafił do kin, a już zmierza na Prime Video
Aktualizacja: 2025-09-09T18:29:54+02:00
16:26
Kanał na Youtube opowiada o prezydencie Nawrockim. Wszystko to fałsz
Aktualizacja: 2025-09-09T16:26:58+02:00
15:31
Najlepsze filmy romantyczne. TOP 25 tytułów na 2025 rok
Aktualizacja: 2025-09-09T15:31:56+02:00
15:11
Disney+ pozamiatał. Widzieliśmy Breslau. Recenzja
Aktualizacja: 2025-09-09T15:11:00+02:00
13:56
Świetnie oceniana komedia Netfliksa przedłużona na 2. sezon
Aktualizacja: 2025-09-09T13:56:05+02:00
12:33
Prześwit: mamy datę premiery i zwiastun filmu z Cezarym Łukaszewiczem i Darią Poluniną
Aktualizacja: 2025-09-09T12:33:09+02:00
11:37
Disney+ ukrył świetną promocję. Można zaoszczędzić prawie połowę na subskrypcji
Aktualizacja: 2025-09-09T11:37:02+02:00
10:53
Brendan Fraser jest na fali. Widzowie oszaleli na punkcie jego nowego filmu
Aktualizacja: 2025-09-09T10:53:37+02:00