Logo
REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga

Przyjęło się, że grudzień to miesiąc prezentów. Netflix traktuje te słowa poważnie, bowiem lada dzień w ofercie serwisu znajdzie się film, na który czeka wielu fanów kina. "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" to wielki powrót do rozwiązywania wciągających tajemnic. Kiedy premiera?

Adam Kudyba
na noze premiera netflix
REKLAMA

Po raz pierwszy z detektywem Benoit Blancem spotkaliśmy się w 2019 roku, kiedy grany przez Daniela Craiga ekscentryczny bohater rozwiązywał sprawę śmierci Harlana Thrombeya, słynnego pisarza i seniora bogatego rodu. W "Glass Onion", mającym premierę trzy lata później, Blanc w nietypowych okolicznościach trafia na grecką wyspę, do jednej z luksusowych rezydencji miliardera Milesa Brona, gdzie również musi zmierzyć się z tajemnicą pewnego morderstwa. Po tych dwóch filmach było jasne, że widzowie są spragnieni tego, by Rian Johnson, stojący za sterami serii, nakręcił kolejną produkcję. Słowo stało się ciałem, a konkretniej filmem.

REKLAMA

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - kiedy premiera?

Tym razem błyskotliwego detektywa czeka nowe wyzwanie. Po niejednej spektakularnej i zawiłej sprawie wydawałoby się, że Benoit Blanc widział już wszystko. Tym razem legendarny śledczy będzie musiał zbadać sprawę tajemniczego morderstwa monsiniora Jeffersona Wicksa (Josh Brolin). Śledztwo Blanca nie będzie jednak dotyczyć wyłącznie tego - w tle mamy m.in. legendę o ukrytym majątku, kryzysy wiary i napięcia wśród parafian, dawne urazy, rodzinne sekrety i grzechy. Jedną z kluczowych postaci w tej historii jest ksiądz Jud Duplenticy (Josh O'Connor) - młody duchowny, będący czołowym podejrzanym w sprawie. Zapowiada się, że dla Blanca będzie to jedna z najtrudniejszych do rozwiązania spraw, jakiej kiedykolwiek się podjął.

"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" to wyjątkowy grudniowy prezent - po trzech latach oczekiwań dostaniemy kolejny wciągający, trzymający na krawędzi i pełen niejednoznaczności film. Film trafi do oferty streamingowej Netfliksa już 12 grudnia, w piątek. Krytycy i widzowie spoza naszego kraju, którzy mieli już szansę obejrzeć nowe dzieło Riana Johnsona, są zgodni. Pierwsi z nich w serwisie Rotten Tomatoes przyznają "trójce" średnią ocen rzędu 92%, zaś drudzy nieco wyższą - 94. Jeśli chodzi o oceny krytyków, "Żywy czy martwy" jest drugim najlepiej ocenianym filmem z trylogii, zaś gdy mowa o wyroku ze strony publiczności, to jej tegoroczna produkcja się podoba najbardziej, ze wszystkich sygnowanych szyldem "Na noże".

Na noże 3 - obsada filmu

Rian Johnson ma wyjątkowy talent do gromadzenia znanych nazwisk w swoich filmach "Na noże" - ostatnio jawnie wyrażał zainteresowanie obsadzeniem Meryl Streep w kolejnej części, gdyby doszła do skutku.

Oto aktorzy, którzy grają w filmie "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże":

  • Daniel Craig – Benoit Blanc
  • Josh O’Connor – ks. Jud Duplenticy
  • Glenn Close – Martha Delacroix
  • Josh Brolin – Monsignor Jefferson Wicks
  • Mila Kunis – Geraldine Scott
  • Jeremy Renner – dr Nat Sharp
  • Kerry Washington – Vera Draven
  • Andrew Scott – Lee Ross
  • Cailee Spaeny – Simone Vivane
  • Daryl McCormack – Cy Draven
  • Thomas Haden Church – Samson Holt
REKLAMA

Więcej o ofercie Netfliksa przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
10.12.2025 13:28
Tagi: Co obejrzeć?Daniel CraigFilmy NetflixKryminałyNa nożeRian Johnson
Najnowsze
12:21
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV
Aktualizacja: 2025-12-10T12:21:15+01:00
11:35
Eksperyment: Odsiadka - kim są uczestnicy programu Canal+?
Aktualizacja: 2025-12-10T11:35:54+01:00
9:55
Gladiator 2 zmiażdżony przez Gladiatora. Russell Crowe wytknął poważny błąd
Aktualizacja: 2025-12-10T09:55:42+01:00
9:31
Disney+ sprezentował fanom nowy sezon hitu fantasy. Warto było czekać
Aktualizacja: 2025-12-10T09:31:00+01:00
8:56
Podmiana aktora w nowym Władcy Pierścieni. Kluczowa postać z nową twarzą
Aktualizacja: 2025-12-10T08:56:04+01:00
7:45
Kiedy 4. sezon serialu Legenda Vox Machiny? Fantasy bije rekordy
Aktualizacja: 2025-12-10T07:45:30+01:00
19:12
Najbardziej dezorientujący seans roku? Thriller od SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-09T19:12:00+01:00
17:08
Jest data premiery filmu Lalka. Wszyscy na niego czekamy
Aktualizacja: 2025-12-09T17:08:21+01:00
16:13
Nowy odcinek hitu HBO rozrywa serce na strzępy. To najmocniejszy epizod
Aktualizacja: 2025-12-09T16:13:04+01:00
13:46
Widzowie uwierzyli w niepokojący wywiad z Kacperkiem z Rodzinki.pl. To nie było tak
Aktualizacja: 2025-12-09T13:46:18+01:00
11:45
Popularny serwis VOD kończy działalność w Polsce. Miał świetne filmy
Aktualizacja: 2025-12-09T11:45:01+01:00
11:13
Wybitny thriller znika z Netfliksa. Oglądajcie, póki jeszcze możecie
Aktualizacja: 2025-12-09T11:13:35+01:00
10:51
Fani Gry o tron, przełączcie się na Disney+. To fantasy was porwie
Aktualizacja: 2025-12-09T10:51:46+01:00
9:41
To on będzie głównym celem Dooma w Avengers: Doomsday. Tego się nie spodziewaliśmy
Aktualizacja: 2025-12-09T09:41:56+01:00
8:38
To najdziwniejszy serial, jaki dziś znajdziesz na Netfliksie. Nie oderwiesz się od niego
Aktualizacja: 2025-12-09T08:38:35+01:00
6:15
The Office PL, już tęsknimy. Kiedy 6. sezon?
Aktualizacja: 2025-12-09T06:15:00+01:00
19:52
9 lat czekaliśmy na tę wiadomość. Ulubiony serial Polaków wreszcie dostanie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-08T19:52:21+01:00
18:02
Co dalej z Odrzuconymi? Fani Netfliksa domagają się 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-12-08T18:02:00+01:00
16:59
Niedoceniony film akcji podbija Prime Video. Użytkownicy czekają na nową część
Aktualizacja: 2025-12-08T16:59:00+01:00
14:50
Widzowie HBO Max rzucili się na ten horror. Absolutne zwycięstwo
Aktualizacja: 2025-12-08T14:50:09+01:00
14:18
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wreszcie jest cool, w dechę, morowe. Są wyniki
Aktualizacja: 2025-12-08T14:18:08+01:00
13:01
Barwy szczęścia i Klan obejrzysz jak człowiek. Widzowie będą zachwyceni
Aktualizacja: 2025-12-08T13:01:01+01:00
12:21
Polska w nowym filmie Scarlett Johansson. Mówi o niej główna bohaterka
Aktualizacja: 2025-12-08T12:21:28+01:00
10:59
Twórczyni nowego Spider-Mana nie zarabia na nim ani złotówki. Żenada
Aktualizacja: 2025-12-08T10:59:58+01:00
9:55
Trump komentuje kupno Warnera przez Netfliksa. "To może być kłopot"
Aktualizacja: 2025-12-08T09:55:23+01:00
9:00
Serial sci-fi od Apple TV pobił rekord. Takiego hitu jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-12-08T09:00:33+01:00
16:04
Weronika Książkiewicz o Glinie i Furiozie. Chciałam ról, które ranią
Aktualizacja: 2025-12-07T16:04:00+01:00
13:39
To nie koniec Rodzinki.pl. Będzie nowy sezon
Aktualizacja: 2025-12-07T13:39:42+01:00
12:23
Prime Video ogłosił wielki finał jednego ze swoich najlepszych seriali
Aktualizacja: 2025-12-07T12:23:29+01:00
12:11
Najlepszy film szpiegowski tego roku wjechał na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-12-07T12:11:00+01:00
11:31
Wykupiłem najdziwniejszy serwis VOD. W Polsce prawie nikt go nie zna
Aktualizacja: 2025-12-07T11:31:00+01:00
11:13
Netflix wygrywa ten tydzień. Nowy film okrzyknięto najlepszym kryminałem roku
Aktualizacja: 2025-12-07T11:13:50+01:00
10:35
Avatar 3 - kiedy premiera, gdzie obejrzeć? Wszystko, co wiemy
Aktualizacja: 2025-12-07T10:35:53+01:00
8:24
Przepiękne science fiction podbija HBO Max. To najlepsza rola Brada Pitta
Aktualizacja: 2025-12-07T08:24:00+01:00
16:06
Myślała, że oszalała. Lodówka zaczęła gadać do niej po imieniu
Aktualizacja: 2025-12-06T16:06:24+01:00
14:14
Wraca najlepszy serial świąteczny Netfliksa. Odliczam dni do premiery
Aktualizacja: 2025-12-06T14:14:00+01:00
13:33
HBO Max dostarczył piękny film. Prawdziwa historia łamie serce
Aktualizacja: 2025-12-06T13:33:00+01:00
11:57
Kochasz fantasy? Wybitny film twórcy Frankensteina właśnie podbija HBO Max
Aktualizacja: 2025-12-06T11:57:52+01:00
11:32
Jest już finał najbardziej męskiego serialu tego roku
Aktualizacja: 2025-12-06T11:32:53+01:00
10:08
Najbardziej amerykański serial od twórcy Yellowstone wróci
Aktualizacja: 2025-12-06T10:08:07+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA