Na noże 3 - kiedy premiera? Wyczekiwany kryminał Netfliksa nadciąga

Po raz pierwszy z detektywem Benoit Blancem spotkaliśmy się w 2019 roku, kiedy grany przez Daniela Craiga ekscentryczny bohater rozwiązywał sprawę śmierci Harlana Thrombeya, słynnego pisarza i seniora bogatego rodu. W "Glass Onion", mającym premierę trzy lata później, Blanc w nietypowych okolicznościach trafia na grecką wyspę, do jednej z luksusowych rezydencji miliardera Milesa Brona, gdzie również musi zmierzyć się z tajemnicą pewnego morderstwa. Po tych dwóch filmach było jasne, że widzowie są spragnieni tego, by Rian Johnson, stojący za sterami serii, nakręcił kolejną produkcję. Słowo stało się ciałem, a konkretniej filmem.

Żywy czy martwy: Film z serii Na noże - kiedy premiera?

Tym razem błyskotliwego detektywa czeka nowe wyzwanie. Po niejednej spektakularnej i zawiłej sprawie wydawałoby się, że Benoit Blanc widział już wszystko. Tym razem legendarny śledczy będzie musiał zbadać sprawę tajemniczego morderstwa monsiniora Jeffersona Wicksa (Josh Brolin). Śledztwo Blanca nie będzie jednak dotyczyć wyłącznie tego - w tle mamy m.in. legendę o ukrytym majątku, kryzysy wiary i napięcia wśród parafian, dawne urazy, rodzinne sekrety i grzechy. Jedną z kluczowych postaci w tej historii jest ksiądz Jud Duplenticy (Josh O'Connor) - młody duchowny, będący czołowym podejrzanym w sprawie. Zapowiada się, że dla Blanca będzie to jedna z najtrudniejszych do rozwiązania spraw, jakiej kiedykolwiek się podjął.

"Żywy czy martwy: Film z serii Na noże" to wyjątkowy grudniowy prezent - po trzech latach oczekiwań dostaniemy kolejny wciągający, trzymający na krawędzi i pełen niejednoznaczności film. Film trafi do oferty streamingowej Netfliksa już 12 grudnia, w piątek. Krytycy i widzowie spoza naszego kraju, którzy mieli już szansę obejrzeć nowe dzieło Riana Johnsona, są zgodni. Pierwsi z nich w serwisie Rotten Tomatoes przyznają "trójce" średnią ocen rzędu 92%, zaś drudzy nieco wyższą - 94. Jeśli chodzi o oceny krytyków, "Żywy czy martwy" jest drugim najlepiej ocenianym filmem z trylogii, zaś gdy mowa o wyroku ze strony publiczności, to jej tegoroczna produkcja się podoba najbardziej, ze wszystkich sygnowanych szyldem "Na noże".

Na noże 3 - obsada filmu

Rian Johnson ma wyjątkowy talent do gromadzenia znanych nazwisk w swoich filmach "Na noże" - ostatnio jawnie wyrażał zainteresowanie obsadzeniem Meryl Streep w kolejnej części, gdyby doszła do skutku.

Oto aktorzy, którzy grają w filmie "Żywy czy martwy: Film z serii Na noże":

Daniel Craig – Benoit Blanc

Josh O’Connor – ks. Jud Duplenticy

Glenn Close – Martha Delacroix

Josh Brolin – Monsignor Jefferson Wicks

Mila Kunis – Geraldine Scott

Jeremy Renner – dr Nat Sharp

Kerry Washington – Vera Draven

Andrew Scott – Lee Ross

Cailee Spaeny – Simone Vivane

Daryl McCormack – Cy Draven

Thomas Haden Church – Samson Holt

Adam Kudyba 10.12.2025 13:28

