Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV

Ładowanie...

„Eksperyment: Odsiadka” to nowy projekt Canal+ oparty na dość nietypowym koncepcie: siedmiu celebrytów trafia do zakładu karnego, by przekonać się, jak wygląda życie więzieniu - rzecz jasna, w towarzystwie prawdziwych osadzonych po odbytych wyrokach, od uczestników napadów na banki po morderców.



Nasi bohaterowie przebywają w zakładzie w Bartoszycach, gdzie mają poznać więzienną rzeczywistość, tak daleką od tej, która otacza ich na co dzień, na wolności pełnej luksusów. Kontrowersyjne i dyskusyjne? Owszem, no ale reality show to format, który musi intrygować i przykuwać uwagę.



Co więcej, przez cały czas nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju; eksperyment jest też nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.



W „Eksperymencie” biorą udział piłkarz Jakub Rzeźniczak, ex-członek Ekipy Friza Min Majk, prezenter Zygmunt Chajzer, znany z „Warsaw Shore” celebryta Stifler, tiktoker Jasper, youtuber i osobowość medialna Gimper oraz aktor Michał Koterski.

REKLAMA

Eksperyment: Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Ile ich jest? Harmonogram premier

W serwisie Canal+ znajdziecie już cztery odcinki programu (czas trwania jednego to ok. 51 min). Kolejne epizody nowego formatu są udostępniane na platformie co środę. Całość obejmuje 6 odcinków, a emisja online jest rozłożona na 3 tygodnie - po dwa odcinki tygodniowo.



Oznacza to, że harmonogram premier kolejnych epizodów w serwisie prezentuje się następująco:

Eksperyment Odsiadka, odc. 1-2 - premiera 3.12

Eksperyment Odsiadka, odc. 3-4 - premiera 10.12

Eksperyment Odsiadka, odc. 5-26- premiera 17.12

Produkcja jest też emitowana w telewizji Canal+ w głównym paśmie wieczornym w poniedziałki. W tym przypadku wygląda to tak:

Eksperyment Odsiadka, odc. 2, premiera 15.12

Eksperyment Odsiadka, odc. 3, premiera 22.12

Eksperyment Odsiadka, odc. 4, premiera 29.12

Eksperyment Odsiadka, odc. 5, premiera 5.01

Eksperyment Odsiadka, odc. 6, premiera 12.01

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję "Eksperymentu: Odsiadka", zapraszamy tutaj.

Program obejrzysz tutaj: EKSPERYMENT ODSIADKA CANAL+

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 10.12.2025 12:21

Ładowanie...