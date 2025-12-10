Logo
Eksperyment Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Harmonogram premier online i w TV

„Eksperyment: Odsiadka” to jeden z najdziwniejszych programów reality, jakie zrealizowano w naszym kraju. Siedmiu influencerów trafia „za kratki”, do dawnego zakładu karnego - tam muszą przywyknąć do ograniczeń oraz uporać się z nową, pozbawioną typowych codziennych wygód rzeczywistością. Show wzbudziło spore zainteresowanie widzów, którzy zadają w sieci pytania o harmonogram premier kolejnych odcinków. Śpieszymy z pomocą. 

Michał Jarecki
„Eksperyment: Odsiadka” to nowy projekt Canal+ oparty na dość nietypowym koncepcie: siedmiu celebrytów trafia do zakładu karnego, by przekonać się, jak wygląda życie więzieniu - rzecz jasna, w towarzystwie prawdziwych osadzonych po odbytych wyrokach, od uczestników napadów na banki po morderców.

Nasi bohaterowie przebywają w zakładzie w Bartoszycach, gdzie mają poznać więzienną rzeczywistość, tak daleką od tej, która otacza ich na co dzień, na wolności pełnej luksusów. Kontrowersyjne i dyskusyjne? Owszem, no ale reality show to format, który musi intrygować i przykuwać uwagę.

Co więcej, przez cały czas nad wszystkim czuwa zespół doświadczonych strażników więziennych, którzy pracowali w najbardziej niebezpiecznych zakładach karnych w kraju; eksperyment jest też nadzorowany przez prawdziwego naczelnika więzienia.

W „Eksperymencie” biorą udział piłkarz Jakub Rzeźniczak, ex-członek Ekipy Friza Min Majk, prezenter Zygmunt Chajzer, znany z „Warsaw Shore” celebryta Stifler, tiktoker Jasper, youtuber i osobowość medialna Gimper oraz aktor Michał Koterski. 

Eksperyment: Odsiadka - kiedy nowe odcinki? Ile ich jest? Harmonogram premier

W serwisie Canal+ znajdziecie już cztery odcinki programu (czas trwania jednego to ok. 51 min). Kolejne epizody nowego formatu są udostępniane na platformie co środę. Całość obejmuje 6 odcinków, a emisja online jest rozłożona na 3 tygodnie - po dwa odcinki tygodniowo.

Oznacza to, że harmonogram premier kolejnych epizodów w serwisie prezentuje się następująco:

  • Eksperyment Odsiadka, odc. 1-2 - premiera 3.12
  • Eksperyment Odsiadka, odc. 3-4 - premiera 10.12
  • Eksperyment Odsiadka, odc. 5-26- premiera 17.12

Produkcja jest też emitowana w telewizji Canal+ w głównym paśmie wieczornym w poniedziałki. W tym przypadku wygląda to tak:

  • Eksperyment Odsiadka, odc. 2, premiera 15.12
  • Eksperyment Odsiadka, odc. 3, premiera 22.12
  • Eksperyment Odsiadka, odc. 4, premiera 29.12
  • Eksperyment Odsiadka, odc. 5, premiera 5.01
  • Eksperyment Odsiadka, odc. 6, premiera 12.01

Jeśli chcecie przeczytać naszą recenzję "Eksperymentu: Odsiadka", zapraszamy tutaj.

