Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach

Robert i Klaudia borykają się z problemami w związku. Robert inwestuje w start-up, który powoli przestaje mieć szansę na sukces. Tymczasem Klaudia, zajmująca wysokie stanowisko w korporacji, czuje się wypalona. Niespodziewanie odwiedzają ich dawny znajomy Filip, beztroski surfer, a także nieprzewidywalna artystka Wera. Kolacja przeradza się w imprezę, a następnie we wspólną podróż camperem przez Europę. W jej trakcie odkrywają nawzajem swoje wady i sekrety.

Camper: w grudniu w kinach

Za reżyserię odpowiada Łukasz Suchocki, który wspólnie z Filipem Hilleslandem jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Dagmara Brodziak, Aleksandra Jachymek, Michał Krzywicki, Szymon Milas.

"Camper" jest rodzajem eksperymentu. Naszym założeniem było stworzenie psychologicznych portretów czwórki bohaterów oraz zaprojektowanie fabuły, która rozwija się na kilka alternatywnych sposobów - w zależności od tego, co wydarzy się po drodze. Powstało swego rodzaju „drzewo możliwości” z punktami zwrotnymi, które prowadzą do kolejnych tajemnic bohaterów. Wszystkie dialogi są improwizowane. Aktorzy znali jedynie te informacje o swoich postaciach i współtowarzyszach, które były im niezbędne - resztę odkrywali w trakcie zdjęć (…) Cały koncept polegał na tym, aby łapać prawdziwe momenty reakcji, które czasami są nie do odtworzenia. Dlatego film praktycznie nie miał dubli: wszystko, co kręciliśmy, było tym, co się działo naprawdę. Absolutny naturalizm - mówi reżyser Łukasz Suchocki

Światowa premiera filmu "Camper" odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Mostra w São Paulo. Pokazywany był także na Festiwalu Młodzi i Film, Przeglądzie Kino na Granicy/Hranici oraz Tofifest Film Festival. W Koszalinie film został nagrodzony dwoma nagrodami, w tym Jantarem w kategorii odkrycie aktorskie - rola kobieca dla Dagmary Brodziak i Aleksandry Jachymek, za wiarygodny portret młodych współczesnych kobiet. "Camper" otrzymał także Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Kin Studyjnych, za wyjątkowy powiew świeżości łączący w sobie unikalny styl wizualny, narracyjną dynamikę oraz śmiałe podejście do poruszanych tematów.

Twórcy:

Reżyseria: Łukasz Suchocki

Scenariusz: Łukasz Suchocki, Filip Hillesland

Zdjęcia: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński

Muzyka: Lessless oraz Tomasz Makowiecki

Montaż: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński

Producent: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński

Koproducent: Dagmara Brodziak, Filip Hillesland, Wojtek Jeżowski, Michał Krzywicki, Szymon Milas

Produkcja: Splot Film

Rozrywka.Blog 24.11.2025 11:10

