  1. rozrywka
  2. Filmy

Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach

Lokowanie produktu: Galapagos Films

Nagrodzony na Festiwalu Młodzi i Film debiut fabularny Łukasza Suchockiego, w kinach już od 12 grudnia. "Camper" to kino drogi, uniwersalna i bezpretensjonalna opowieść o poszukiwaniu siebie, życiowych wyborach i relacjach.

Rozrywka.Blog
camper film

Robert i Klaudia borykają się z problemami w związku. Robert inwestuje w start-up, który powoli przestaje mieć szansę na sukces. Tymczasem Klaudia, zajmująca wysokie stanowisko w korporacji, czuje się wypalona. Niespodziewanie odwiedzają ich dawny znajomy Filip, beztroski surfer, a także nieprzewidywalna artystka Wera. Kolacja przeradza się w imprezę, a następnie we wspólną podróż camperem przez Europę. W jej trakcie odkrywają nawzajem swoje wady i sekrety.

Camper: w grudniu w kinach

Za reżyserię odpowiada Łukasz Suchocki, który wspólnie z Filipem Hilleslandem jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Dagmara Brodziak, Aleksandra Jachymek, Michał Krzywicki, Szymon Milas.

"Camper" jest rodzajem eksperymentu. Naszym założeniem było stworzenie psychologicznych portretów czwórki bohaterów oraz zaprojektowanie fabuły, która rozwija się na kilka alternatywnych sposobów - w zależności od tego, co wydarzy się po drodze. Powstało swego rodzaju „drzewo możliwości” z punktami zwrotnymi, które prowadzą do kolejnych tajemnic bohaterów. Wszystkie dialogi są improwizowane. Aktorzy znali jedynie te informacje o swoich postaciach i współtowarzyszach, które były im niezbędne - resztę odkrywali w trakcie zdjęć (…) Cały koncept polegał na tym, aby łapać prawdziwe momenty reakcji, które czasami są nie do odtworzenia. Dlatego film praktycznie nie miał dubli: wszystko, co kręciliśmy, było tym, co się działo naprawdę. Absolutny naturalizm - mówi reżyser Łukasz Suchocki

Światowa premiera filmu "Camper" odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Mostra w São Paulo. Pokazywany był także na Festiwalu Młodzi i Film, Przeglądzie Kino na Granicy/Hranici oraz Tofifest Film Festival. W Koszalinie film został nagrodzony dwoma nagrodami, w tym Jantarem w kategorii odkrycie aktorskie - rola kobieca dla Dagmary Brodziak i Aleksandry Jachymek, za wiarygodny portret młodych współczesnych kobiet. "Camper" otrzymał także Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Kin Studyjnych, za wyjątkowy powiew świeżości łączący w sobie unikalny styl wizualny, narracyjną dynamikę oraz śmiałe podejście do poruszanych tematów.

camper film grudzien

Twórcy:

  • Reżyseria: Łukasz Suchocki
  • Scenariusz: Łukasz Suchocki, Filip Hillesland
  • Zdjęcia: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński
  • Muzyka: Lessless oraz Tomasz Makowiecki
  • Montaż: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński
  • Producent: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński
  • Koproducent: Dagmara Brodziak, Filip Hillesland, Wojtek Jeżowski, Michał Krzywicki, Szymon Milas
  • Produkcja: Splot Film
https://cdn-rb.spidersweb.pl/2025/11/film-grudzien-camper.jpg
1/3
photophotophoto
Rozrywka.Blog
24.11.2025 11:10
Lokowanie produktu: Galapagos Films
Tagi: Co obejrzeć?Kino
Najnowsze
9:35
Wicked 2 jest 7/10, ale dużo zarabia. Są wyniki box office
Aktualizacja: 2025-11-24T09:35:34+01:00
8:34
Gwiazdy żegnają Udo Kiera. Legendarny niemiecki aktor miał 81 lat
Aktualizacja: 2025-11-24T08:34:45+01:00
16:36
Charlie Cox o Daredevilu i Kin. "Będę go grał, dopóki będą mnie chcieli"
Aktualizacja: 2025-11-23T16:36:00+01:00
15:07
Wielki finał Wicked naprawdę jest wielki. Hokus, pokus, Ariana idzie po Oscara
Aktualizacja: 2025-11-23T15:07:00+01:00
13:25
Gwiazdy Wicked zawalczą o Oscary. Historia może się powtórzyć
Aktualizacja: 2025-11-23T13:25:00+01:00
12:15
Mało brakowało, a olałabym ten magnetyzujący film. Wzruszenie ściska mi gardło do teraz
Aktualizacja: 2025-11-23T12:15:00+01:00
11:23
Nie ufajcie słabym ocenom. Na tym thrillerze możecie się świetnie bawić
Aktualizacja: 2025-11-23T11:23:00+01:00
10:13
Kultowa seria filmów akcji wleciała na Netfliksa. Wszystkie części
Aktualizacja: 2025-11-23T10:13:00+01:00
9:25
Już czas, by Polacy poznali jeden z najlepszych seriali gangsterskich
Aktualizacja: 2025-11-23T09:25:00+01:00
8:19
Najlepszy akcyjniak wakacji 2025 robi rozpierduchę na VOD
Aktualizacja: 2025-11-23T08:19:00+01:00
7:31
Netflix robi miejsce dla największego hitu sci-fi. Wszyscy go obejrzymy
Aktualizacja: 2025-11-23T07:31:00+01:00
14:07
Boq w Wicked zarywa do Glindy, prywatnie są parą
Aktualizacja: 2025-11-22T14:07:00+01:00
13:13
Od czarodziejki z Magica po tę Jedyną. Kim jest Rhea Seehorn?
Aktualizacja: 2025-11-22T13:13:00+01:00
12:05
Apple TV rusza z wielką promocją. Ponad połowę taniej
Aktualizacja: 2025-11-22T12:05:54+01:00
11:54
Łapcie komediowy hit z Goslingiem, dopóki jest. Obejrzycie go na SkyShowtime
Aktualizacja: 2025-11-22T11:54:38+01:00
11:05
Kevin Spacey jest bezdomny. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-11-22T11:05:32+01:00
10:59
HBO Max szykuje nam intensywny weekend. TOP 5 nowości do obejrzenia
Aktualizacja: 2025-11-22T10:59:00+01:00
10:08
Mocny finał Ministrantów. Wyjaśniamy, o co w nim chodzi
Aktualizacja: 2025-11-22T10:08:00+01:00
9:11
Użytkownicy Prime Video błyskawicznie upolowali nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T09:11:00+01:00
8:03
Filmy prosto z kina rządzą na Disney+. Goni je nowy dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-22T08:03:00+01:00
19:11
Gdzie obejrzeć Ministrantów? Sprawdzamy
Aktualizacja: 2025-11-21T19:11:00+01:00
18:18
Co z 4. sezonem Odwilży? Finał serialu to wyjaśnia
Aktualizacja: 2025-11-21T18:18:00+01:00
16:57
Carol, proszę, powiedz mi, co teraz! Po 4. odcinku nie mogę spać
Aktualizacja: 2025-11-21T16:57:47+01:00
15:26
Obecność 4: Ostatnie namaszczenie widziałem w kinie. Czy warto w HBO Max?
Aktualizacja: 2025-11-21T15:26:40+01:00
15:14
4. sezon The Mandalorian istnieje, ale go nie zobaczymy. Schowali go
Aktualizacja: 2025-11-21T15:14:04+01:00
14:31
Serial science fiction Apple TV+ jest tak dobry, że padły serwery
Aktualizacja: 2025-11-21T14:31:43+01:00
13:45
Odwilż dostała brawurowy finał. Ale nie wierzę, że to koniec
Aktualizacja: 2025-11-21T13:45:54+01:00
11:25
Leonardo DiCaprio nie chciał roli w Titanicu. Te słowa go przekonały
Aktualizacja: 2025-11-21T11:25:39+01:00
9:49
Netflix mówi, że jak kupi Warner Bros, to okaże mu łaskę. A więc wojna
Aktualizacja: 2025-11-21T09:49:30+01:00
9:27
Wszyscy kochają Ministrantów. Chuligani Jezusa mnie nie przekonali
Aktualizacja: 2025-11-21T09:27:06+01:00
8:22
Netflix przygotował najpiękniejszy film. 5 nowości na weekend
Aktualizacja: 2025-11-21T08:22:46+01:00
19:49
HBO przedłuża spin-offy Gry o tron. Ten, którego jeszcze nie ma też
Aktualizacja: 2025-11-20T19:49:45+01:00
19:01
Świąteczny film Netfliksa jest jak wygazowany szampan. Da się wypić, ale szału nie ma
Aktualizacja: 2025-11-20T19:01:00+01:00
18:06
HBO przedłuża swoje nowe hity. Wybuchowy kryminał z 2. sezonem
Aktualizacja: 2025-11-20T18:06:44+01:00
15:47
Igrzyska Śmierci wróciły. Jest pierwszy zwiastun prequela o Haymitchu, ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T15:47:39+01:00
15:39
Dom dobry ma zaskakujący finał. Wyjaśniamy zakończenie
Aktualizacja: 2025-11-20T15:39:00+01:00
14:40
Premiera Stranger Things mogła wyglądać inaczej. Netflix zaryzykował
Aktualizacja: 2025-11-20T14:40:33+01:00
13:31
Netflix: najlepsze seriale w historii serwisu. TOP 30 świetnych produkcji
Aktualizacja: 2025-11-20T13:31:39+01:00
12:51
Netflix pokazał nowości na grudzień 2025. Mega mocny miesiąc
Aktualizacja: 2025-11-20T12:51:36+01:00
12:00
Miesiąc po kinowej premierze kontrowersyjny film trafił do Prime Video. Ależ obsada
Aktualizacja: 2025-11-20T12:00:01+01:00