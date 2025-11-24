Jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat. Camper w grudniu w kinach
Nagrodzony na Festiwalu Młodzi i Film debiut fabularny Łukasza Suchockiego, w kinach już od 12 grudnia. "Camper" to kino drogi, uniwersalna i bezpretensjonalna opowieść o poszukiwaniu siebie, życiowych wyborach i relacjach.
Robert i Klaudia borykają się z problemami w związku. Robert inwestuje w start-up, który powoli przestaje mieć szansę na sukces. Tymczasem Klaudia, zajmująca wysokie stanowisko w korporacji, czuje się wypalona. Niespodziewanie odwiedzają ich dawny znajomy Filip, beztroski surfer, a także nieprzewidywalna artystka Wera. Kolacja przeradza się w imprezę, a następnie we wspólną podróż camperem przez Europę. W jej trakcie odkrywają nawzajem swoje wady i sekrety.
Camper: w grudniu w kinach
Za reżyserię odpowiada Łukasz Suchocki, który wspólnie z Filipem Hilleslandem jest także autorem scenariusza. W rolach głównych występują: Dagmara Brodziak, Aleksandra Jachymek, Michał Krzywicki, Szymon Milas.
"Camper" jest rodzajem eksperymentu. Naszym założeniem było stworzenie psychologicznych portretów czwórki bohaterów oraz zaprojektowanie fabuły, która rozwija się na kilka alternatywnych sposobów - w zależności od tego, co wydarzy się po drodze. Powstało swego rodzaju „drzewo możliwości” z punktami zwrotnymi, które prowadzą do kolejnych tajemnic bohaterów. Wszystkie dialogi są improwizowane. Aktorzy znali jedynie te informacje o swoich postaciach i współtowarzyszach, które były im niezbędne - resztę odkrywali w trakcie zdjęć (…) Cały koncept polegał na tym, aby łapać prawdziwe momenty reakcji, które czasami są nie do odtworzenia. Dlatego film praktycznie nie miał dubli: wszystko, co kręciliśmy, było tym, co się działo naprawdę. Absolutny naturalizm - mówi reżyser Łukasz Suchocki
Światowa premiera filmu "Camper" odbyła się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Mostra w São Paulo. Pokazywany był także na Festiwalu Młodzi i Film, Przeglądzie Kino na Granicy/Hranici oraz Tofifest Film Festival. W Koszalinie film został nagrodzony dwoma nagrodami, w tym Jantarem w kategorii odkrycie aktorskie - rola kobieca dla Dagmary Brodziak i Aleksandry Jachymek, za wiarygodny portret młodych współczesnych kobiet. "Camper" otrzymał także Nagrodę Specjalną Stowarzyszenia Kin Studyjnych, za wyjątkowy powiew świeżości łączący w sobie unikalny styl wizualny, narracyjną dynamikę oraz śmiałe podejście do poruszanych tematów.
Twórcy:
- Reżyseria: Łukasz Suchocki
- Scenariusz: Łukasz Suchocki, Filip Hillesland
- Zdjęcia: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński
- Muzyka: Lessless oraz Tomasz Makowiecki
- Montaż: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński
- Producent: Łukasz Suchocki, Maciej Dydyński
- Koproducent: Dagmara Brodziak, Filip Hillesland, Wojtek Jeżowski, Michał Krzywicki, Szymon Milas
- Produkcja: Splot Film