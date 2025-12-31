Pikantna polska komedia już na Netfliksie. Przed chwilą była w kinach

Ładowanie...

To już druga taka sytuacja w tym miesiącu. 10 grudnia na Netfliksa wpadł "Zamach na papieża", który pod koniec września zadebiutował w kinach. Ostatni film Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy (przynajmniej tak był zapowiadany) z miejsca stał się hitem platformy. Nic nowego. Użytkownicy serwisu wielokrotnie wcześniej udowodnili, że uwielbiają polskie filmy. "Seks dla opornych" też może więc stać się przebojem.



"Seks dla opornych" - podobnie jak "Zamach na papieża" - jeszcze do niedawna mogliśmy oglądać w kinach. Trafił on na wielkie ekrany 17 października. Tym samym na Netfliksa trafia on bardzo szybko, jakieś 2,5 miesiąca po swojej premierze. Już teraz, od 31 grudnia kusi bowiem użytkowników platformy obietnicą pikantnej rozrywki i gwiazdorską obsadą.

Seks dla opornych - polska komedia już na Netfliksie

Choć sam tytuł zapowiada kolejną polską komedię romantyczną, "Seks dla opornych" wydaje się czymś więcej niż tylko nieudolnym zbiorem gatunkowych klisz i product placementów. To adaptacja sztuki Michele Riml, która przedstawia losy małżeństwa z 25-letnim stażem. W związku Basi i Grzegorza ogień dawno wygasł pod wpływem rutyny i braku namiętności. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a o fantazjach i pragnieniach już nawet nie dyskutują. Kobieta postanawia to zmienić i namawia męża na wyjazd do SPA. Tam spotykają pewną parę, dzięki czemu ich pobyt niespodziewanie nabiera rumieńców.

W główne role w "Seksie dla opornych" wcielają się Ilona Ostrowska i Piotr Adamczyk. Na ekranie towarzyszy im młodsze pokolenie gwiazd - Mikołaj Matczak i Helena Englert. Wszyscy łączą międzypokoleniowe siły, aby dostarczyć widzom podszytej pikanterią rozrywki. Jak im idzie? O tym musicie już przekonać się sami.

Po zejściu "Seksu dla opornych" kinowych repertuarów, dopiero teraz możemy obejrzeć go online. Polska komedia nie była wcześniej dostępna za dodatkową opłatą na platformach VOD. Od razu wpadła na Netfliksa, gdzie można ją obejrzeć w ramach subskrypcji.



Rafał Christ 31.12.2025 16:47

