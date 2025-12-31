REKLAMA
Pikantna polska komedia już na Netfliksie. Przed chwilą była w kinach

Netflix już od dawna konsekwentnie powiększa swoją bibliotekę polskich tytułów. Dorzuca do niej nie tylko produkcje oryginalne, ale też te na licencji. Dzięki temu na platformę nieraz trafiają filmy prosto z kina. Tak się właśnie stało z "Seksem dla opornych", który od dziś można na platformie oglądać.

Rafał Christ
seks dla opornych netflix polska komedia co obejrzeć premiera
To już druga taka sytuacja w tym miesiącu. 10 grudnia na Netfliksa wpadł "Zamach na papieża", który pod koniec września zadebiutował w kinach. Ostatni film Władysława Pasikowskiego i Bogusława Lindy (przynajmniej tak był zapowiadany) z miejsca stał się hitem platformy. Nic nowego. Użytkownicy serwisu wielokrotnie wcześniej udowodnili, że uwielbiają polskie filmy. "Seks dla opornych" też może więc stać się przebojem.

"Seks dla opornych" - podobnie jak "Zamach na papieża" - jeszcze do niedawna mogliśmy oglądać w kinach. Trafił on na wielkie ekrany 17 października. Tym samym na Netfliksa trafia on bardzo szybko, jakieś 2,5 miesiąca po swojej premierze. Już teraz, od 31 grudnia kusi bowiem użytkowników platformy obietnicą pikantnej rozrywki i gwiazdorską obsadą.

Seks dla opornych - polska komedia już na Netfliksie

Choć sam tytuł zapowiada kolejną polską komedię romantyczną, "Seks dla opornych" wydaje się czymś więcej niż tylko nieudolnym zbiorem gatunkowych klisz i product placementów. To adaptacja sztuki Michele Riml, która przedstawia losy małżeństwa z 25-letnim stażem. W związku Basi i Grzegorza ogień dawno wygasł pod wpływem rutyny i braku namiętności. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a o fantazjach i pragnieniach już nawet nie dyskutują. Kobieta postanawia to zmienić i namawia męża na wyjazd do SPA. Tam spotykają pewną parę, dzięki czemu ich pobyt niespodziewanie nabiera rumieńców.

W główne role w "Seksie dla opornych" wcielają się Ilona Ostrowska i Piotr Adamczyk. Na ekranie towarzyszy im młodsze pokolenie gwiazd - Mikołaj Matczak i Helena Englert. Wszyscy łączą międzypokoleniowe siły, aby dostarczyć widzom podszytej pikanterią rozrywki. Jak im idzie? O tym musicie już przekonać się sami.

Po zejściu "Seksu dla opornych" kinowych repertuarów, dopiero teraz możemy obejrzeć go online. Polska komedia nie była wcześniej dostępna za dodatkową opłatą na platformach VOD. Od razu wpadła na Netfliksa, gdzie można ją obejrzeć w ramach subskrypcji.

31.12.2025
