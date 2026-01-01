REKLAMA
Czy będzie 6. sezon Stranger Things? Plany twórców

Ostatni odcinek 5. sezonu "Stranger Things" zadebiutował w serwisie Netflix. Ale czy to aby na pewno koniec przygód bohaterów z Hawkins?

Anna Bortniak
W Nowy Rok subskrybenci Netfliksa zasiedli przed ekranami, aby obejrzeć ostatni odcinek 5. sezonu "Stranger Things". Najnowsza odsłona była dynamiczna i z pewnością zostanie przez fanów produkcji zapamiętana na długo. Była ona zapowiadana jako ta finałowa - w końcu od premiery pierwszego serialu odcinka minęło już prawie 10 lat. Mimo że widzowie wciąż mogą mieć nadzieję na kontynuację, to sprawa jest już przesądzona.

Stranger Things, 6. sezon - czy będzie?

Bracia Duffer, twórcy serialu, już wcześniej zapowiadali, że 5. odsłona będzie tą ostatnią. Co ciekawe, wcześniej byli przekonani, że do tego momentu w ogóle nie dotrwają. W wywiadzie dla Variety wspominali, że już pod koniec 2. sezonu byli wypaleni, ale wciąż starali się stworzyć "stworzyć mitologię, która mogłaby przetrwać wiele sezonów". Zaowocowało to 3. sezonem, który niewiele wniósł do fabuły, dlatego twórcy postanowili, że serial nie skończy się ani na 3., ani nawet na 4. odsłonie.

Ross wspominał, że już w 4. sezonie wiedzieli, że produkcja będzie liczyła 5 części. W związku z tym już na tamtym etapie zaczęli powoli budować finał, który zadebiutował 1 stycznia 2026 r. Wraz z pojawiającymi się kolejnymi zapowiedziami, był on zapowiadany jako ostatni odcinek. I tak też się stało. Czy to jednak oznacza całkowity koniec uniwersum "Stranger Things"?

Na szczęście nie. Fanów produkcji wciąż czeka nie lada gratka w postaci spin-offów. Netflix opracowuje już kilka produkcji, a na ten moment najwięcej wiadomo na temat animowanego serialu "Stranger Things: Opowieści z '85" ("Stranger Things: Tales from '85"). Akcja produkcji rozgrywa się między 2. a 3. sezonem oryginalnej serii i opowiada o oryginalnych bohaterach, którzy będą musieli walczyć z nowymi potworami oraz rozwikłać paranormalną tajemnicę terroryzującą ich miasto. Premiera tej produkcji zaplanowana jest na 2026 r.

01.01.2026 08:01
