Filmy science fiction, na które czekamy w 2026. Jest bogato

Science-fiction to gatunek filmowy, który na przestrzeni dziesięcioleci trzymał sie różnie - miał swoje dobre i złe momenty. Zawsze jednak szukał odpowiedzi na odwieczne pytanie: co by było, gdyby? Gdyby obcy rzeczywiście istnieli. Gdyby świat został zdziesiątkowany przez straszliwą katastrofę lub był nią zagrożony. Gdyby sztuczna inteligencja wykształciła się na tyle, by dzierżyć realną władzę w świecie.Gdyby istniały inne rzeczywistości, a wszechświat był jak system naczyń połączonych. Niniejsze propozycje na nowy rok, zaliczające się do tego gatunku, będą próbowały za pomocą języka kina omówić te kwestie. Oto 11 filmów science fiction, które warto zobaczyć w 2026 roku.

Filmy science fiction w 2026 roku. TOP 11

Greenland 2 - 16 stycznia

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 99 minut

Reżyser: Ric Roman Waugh

Obsada: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roman Griffin Davis

Kontynuacja filmu z 2020 roku. Lata temu katastrofa zniszczyła planetę i doprowadziła do zagłady większości jej mieszkańców. John Garrity (Butler) wraz z żoną (Baccarin) i synem (Davis) to jedni z nielicznych ocalałych, którzy próbują zacząć życie na nowo w spustoszonym świecie. Wkrótce zostają zmuszeni do opuszczenia bezpiecznego bunkra na Grenlandii i wyruszają przez zrujnowaną Europę w poszukiwaniu terenów nadających się do zamieszkania.

90 minut do wolności - 23 stycznia

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 100 minut

Reżyser: Timur Bekmambetov

Obsada: Chris Pratt, Rebecca Ferguson

Kolejny film, który ogrywa temat obecności sztucznej inteligencji w ludzkim życiu i systemie społecznym. Koncept filmu Bekmambetova jest interesujący - akcja rozgrywa się w niedalekiej przyszłości, w której system sprawiedliwości, niewydolny z powodu rosnącej przemocy, został oddany w ręce AI. Główny bohater, grany przez Chrisa Pratta, jest detektywem oskarżonym o zabójstwo żony. Staje przed obliczem sędzi AI (Ferguson) i ma 90 minut, by udowodnić swoją niewinność.

Good Luck, Have Fun, Don't Die - 30 stycznia

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 133 minuty

Reżyser: Gore Verbinski

Obsada: Sam Rockwell, Georgia Goodwin, Juno Temple, Zazie Beetz, Michael Pena

Gore'a Verbinskiego nie było już w kinie niemal 10 lat - jego ostatnim dotychczasowym filmem było "Lekarstwo na życie". Reżyser powraca do mainstreamu z filmem, który łączy w sobie komedię, kino akcji oraz science fiction. Głównym bohaterem jego nowej opowieści jest przybysz z przyszłości (Rockwell), który ma tylko jedną noc, aby zrekrutować garść klientów knajpy w Los Angeles i uratować świat przed zbuntowaną sztuczną inteligencją.

Skażenie - 6 lutego

Rok produkcji: 2026

Czas trwania: 105 minut

Reżyser: Jonny Campbell

Obsada: Joe Keery, Georgina Campbell, Liam Neeson

Wydawałoby się, że Joe Keery, odtwórca roli Steve'a Harringtona w "Stranger Things" ma już dość grania w tytułach o tematyce science-fiction, z udziałem nadnaturalnych kreatur. Wychodzi na to, że nie znudziło mu się to. Tym razem wciela się w Travisa, który wraz z Naomi (Campbell) pracuje w magazynie. Wkrótce okazuje się, że wraz z emerytowanym rządowym specjalistą od bioterroryzmu (Neeson) będą musieli zapanować nad mikroorganizmem, który uwalnia się ze swojego więzienia i zaczyna się rozmnażać w niekontrolowany sposób.

Projekt Hail Mary - 20 marca

Rok produkcji: 2026

Reżyser: Phil Lord, Christopher Miller

Obsada: Ryan Gosling, Sandra Hüller, Lionel Boyce, Ken Leung

Głównym bohaterem filmowej adaptacji słynnej książki Andy'ego Weira jest Ryland Grace (Gosling), nauczyciel nauk ścisłych, zajmujący się profesjonalnie biologią molekularną. Mężczyzna budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając kim jest, ani jak się tam znalazł. Z biegiem czasu pamięć wraca, a Ryland odkrywa swoją misję - musi rozwiązać zagadkę związaną z gaśnięciem Słońca, równoznacznym ze zbliżającą się zagładą. Wkrótce zawiera przyjaźń z tajemniczą istotą, dzięki której nie jest już sam.

The Dog Stars - 27 marca

Rok produkcji: 2026

Reżyser: Ridley Scott

Obsada: Jacob Elordi, Margaret Qualley, Josh Brolin, Guy Pearce, Benedict Wong

Jeden z najciekawszych filmów tego roku, który nieoficjalnie może mieć opóźnioną premierę, ale na razie oficjalnego komunikatu brak. Choć Ridley Scott słynie przede wszystkim z efektowności i dopracowanych scen batalistycznych, tutaj na pierwszy rzut oka możemy dostać coś innego, bardziej wyciszonego. "The Dog Stars" opowiada historię Higa (Elordi), pilota, który żyje w hangarze wraz ze swoim psem oraz doświadczonym towarzyszem, byłym żołnierzem (Brolin), podczas gdy świat jest spustoszony przez pandemię. Tajemniczy sygnał radiowy zmusza go do wyprawy w nieznane, w nadziei na lepsze życie.

Dzień objawienia - 12 czerwca

Rok produkcji: 2026

Reżyser: Steven Spielberg

Obsada: Josh O'Connor, Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson

Steven Spielberg to człowiek-instytucja, jeden z najwybitniejszych twórców branży filmowej. Każdy jego film to wielka gratka dla kinomaniaków i wszystko wskazuje na to, że nie inaczej jest w najnowszym przypadku. "Dzień objawienia" określany jest jako powrót Spielberga do okolic tematycznych "Bliskich spotkań trzeciego stopnia". Zwiastun filmu nie zdradza zbyt wiele - wiemy, że będzie on dotyczył w jakiś sposób obecności obcych, Blunt wciela się w prezenterkę pogody, a O'Connor w tajemniczego bohatera, który chce wyjawić prawdę ludzkości o tym, co wie. My po tym zwiastunie jeszcze nic nie wiemy i moim zdaniem to dobrze.

Supergirl - 26 czerwca

Rok produkcji: 2026

Reżyser: Craig Gillespie

Obsada: Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Jason Momoa, David Krumholtz

Po sukcesie "Supermana" to kolejny film odnowionego DC Studios, co do którego są spore oczekiwania. Tytułowa Supergirl to Kara Zor-El (Milly Alcock) - kuzynka Człowieka ze Stali, która świętuje swoje urodziny, podróżując po galaktyce ze swoim psem Krypto. Po drodze poznaje Ruthye - młodą dziewczynę, za sprawą której zostaje wplątana w pogoń za zemstą na złoczyńcy zwanym Krem (Matthias Schoenaerts).

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - 31 lipca

Rok produkcji: 2026

Reżyser: Destin Daniel Cretton

Obsada: Tom Holland, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Michael Mando, Tramell Tillman

Akcja filmu rozgrywa się po wydarzeniach z poprzedniego filmu. Peter musi ułożyć swoje życie na nowo po tym, jak za sprawą zaklęcia Strange'a świat o nim zapomniał. Wszystko wskazuje na to, że jego ścieżki przetną się z całą galerią postaci - skonfrontuje się z Punisherem (Bernthal), Hulkiem (Ruffalo), a także w nieujawnioną wciąż postacią, którą zagra Sadie Sink - dużo się teraz mówi o Shathrze. Kogokolwiek gwiazda "Stranger Things" zagra, nowy film o Pajączku zapowiada się ekscytująco.

Diuna: Część trzecia - 18 grudnia

Rok produkcji: 2026

Reżyser: Denis Villeneuve

Obsada: Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Anya Taylor-Joy, Robert Pattinson, Josh Brolin

Trzecia część "Diuny", jak potwierdził niedawno odtwórca głównej roli, Timothée Chalamet, dokona czasowego skoku o kilkanaście lat. W związku tym poznamy Leto II i Ganimę - dzieci Paula Atrydy (Chalamet) i Chani (Zendaya), zobaczymy również siostrę Paula, graną przez Anyę Taylor-Joy. Do obsady dołączył też Robert Pattinson - ma zagrać Scytale'a, złoczyńcę zamieszanego w spisek przeciwko Paulowi. To ostatni film z serii, który wyreżyseruje Denis Villenueve. Liczę na wybitną kropkę nad i.

Avengers: Doomsday - 18 grudnia

Rok produkcji: 2026

Reżyser: Joe i Anthony Russo

Obsada: Robert Downey Jr., Anthony Mackie, Florence Pugh, David Harbour, Pedro Pascal, Ian McKellen, Patrick Stewart

To największy sprawdzian Marvel Cinematic Universe od sześciu lat. Według najnowszych doniesień, fabuła może się koncentrować wokół pogoni Doktora Dooma (Robert Downey Jr) za Stevem Rogersem (Chris Evans), który poprzez powrót do przeszłości zaburzył stabilność multiwersum, czym przyczynił się do zniszczenia świata Dooma. W filmie zobaczymy wiele drużyn superbohaterów: Avengersów, Thunderbolts (znanych też jako Nowi Avengersi), X-Men oraz Fantastyczną Czwórkę. Grubo.

Adam Kudyba 01.01.2026 14:10

