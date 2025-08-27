Reżyser Harry'ego Pottera zobaczył zdjęcia z planu serialu. Był w szoku

Ładowanie...

Trwają zdjęcia do serialu "Harry Potter" od HBO, w związku z czym w sieci co jakiś czas pojawiają się pojedyncze zdjęcia z planu. Niedawno widzowie mogli zobaczyć Harry'ego w scenie z Dursleyami, Molly Weasley i rodzeństwo Rona, a także Hagrida. Ten ostatni bohater przykuł uwagę Chrisa Columbusa, reżysera filmów "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" oraz "Harry Potter i Komnata Tajemnic". Filmowiec zadał sobie po tym widoku osobliwe pytanie, mianowicie: "Po co to wszystko?".

Chris Columbus o serialu Harry Potter: Po co to wszystko?

Chris Columbus był gościem podcastu The Rest Is Entertainment, gdzie wypowiedział się na temat kręconego w Wielkiej Brytanii serialu "Harry Potter". Reżyser ujawnił, że widział nieoficjalne zdjęcia z planu w Londynie i był pod wrażeniem podobieństwa kostiumu Rubeusa Hagrida, który był niemal identyczny, co strój gajowego Hogwartu, w którego w filmach wcielał się Robbie Coltrane.

Widzę te zdjęcia… i ma na sobie dokładnie ten sam kostium, który zaprojektowaliśmy dla Hagrida. W głębi duszy zastanawiałem się: jaki w tym sens? Myślałem, że wszystko będzie inne, ale to bardziej to samo. Wszystko będzie takie samo.

I dodał:

To dla mnie bardzo miłe, bo pomyślałem sobie, że to dokładnie ten kostium Hagrida, który zaprojektowaliśmy. Po części jest to naprawdę ekscytujące, więc nie mogę się doczekać, co z tym zrobią. Po części to znowu takie déjà vu.

Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejką dekadę. Serial będzie składał się z siedmiu sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał historię kolejnych siedmiu tomów cyklu książek. Planowana data debiutu w HBO Max została wyznaczona na 2026 r. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina (Harry Potter), Arabellę Stanton (Hermiona Granger) i Alastaira Stouta (Ron Weasley).

W obsadzie znaleźli się również:

Dominic McLaughlin - Harry Potter

Arabella Stanton - Hermiona Granger

Alastair Stout - Ron Weasley

John Lithgow - Albus Dumbledore

Janet McTeer - Minerwa McGonagall

Paapa Essiedu - Severus Snape

Nick Frost - Rubeus Hagrid

Luke Thallon - Profesor Quirell

Paul Whitehouse - Argus Filch

Bertie Carvel - Korneliusz Knot

Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy

Lox Pratt - Draco Malfoy

Daniel Rigby - Vernon Dursley

Bel Powley - Petunia Dursley

Katherine Parkinson - Molly Weasley

Sienna Moosah - Lavender Brown

Alessia Leoni - Parvati Patil

Leo Earley - Seamus Finnegan

Anton Lesser - Garrick Ollivander

Rory Wilmot - Nevillle Longbottom

Louise Breasley - Rolanda Hooch

Amos Kitson - Dudley Dursley

Tristan Harland - Fred Weasley

Gabriel Harland - George Weasley

Ruari Spooner - Percy Weasley

Gracie Cochrane - Ginny Weasley

Anna Bortniak 27.08.2025 20:11

