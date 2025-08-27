Reżyser Harry'ego Pottera zobaczył zdjęcia z planu serialu. Był w szoku
Chris Columbus, reżyser dwóch pierwszych filmów o Harrym Potterze, powiedział, że zobaczył zdjęcia z planu serialu od HBO podczas kręcenia scen z Hagridem. Spowodowały one to, że filmowiec zaczął się zastanawiać, jaki jest sens realizowania tej produkcji odcinkowej.
Trwają zdjęcia do serialu "Harry Potter" od HBO, w związku z czym w sieci co jakiś czas pojawiają się pojedyncze zdjęcia z planu. Niedawno widzowie mogli zobaczyć Harry'ego w scenie z Dursleyami, Molly Weasley i rodzeństwo Rona, a także Hagrida. Ten ostatni bohater przykuł uwagę Chrisa Columbusa, reżysera filmów "Harry Potter i Kamień Filozoficzny" oraz "Harry Potter i Komnata Tajemnic". Filmowiec zadał sobie po tym widoku osobliwe pytanie, mianowicie: "Po co to wszystko?".
Chris Columbus o serialu Harry Potter: Po co to wszystko?
Chris Columbus był gościem podcastu The Rest Is Entertainment, gdzie wypowiedział się na temat kręconego w Wielkiej Brytanii serialu "Harry Potter". Reżyser ujawnił, że widział nieoficjalne zdjęcia z planu w Londynie i był pod wrażeniem podobieństwa kostiumu Rubeusa Hagrida, który był niemal identyczny, co strój gajowego Hogwartu, w którego w filmach wcielał się Robbie Coltrane.
Widzę te zdjęcia… i ma na sobie dokładnie ten sam kostium, który zaprojektowaliśmy dla Hagrida. W głębi duszy zastanawiałem się: jaki w tym sens? Myślałem, że wszystko będzie inne, ale to bardziej to samo. Wszystko będzie takie samo.
I dodał:
To dla mnie bardzo miłe, bo pomyślałem sobie, że to dokładnie ten kostium Hagrida, który zaprojektowaliśmy. Po części jest to naprawdę ekscytujące, więc nie mogę się doczekać, co z tym zrobią. Po części to znowu takie déjà vu.
Reboot serii o Harrym Potterze ma być kręcony przez kolejką dekadę. Serial będzie składał się z siedmiu sezonów, a każdy z nich będzie opowiadał historię kolejnych siedmiu tomów cyklu książek. Planowana data debiutu w HBO Max została wyznaczona na 2026 r. W głównych rolach zobaczymy Dominica McLaughlina (Harry Potter), Arabellę Stanton (Hermiona Granger) i Alastaira Stouta (Ron Weasley).
W obsadzie znaleźli się również:
- Dominic McLaughlin - Harry Potter
- Arabella Stanton - Hermiona Granger
- Alastair Stout - Ron Weasley
- John Lithgow - Albus Dumbledore
- Janet McTeer - Minerwa McGonagall
- Paapa Essiedu - Severus Snape
- Nick Frost - Rubeus Hagrid
- Luke Thallon - Profesor Quirell
- Paul Whitehouse - Argus Filch
- Bertie Carvel - Korneliusz Knot
- Johnny Flynn - Lucjusz Malfoy
- Lox Pratt - Draco Malfoy
- Daniel Rigby - Vernon Dursley
- Bel Powley - Petunia Dursley
- Katherine Parkinson - Molly Weasley
- Sienna Moosah - Lavender Brown
- Alessia Leoni - Parvati Patil
- Leo Earley - Seamus Finnegan
- Anton Lesser - Garrick Ollivander
- Rory Wilmot - Nevillle Longbottom
- Louise Breasley - Rolanda Hooch
- Amos Kitson - Dudley Dursley
- Tristan Harland - Fred Weasley
- Gabriel Harland - George Weasley
- Ruari Spooner - Percy Weasley
- Gracie Cochrane - Ginny Weasley