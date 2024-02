Nie udało mi się przewidzieć zakończenia 4. serii „Detektywa”, bo do samego końca szóstego epizodu miałem nadzieję, że jego twórcy wiedzą, co robią. Wygląda jednak na to, że to Nic Pizzolatto wiedział, co mówi, gdy krytykował nowy sezon w mediach społecznościowych - i wcale nie musiało chodzić o to, że tym razem nie był showrunnerem. Wyjaśnienie obu zagadek jest… mało satysfakcjonujące.