Rodzina Diane Keaton ujawniła przyczynę śmierci aktorki

Przyczyna śmierci Diane Keaton została ujawniona kilka dni po jej śmierci. Wybitna aktorka zmarła 11 października w wieku 79 lat.

Anna Bortniak
diane keaton przyczyna smierci rodzina ujawnia
W minioną sobotę światem wstrząsnęła wiadomość o śmierci Diane Keaton, gwiazdy Hollywood i laureatki Oscara, która odeszła w wieku 79 lat. Hołd aktorce złożyli nie tylko jej przyjaciele, ale również cenieni aktorzy i aktorki, w tym: Bette Midler, Francis Ford Coppola, Kate Hudson, Steve Martina, Jane Fonda, Nancy Meyers i Octavia Spencer.

Diane Keaton - przyczyna śmierci

Teraz, po niecałym tygodniu od śmierci aktorki, wiadomo już więcej na ten temat. Rodzina Keaton poinformowała bowiem, co było przyczyną śmierci gwiazdy. Okazało się, że zmarła ona na zapalenie płuc. Informacja ta pojawiła się na łamach serwisu People:

Rodzina Keaton jest bardzo wdzięczna za niezwykłe wiadomości o miłości i wsparciu, które otrzymała w ciągu ostatnich kilku dni w imieniu ukochanej Diane, która zmarła na zapalenie płuc 11 października.

W dalszej części krótkiego oświadczenia rodzina zaapelowała do osób, które wpłacają darowizny na rzecz aktorki. Bliscy Keaton poprosili fanów aktorki, aby swoje charytatywne wpłaty kierowali do banku żywności dla bezdomnych lub schronisk dla zwierząt:

Kochała swoje zwierzęta i niezłomnie wspierała bezdomną społeczność, dlatego wszelkie darowizny na jej rzecz, upamiętniające lokalny bank żywności lub schronisko dla zwierząt, będą wspaniałym i bardzo docenionym hołdem dla niej.

Keaton zasłynęła rolami w takich filmach jak "Annie Hall", trzech filmach z serii "Ojciec chrzestny", "Lepiej późno niż później", "Czerwoni", "Pokój Marvina", dwóch produkcjach z serii "Pozycja obowiązkowa" czy dwóch obrazach z serii "Ojciec panny młodej".

Zdjęcie główne: Tinseltown/Shutterstock.

Anna Bortniak
16.10.2025 08:59
Tagi: AktorzyŚmierć
