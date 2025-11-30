Ładowanie...

SkyShowtime wprowadził nie byle jaką promocję, która realnie pozwala widzom zaoszczędzić i oglądać świetne filmy i seriale za grosze przez całe 6 miesięcy. To zatem doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą serwisu, kupując subskrypcję w atrakcyjnej cenie. Nie oznacza to jednak, że przez pół roku trzeba co miesiąc płacić, nawet jeśli nie chce się już korzystać z biblioteki platformy - z miesięcznego abonamentu zrezygnować w każdej chwili, co jest uczciwym dealem.

SkyShowtime - ostatnia szansa na promocję SkyShowtime taniej o 40 proc. SkyShowtime

SkyShowtime - ostatnia szansa na skorzystanie z promocji 40 proc. taniej

SkyShowtime ruszył z promocją, w ramach której świetne produkcje dostępne w serwisie można obejrzeć w ramach niemal połowę tańszej subskrypcji. Widzowie, którzy będą chcieli skorzystać z oferty platformy, będą mogli sporo zaoszczędzić. Podczas gdy wcześniej za plan Standard należało zapłacić 24,99 zł/mies., a za plan Premium - 49,99 zł/mies., teraz ceny spadły o 40 proc. Oznacza to, że plan Premium kosztuje teraz 29,99 zł/mies., a Standard - tylko 14,99 zł/mies.

Subskrypcja w promocyjnej cenie obejmuje aż 6 miesięcy korzystania z serwisu. Nie oznacza to jednak, że serwis pobierze od razu całą kwotę - zainteresowani subskrybenci będą płacić 29,99 zł lub 14,99 zł co miesiąc. Ale jeśli ktoś z jakiegoś powodu będzie chciał zrezygnować z subskrypcji, będzie mógł ją anulować w dowolnym momencie i nie będzie musiał płacić za abonament przez 6 miesięcy.

Oto szczegóły promocji:

Plan Premium - 49,99 zł 29,99 zł/mies. Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 5 ekranach jednocześnie w jakości 4K UHD

- Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 5 ekranach jednocześnie w jakości 4K UHD Plan Standard - 24,99 zł 14,99 zł/mies. Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 2 ekranach jednocześnie w jakości Full HD

Promocja trwa do 01 grudnia 2025 r. Po upływie 6 miesięcy subskrypcje Standard i Premium automatycznie odnawiają się w standardowej cenie miesięcznej (obecnie odpowiednio 24,99 zł i 49,99 zł) aż do ich anulowania. Oferta tylko dla nowych i uprawnionych powracających klientów. Poprzednia cena 24,99 zł (Standard) i 49,99 zł (Premium) miesięcznie obowiązuje od 30 września 2025 r. do 29 października 2025 r.

SkyShowtime - co obejrzeć?

Na to pytanie nie będzie trudno odpowiedzieć. Obecnie w serwisie króluje kontynuacja uwielbianego serialu "Glina", czyli "Glina. Nowy rozdział", a także dobrze znane subskrybentom seriale, takie jak "Tulsa King", "Burmistrz Kingstown" czy "Dexter: Zmartwychwstanie". Oprócz popularnych seriali widzowie mają okazję również oglądać głośne filmy, które prosto z kinowych ekranów trafiły właśnie do SkyShowtime. Są to m.in. oscarowe produkcje "Anora" i "Brutalista", komedia akcji "Nowokaina", "Nosferatu" Roberta Eggersa czy "Złowroga obecność" z Dakotą Fanning.

Poniżej znajdziecie wyróżnione przez nas produkcje w SkyShowtime, na które warto rzucić okiem.

Filmy i seriale w SkyShowtime - co warto obejrzeć?

Anna Bortniak 30.11.2025 10:08

