SkyShowtime kończy promocję. Ostatnia szansa na subskrypcję za grosze
Wielka promocja SkyShowtime powoli dobiega końca. To ostatnia szansa, by otrzymać dostęp do obszernej biblioteki serwisu bardzo atrakcyjnej cenie, czyli prawie połowę taniej. Lepszej okazji w najbliższym czasie nie będzie, szczególnie że w SkyShowtime jest co oglądać.
SkyShowtime wprowadził nie byle jaką promocję, która realnie pozwala widzom zaoszczędzić i oglądać świetne filmy i seriale za grosze przez całe 6 miesięcy. To zatem doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą serwisu, kupując subskrypcję w atrakcyjnej cenie. Nie oznacza to jednak, że przez pół roku trzeba co miesiąc płacić, nawet jeśli nie chce się już korzystać z biblioteki platformy - z miesięcznego abonamentu zrezygnować w każdej chwili, co jest uczciwym dealem.
SkyShowtime - ostatnia szansa na skorzystanie z promocji 40 proc. taniej
SkyShowtime ruszył z promocją, w ramach której świetne produkcje dostępne w serwisie można obejrzeć w ramach niemal połowę tańszej subskrypcji. Widzowie, którzy będą chcieli skorzystać z oferty platformy, będą mogli sporo zaoszczędzić. Podczas gdy wcześniej za plan Standard należało zapłacić 24,99 zł/mies., a za plan Premium - 49,99 zł/mies., teraz ceny spadły o 40 proc. Oznacza to, że plan Premium kosztuje teraz 29,99 zł/mies., a Standard - tylko 14,99 zł/mies.
Subskrypcja w promocyjnej cenie obejmuje aż 6 miesięcy korzystania z serwisu. Nie oznacza to jednak, że serwis pobierze od razu całą kwotę - zainteresowani subskrybenci będą płacić 29,99 zł lub 14,99 zł co miesiąc. Ale jeśli ktoś z jakiegoś powodu będzie chciał zrezygnować z subskrypcji, będzie mógł ją anulować w dowolnym momencie i nie będzie musiał płacić za abonament przez 6 miesięcy.
Oto szczegóły promocji:
- Plan Premium -
49,99 zł29,99 zł/mies. Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 5 ekranach jednocześnie w jakości 4K UHD
- Plan Standard -
24,99 zł14,99 zł/mies. Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 2 ekranach jednocześnie w jakości Full HD
Promocja trwa do 01 grudnia 2025 r. Po upływie 6 miesięcy subskrypcje Standard i Premium automatycznie odnawiają się w standardowej cenie miesięcznej (obecnie odpowiednio 24,99 zł i 49,99 zł) aż do ich anulowania. Oferta tylko dla nowych i uprawnionych powracających klientów. Poprzednia cena 24,99 zł (Standard) i 49,99 zł (Premium) miesięcznie obowiązuje od 30 września 2025 r. do 29 października 2025 r.
SkyShowtime - co obejrzeć?
Na to pytanie nie będzie trudno odpowiedzieć. Obecnie w serwisie króluje kontynuacja uwielbianego serialu "Glina", czyli "Glina. Nowy rozdział", a także dobrze znane subskrybentom seriale, takie jak "Tulsa King", "Burmistrz Kingstown" czy "Dexter: Zmartwychwstanie". Oprócz popularnych seriali widzowie mają okazję również oglądać głośne filmy, które prosto z kinowych ekranów trafiły właśnie do SkyShowtime. Są to m.in. oscarowe produkcje "Anora" i "Brutalista", komedia akcji "Nowokaina", "Nosferatu" Roberta Eggersa czy "Złowroga obecność" z Dakotą Fanning.
Poniżej znajdziecie wyróżnione przez nas produkcje w SkyShowtime, na które warto rzucić okiem.
