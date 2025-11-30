REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

SkyShowtime kończy promocję. Ostatnia szansa na subskrypcję za grosze

Wielka promocja SkyShowtime powoli dobiega końca. To ostatnia szansa, by otrzymać dostęp do obszernej biblioteki serwisu bardzo atrakcyjnej cenie, czyli prawie połowę taniej. Lepszej okazji w najbliższym czasie nie będzie, szczególnie że w SkyShowtime jest co oglądać.

Anna Bortniak
skyshowtime promocja 40 proc ostatnia szansa oferta
REKLAMA

SkyShowtime wprowadził nie byle jaką promocję, która realnie pozwala widzom zaoszczędzić i oglądać świetne filmy i seriale za grosze przez całe 6 miesięcy. To zatem doskonała okazja, by zapoznać się z ofertą serwisu, kupując subskrypcję w atrakcyjnej cenie. Nie oznacza to jednak, że przez pół roku trzeba co miesiąc płacić, nawet jeśli nie chce się już korzystać z biblioteki platformy - z miesięcznego abonamentu zrezygnować w każdej chwili, co jest uczciwym dealem.

SkyShowtime - ostatnia szansa na promocję
SkyShowtime
SkyShowtime taniej o 40 proc.
SkyShowtime
REKLAMA

SkyShowtime - ostatnia szansa na skorzystanie z promocji 40 proc. taniej

SkyShowtime ruszył z promocją, w ramach której świetne produkcje dostępne w serwisie można obejrzeć w ramach niemal połowę tańszej subskrypcji. Widzowie, którzy będą chcieli skorzystać z oferty platformy, będą mogli sporo zaoszczędzić. Podczas gdy wcześniej za plan Standard należało zapłacić 24,99 zł/mies., a za plan Premium - 49,99 zł/mies., teraz ceny spadły o 40 proc. Oznacza to, że plan Premium kosztuje teraz 29,99 zł/mies., a Standard - tylko 14,99 zł/mies.

Subskrypcja w promocyjnej cenie obejmuje aż 6 miesięcy korzystania z serwisu. Nie oznacza to jednak, że serwis pobierze od razu całą kwotę - zainteresowani subskrybenci będą płacić 29,99 zł lub 14,99 zł co miesiąc. Ale jeśli ktoś z jakiegoś powodu będzie chciał zrezygnować z subskrypcji, będzie mógł ją anulować w dowolnym momencie i nie będzie musiał płacić za abonament przez 6 miesięcy.

Oto szczegóły promocji:

  • Plan Premium - 49,99 zł 29,99 zł/mies. Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 5 ekranach jednocześnie w jakości 4K UHD
  • Plan Standard - 24,99 zł 14,99 zł/mies. Oferta trwa przez 6 miesięcy, a subskrybenci będą mogli oglądać filmy i seriale na 2 ekranach jednocześnie w jakości Full HD

Promocja trwa do 01 grudnia 2025 r. Po upływie 6 miesięcy subskrypcje Standard i Premium automatycznie odnawiają się w standardowej cenie miesięcznej (obecnie odpowiednio 24,99 zł i 49,99 zł) aż do ich anulowania. Oferta tylko dla nowych i uprawnionych powracających klientów. Poprzednia cena 24,99 zł (Standard) i 49,99 zł (Premium) miesięcznie obowiązuje od 30 września 2025 r. do 29 października 2025 r.

SkyShowtime - ostatnia szansa na promocję
SkyShowtime
SkyShowtime taniej o 40 proc.
SkyShowtime

SkyShowtime - co obejrzeć?

Na to pytanie nie będzie trudno odpowiedzieć. Obecnie w serwisie króluje kontynuacja uwielbianego serialu "Glina", czyli "Glina. Nowy rozdział", a także dobrze znane subskrybentom seriale, takie jak "Tulsa King", "Burmistrz Kingstown" czy "Dexter: Zmartwychwstanie". Oprócz popularnych seriali widzowie mają okazję również oglądać głośne filmy, które prosto z kinowych ekranów trafiły właśnie do SkyShowtime. Są to m.in. oscarowe produkcje "Anora" i "Brutalista", komedia akcji "Nowokaina", "Nosferatu" Roberta Eggersa czy "Złowroga obecność" z Dakotą Fanning.

Poniżej znajdziecie wyróżnione przez nas produkcje w SkyShowtime, na które warto rzucić okiem.

REKLAMA

Filmy i seriale w SkyShowtime - co warto obejrzeć?

REKLAMA
Anna Bortniak
30.11.2025 10:08
Tagi: PromocjeSkyShowtime
Najnowsze
9:33
Czy najkrwawsza seria filmów wojennych dekady dobiegła końca? Reżyser odpowiada
Aktualizacja: 2025-11-30T09:33:00+01:00
8:03
Duet z nowego filmu Netfliksa już pozamiatał. To najlepsze aktorstwo w 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-30T08:03:00+01:00
5:26
Jak oglądać Listy do M.? Kolejność filmów świątecznych
Aktualizacja: 2025-11-30T05:26:00+01:00
16:58
Stranger Things popchnęło ich kariery. Młode gwiazdy, które podbiją branżę
Aktualizacja: 2025-11-29T16:58:00+01:00
16:57
Norymberga to genialne kino. Russell Crowe będzie śnił się po nocach
Aktualizacja: 2025-11-29T16:57:36+01:00
15:21
To będzie najdziwniejszy film wojenny, jaki obejrzysz na VOD
Aktualizacja: 2025-11-29T15:21:00+01:00
14:05
Mocny weekend w HBO Max. TOP 5 nowości i film, który ryje beret
Aktualizacja: 2025-11-29T14:05:23+01:00
12:23
W Stranger Things gra nauczycielka twórców z liceum. Uroczy gest
Aktualizacja: 2025-11-29T12:23:40+01:00
12:04
Co ma wspólnego Stranger Things ze Skazanymi na Shawshank? Więcej niż myślisz
Aktualizacja: 2025-11-29T12:04:00+01:00
11:12
Horror na bazie słynnej gry hitem Netfliksa. Wreszcie obejrzę go w spokoju
Aktualizacja: 2025-11-29T11:12:00+01:00
9:59
Dom dobry pokazuje brutalne oblicze przemocy domowej. Jak na nią reagować?
Aktualizacja: 2025-11-29T09:59:00+01:00
9:01
Ten film ledwo wszedł do kin, a już szykuje się na hit Disney+. Użytkownicy rzucą się na niego
Aktualizacja: 2025-11-29T09:01:00+01:00
8:58
Weekend chłodny, Netflix gorący. Polecam 5 mocnych nowości
Aktualizacja: 2025-11-29T08:58:52+01:00
8:03
Widzowie Prime Video nie chcą wyjaśnień. Siadają z przodu mocnego thrillera
Aktualizacja: 2025-11-29T08:03:00+01:00
6:51
Czy serial Maxton Hall - Dwa światy dostanie 3. sezon? Jest pewien problem
Aktualizacja: 2025-11-29T06:51:00+01:00
20:20
Film świąteczny Netfliksa też może być świeży. Nie wierzę, że to piszę
Aktualizacja: 2025-11-28T20:20:25+01:00
17:13
Watykan nie chciał, żebyś oglądał "Syna przeznaczenia". Ja też odradzam
Aktualizacja: 2025-11-28T17:13:00+01:00
16:40
Polski akcent w Stranger Things. Trzeba się dobrze wsłuchać
Aktualizacja: 2025-11-28T16:40:06+01:00
16:13
Zaskakujący powrót do Stranger Things 5. Kim jest 008?
Aktualizacja: 2025-11-28T16:13:27+01:00
15:57
Kiedy Jedna bitwa po drugiej trafi do HBO Max? Wspaniały prezent
Aktualizacja: 2025-11-28T15:57:20+01:00
15:13
Kim tak naprawdę jest doktor Kay? W Stranger Things 5 gra ją legenda kina
Aktualizacja: 2025-11-28T15:13:39+01:00
14:11
Disney+ pokazał nowości na grudzień 2025. Kapitalne tytuły na święta
Aktualizacja: 2025-11-28T14:11:34+01:00
13:38
Derek z Stranger Things 5 skradł show. To jego 2. występ
Aktualizacja: 2025-11-28T13:38:39+01:00
12:50
Co Carol znalazła w magazynie? Pluribus zostawił nas z okrutnym pytaniem
Aktualizacja: 2025-11-28T12:50:51+01:00
11:35
Dlaczego Henry bał się wejść do jaskini? Odpowiedź jest poza Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-28T11:35:03+01:00
9:49
Holly Wheeler to największa gwiazda Stranger Things 5. Kim jest młoda aktorka?
Aktualizacja: 2025-11-28T09:49:39+01:00
8:47
Polski film w IMAX. Limitowane bilety na "Dzikiego" kupisz od dzisiaj
Aktualizacja: 2025-11-28T08:47:20+01:00
20:18
Kim jest Vecna? Złoczyńca ze Stranger Things nie zawsze był potworem
Aktualizacja: 2025-11-27T20:18:00+01:00
19:55
Pani Kersh z Derry to (jeszcze) nie TO. Kim jest tajemnicza kobieta?
Aktualizacja: 2025-11-27T19:55:00+01:00
19:28
Stranger Things 5: zakończenie. Omawiamy, wyjaśniamy i przewidujemy
Aktualizacja: 2025-11-27T19:28:17+01:00
18:13
Stranger Things 5 ma najniższe oceny od krytyków. Od widzów - wręcz przeciwnie
Aktualizacja: 2025-11-27T18:13:01+01:00
15:42
Widziałem Stranger Things 5. Nie oglądacie tego sezonu tak, jak ja
Aktualizacja: 2025-11-27T15:42:28+01:00
15:32
Pluribus wreszcie spotkał Breaking Bad. Nawet główna aktorka była zaskoczona
Aktualizacja: 2025-11-27T15:32:53+01:00
13:39
Harmonogram odcinków Stranger Things 5. Kiedy kolejne i ile ich jest?
Aktualizacja: 2025-11-27T13:39:43+01:00
11:58
Zanim odpalisz Stranger Things 5, zmień ustawienia telewizora. Będzie lepiej
Aktualizacja: 2025-11-27T11:58:57+01:00
11:34
Zapiski śmiertelnika - zwiastun nowego filmu z Ireneuszem Czopem
Aktualizacja: 2025-11-27T11:34:47+01:00
10:53
Quentin Tarantino stworzył nowy rozdział do Kill Billa. Tak, po 20 latach
Aktualizacja: 2025-11-27T10:53:14+01:00
9:52
Millie Bobby Brown mówi o relacji z Harbourem. Wszystko jasne
Aktualizacja: 2025-11-27T09:52:29+01:00
9:26
Wcześniejsza premiera Stranger Things wywaliła Netfliksa. Duży błąd
Aktualizacja: 2025-11-27T09:26:23+01:00
19:50
Twórca najlepszych kryminałów Netfliksa knuje thriller sci-fi. Biorę go w ciemno
Aktualizacja: 2025-11-26T19:50:58+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA