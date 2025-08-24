REKLAMA
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?

"Dziedzictwo" to telenowela, która wpisała się w kanon tureckich produkcji. Serial jest chętnie oglądany przez telewidzów, którzy z zapałem śledzą losy głównych bohaterów. Podpowiadamy, na jakim kanale emitowana jest produkcja, o której godzinie ją oglądać i czy można obejrzeć je przed premierą w telewizji.

Anna Bortniak
Turecki serial "Dziedzictwo" to dramat rodzinny skupiający się przede wszystkim na historii Yamana Kırımlı i Seher Kerimoğlu oraz małym chłopcu, który nieoczekiwanie połączył dwoje bohaterów.

Seher to porządna i uczciwa dziewczyna, która mieszka wraz ze swoim ojcem Yusufem. Oboje wiodą skromne i szczęśliwe życie, które przeplatane jest jednak chwilami tęsknoty - Kevser, starsza siostra Seher, po ślubie z bogaczem z rodu Kyrymly, wyprowadziła się z domu i zerwała kontakt z rodziną, mimo że ojciec nie zgadzał się na jej zamążpójście. Niedługo później Kevser nie tylko owdowiała, ale również poważnie zachorowała, przez co nie była w stanie zajmować się swoim pięcioletnim synem Yusufem. W związku z tym umierająca kobieta powierzyła opiekę nad swoim dzieckiem Seher.

Seher nie była jednak jedyną opiekunką Yusufa - chłopcem miał zajmować się również Yaman, jego stryj, który preferował zupełnie inne metody wychowawcze, niż siostra Kevser. Mężczyzna pragnął wychować swojego podopiecznego na silną i bezwzględną osobę, podczas gdy Seher walczyła o to, by zapewnić mu ciepło rodzinne i miłość. Postanawia zatem wypełnić ostatnią wolę siostry i zabrać małego Yusufa z domu rodziny Kyrymly.

Dziedzictwo - kiedy leci w telewizji?

Serial "Dziedzictwo" jest emitowany na antenie TVP1 od poniedziałku do piątku o godzinie 16:05. Premierowe pojawiają się w tym czasie w telewizji od momentu premiery w Polsce, czyli od 30 marca 2023 roku.

Dodatkowo w telewizji można oglądać również powtórki. Te emitowane są na kanale TVP Kobieta w godzinach porannych (o 8:00 i 9:00) i są to wówczas epizody, które pojawiły się na ekranie dużo wcześniej (odcinki od 300 w górę). Nowsze odcinki (od 600 w górę), które wcześniej przegapili widzowie, są natomiast puszczane na kanałach oddziałów terenowych TVP 3 o godzinie 1:30 w nocy.

Dziedzictwo - jak oglądać online?

Wszystkie odcinki serialu "Dziedzictwo" dostępne są w serwisie streamingowym publicznego nadawcy, czyli w TVP VOD. Aby oglądać je za darmo, wystarczy się zalogować. Należy przy tym pamiętać, że seans będzie wówczas przerywany przez reklamy. Jeśli chce się ich uniknąć, należy wykupić abonament (ceny zaczynają się od 5,99 zł miesięcznie).

W TVP VOD odcinki "Dziedzictwa" emitowane są przedpremierowo. Oznacza to, że epizody oznaczone czerwonym prostokątem prapremiera nie zostały wyemitowane w telewizji (przykładowo - dziś, 22 sierpnia, wyemitowano odcinek 663, a w TVP VOD można już oglądać odcinek 664). Aby obejrzeć epizod przed premierą, należy mieć jednak wykupiony pakiet.

Dziedzictwo - kiedy emisja tureckiego serialu w TV?

Dziedzictwo - co to za serial?

"Dziedzictwo" jest w gruncie rzeczy dramatem rodzinnym, który zadebiutował w Turcji 12 stycznia 2020 roku. Polscy widzowie mogli go natomiast oglądać nieco ponad 3 lata później - 30 marca 2023 roku na antenie TVP1.

Dziedzictwo - ile odcinków?

W Turcji pojawiło się 805 około dwugodzinnych odcinków, które zostały podzielone na 3 sezony. W związku z tym, że w polskiej telewizji są one dużo krótsze (trwają około 45 minut), będzie ich dużo więcej, co ma odzwierciedlenie w dotychczas wyemitowanych sezonach. Pierwsza odsłona zakończyła się w Polsce na 281. odcinku (w Turcji był to wówczas 205. odcinek), a finał 2. sezonu rozegrał się w 565. epizodzie (w Turcji był to 416. odcinek).

Oznacza to, że polskich telewidzów czeka jeszcze sporo czasu spędzonego przed telewizorem - "Dziedzictwo" może liczyć nawet na 1100 epizodów, a do tej pory wyemitowano niewiele ponad 660 odcinków.




24.08.2025 04:33
