REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Nie cierpię komedii akcji, ale ten film to wyjątek. Sprawił mi masę frajdy

Rzadko zwracam uwagę na komedie akcji i zwykle decyduję się raczej na inne filmy. Dlatego tym bardziej muszę się pochwalić, że przypadkiem znalazłam produkcję, która naprawdę mi się spodobała. Jest pełna zwrotów akcji, pomysłowych rozwiązań, no i oczywiście mordobicia. Chwilami robi się naprawdę obrzydliwie.

Anna Bortniak
nowokaina polecajka na weekend skyshowtime
REKLAMA

Kinowa premiera "Nowokainy" jakoś mi umknęła, ale trudno się dziwić - komedie akcji to nie jest mój konik i z reguły unikam oglądania tego rodzaju produkcji. Mimo to postanowiłam przyjrzeć się bliżej filmowi w reżyserii Dana Berka i Roberta Olsena, który na dużych ekranach można było oglądać już wieki temu (czyli pod koniec marca). Całe szczęście, że zaryzykowałam, bo bawiłam się przednio.

Nowokaina - gdzie obejrzeć?
SkyShowtime
Nowokaina
SkyShowtime
REKLAMA

Nowokaina - świetny film na weekend w SkyShowtime

Myślę, że głównym powodem, dla którego zdecydowałam się obejrzeć właśnie "Nowokainę", był jej główny bohater. Nie jest on ani napakowanym byczkiem z siłowni, ani byłym agentem wywiadu, ani nawet charyzmatycznym mięśniakiem - Nate (Jack Quaid) to pracownik banku, gdzie pełni funkcję zastępcy dyrektora generalnego. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że jest po prostu miłym i normalnym facetem, który żyje w zgodzie z rutyną - rano pije zielone smoothie, później wychodzi do pracy, a wieczorem zasiada przed komputerem, grając z kumplem w grę. I tak codziennie.

Nate posiada jednak coś, co odróżnia go od innych ludzi - mężczyzna cierpi na niezwykle rzadką chorobę genetyczną, która sprawia, że nie odczuwa bólu. Z jednej strony można pomyśleć, że jest to powód do radości i pożądana supermoc, jednak w rzeczywistości nie jest tak kolorowo, jak mogłoby się wydawać. Nate nie może spożywać stałych pokarmów, bo istnieje szansa, że po prostu odgryzie sobie język. W związku z tym nie chodzi na wspólne lunche z kolegami z pracy. Dodatkowo musi pilnować czasu i co trzy godziny odwiedzić toaletę, aby nie pękł mu pęcherz.

Nieoczekiwanie nadarza się okazja, by Nate w końcu mógł wykorzystać swoją umiejętność w nieco bardziej ekscytujący sposób. Pewnego dnia w banku zjawiają się przebrani za świętych Mikołajów. Oprócz pieniędzy zabierają ze sobą również zakładniczkę - jest nią Sherry (Amber Midthunder), jedna z urzędniczek, która wpadła Nate'owi w oko i sprawiła, że po raz pierwszy od dawna otworzył się on na ludzi. W związku z tym mężczyzna postanawia pokonać swój strach i wyrusza w pościg za rabusiami, by odnaleźć swoją ukochaną.

Człowiek, który nie odczuwa bólu, może sobie pozwolić na wiele rzeczy. W związku z tym nie odczuwa ani tego, jak jego skóra pokrywa się pęcherzami po oblaniu jej wrzątkiem, ani tego, że rozcina sobie ramię w celu wyjęcia z niego kulki, ani tego, że w dłonie wbija mu się szkło, co postanawia w sprytny sposób wykorzystać. Choć wszystkie te sceny zostały przedstawione w bardzo obrzydliwy sposób, to nie sposób oderwać wzroku od ekranu.

"Nowokaina" gwarantuje jednak nie tylko doznania wizualne i estetyczne, ale również potrafi zaskoczyć widzów - napakowana zwrotami akcji produkcja charakteryzuje się interesującymi rozwiązania, świetnie trzymając widzów w napięciu. Akcja jest wartka, dynamiczna, no i pełna mordobicia. Jeśli jesteście fanami, to biegnijcie w podskokach do SkyShowtime. A jeżeli nie jesteście, to zaryzykujcie. Ja tak zrobiłam i to się opłaciło.

Nowokaina - gdzie obejrzeć?
SkyShowtime
Nowokaina
SkyShowtime
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
26.10.2025 11:12
Tagi: akcjaKomedieSkyShowtime
Najnowsze
10:15
Gdzie oglądać filmy i seriale na podstawie książki "To"? Strzeż się klauna
Aktualizacja: 2025-10-26T10:15:00+01:00
9:01
Co dalej z The Walking Dead? Analizujemy koniec Daryla Dixona
Aktualizacja: 2025-10-26T09:01:00+01:00
7:59
Na Netfliksa zmierza wyczekiwany serial fantasy. Będą spore zmiany
Aktualizacja: 2025-10-26T07:59:00+01:00
14:25
HBO Max zapewni ci terapię. Ten przecudny film ma uzdrawiającą moc
Aktualizacja: 2025-10-25T14:25:00+02:00
13:09
To: Witajcie w Derry: kiedy premiera w streamingu? Fani Kinga już zacierają ręce
Aktualizacja: 2025-10-25T13:09:00+02:00
12:02
HBO Max dodało cudowny film, który zapewne zignorujesz. Bardzo nad tym ubolewam
Aktualizacja: 2025-10-25T12:02:00+02:00
11:12
Najbardziej intensywny thriller roku trafił na Netfliksa. Paraliżuje widzów
Aktualizacja: 2025-10-25T11:12:00+02:00
10:11
Disney+ dostarcza świeżych kryminałów. Użytkownicy je kochają
Aktualizacja: 2025-10-25T10:11:00+02:00
9:31
Użytkownicy Prime Video stracili głowy dla young adultowych romansów
Aktualizacja: 2025-10-25T09:31:00+02:00
9:05
Perfekcyjny dreszczowiec wreszcie w Polsce. Jest lepszy od Detektywa
Aktualizacja: 2025-10-25T09:05:00+02:00
8:01
Nowy thriller Netfliksa to nie osobne dzieło a zwieńczenie trylogii
Aktualizacja: 2025-10-25T08:01:00+02:00
21:01
Dom pełen dynamitu: czy będzie 2. część thrillera Netfliksa? Oby nie
Aktualizacja: 2025-10-24T21:01:00+02:00
19:53
Przegapiliśmy najlepszy film Netfliksa 2025 roku. Nie ma w nim nudy
Aktualizacja: 2025-10-24T19:53:23+02:00
18:11
Tak wkurzającego filmu na Netfliksie jeszcze nie było. Użytkownicy wściekli
Aktualizacja: 2025-10-24T18:11:17+02:00
16:32
Dom pełen dynamitu: o co chodzi w nowym thrillerze Netfliksa? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-24T16:32:00+02:00
14:24
Kim był Potwór z Florencji? Prawdziwa historia stojąca za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T14:24:35+02:00
13:23
Dom pełen dynamitu - omawiamy zakończenie thrillera Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T13:23:48+02:00
12:36
Gen V: finał serialu drastycznie zmieniony. Powodem śmierć aktora
Aktualizacja: 2025-10-24T12:36:47+02:00
11:53
Widzieliśmy Dom pełen dynamitu. Netflix dowiózł atomowy thriller
Aktualizacja: 2025-10-24T11:53:23+02:00
11:21
Potwór z Florencji: wyjaśniamy zakończenie. Kim jest Pietro Pacciani?
Aktualizacja: 2025-10-24T11:21:06+02:00
9:48
Odwilż 3: kim jest kobieta z 2. odcinka? Mocny finał
Aktualizacja: 2025-10-24T09:48:00+02:00
9:18
Wielki powrót Johnny'ego Deppa. Zagra w adaptacji kultowej powieści u świetnego reżysera
Aktualizacja: 2025-10-24T09:18:00+02:00
8:56
Netflix na 2026 r. Serwis opublikował ekscytującą listę premier
Aktualizacja: 2025-10-24T08:56:32+02:00
7:26
5 nowości Netfliksa. W weekend będzie królował ostry thriller
Aktualizacja: 2025-10-24T07:26:19+02:00
19:12
Nie ma drugiego takiego filmu o zemście. Widzowie Netfliksa rzucili się na „Hamleta na kwasie”
Aktualizacja: 2025-10-23T19:12:20+02:00
18:34
Dla tego kryminału warto zarwać nockę. Nie mogę przestać o nim myśleć
Aktualizacja: 2025-10-23T18:34:24+02:00
17:41
Najprzyjemniejszy serial Netfliksa powrócił. Ależ to się dobrze ogląda
Aktualizacja: 2025-10-23T17:41:01+02:00
15:38
Użytkownicy Netfliksa zaginęli! Pogubili się w nowym dreszczowcu
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:33+02:00
13:56
Twórca Breaking Bad powrócił. Tak wygląda najbardziej zagadkowy serial roku
Aktualizacja: 2025-10-23T13:56:41+02:00
13:45
Lazarus to katastrofa. Harlan Coben zmarnował szansę na dobry serial
Aktualizacja: 2025-10-23T13:45:35+02:00
12:44
HBO Max kręci beczkę z napadu na Luwr
Aktualizacja: 2025-10-23T12:44:14+02:00
10:53
Furioza 2 jest hitem Netfliksa w Polsce. Jak radzi sobie na świecie?
Aktualizacja: 2025-10-23T10:53:12+02:00
10:20
Co się stało Susan Lorincz z Idealnej sąsiadki? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-23T10:20:32+02:00
9:40
Netflix ogłasza 2. część uwielbianej animacji. Wracamy do świata maszyn
Aktualizacja: 2025-10-23T09:40:08+02:00
9:27
HBO Max wprowadza nową funkcję. To „kocha, lubi, nie szanuje”
Aktualizacja: 2025-10-23T09:27:31+02:00
20:50
Gen V już za nami. Co czeka uniwersum The Boys w ostatecznym sezonie?
Aktualizacja: 2025-10-22T20:50:12+02:00
19:19
Idealna sąsiadka - recenzja hitu Netfliksa. Mocne, ponure kino
Aktualizacja: 2025-10-22T19:19:00+02:00
18:54
Materialiści z datą w HBO Max. Film Celine Song podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-10-22T18:54:42+02:00
18:00
To: Witajcie w Derry od HBO Max jest bezlitosne. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-22T18:00:00+02:00
16:19
Powstał serwis VOD tylko z horrorami. Włącz, jeśli masz mocny żołądek
Aktualizacja: 2025-10-22T16:19:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA