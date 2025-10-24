Przegapiliśmy najlepszy film Netfliksa 2025 roku. Nie ma w nim nudy

Ładowanie...

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta: "Dobre wieści" nie trafiły w swój czas. Po prostu pojawiły się na Netfliksie 17 października, czyli dwa dni po premierze "Drugiej Furiozy". Wtedy jeszcze rodzimi użytkownicy świata poza polską produkcją nie widzieli. Tylko ona ich interesowała, więc nawet nie zwracali uwagi na pozostałe nowości platformy. Inaczej na pewno by koreańską czarną komedię docenili i dostałaby się do topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju.



Nie dość, że tak jak cały świat po "Squid Game" pragniemy więcej koreańskich treści, to jeszcze "Dobre wieści" mają całkiem obiecujący koncept. Opowieść przenosi nas do lat 70. ubiegłego wieku. Ktoś porywa japoński samolot i żąda, aby wylądował w Pjongjangu. Wtedy tajemniczy geniusz obmyśla plan sprowadzenia maszyny do Seulu. Jaki plan? Sprytny! I mocno zwariowany.

Dobre wieści - opinie o koreańskim filmie Netfliksa

Zwariowane pomysły bohatera "Dobrych wieści" tak przypadły zagranicznym użytkownikom Netfliksa do gustu, że najchętniej daliby filmowi medal. To nie jest publicystyczna przesada. W końcu widzowie w mediach społecznościowych nie szczędzą produkcji pochwał. Przy jego ocenianiu wręcz brakuje im skali.

"Dobre wieści" są prawdopodobnie najlepszym koreańskim filmem 2025 roku, a na pewno oryginalnym koreańskim filmem Netfliksa wszech czasów. 1000000/10



Właśnie skończyłam "Dobre wieści" (Netflix). Dobrze zrobiony film satyryczny, świetne zdjęcia i perfekcyjny casting, jak dla mnie nie ma w nim żadnej nudnej sceny



Wow. Netflix naprawdę daje czadu w tym tygodniu. "Dobre wieści" są znakomite. Produkcja i zdjęcia wyglądają jak z Hollywood. Przypomina mi czarną komedię George’a Clooneya, "Paragraf 22". Ale najlepszy jest w nim scenariusz — nie da się przewidzieć, co wydarzy się dalej. - czytamy na X (dawny Twitter).

Po prostu: trudno znaleźć kogoś, kto by na "Dobre wieści" narzekał. Nawet wśród ludzi, dla których narzekanie do zawód. W końcu na Rotten Tomatoes koreański film Netfliksa ma 100 proc. pozytywnych recenzji od krytyków. Chyba więc zasługuje, żeby go sprawdzić. Prawda?



Rafał Christ 24.10.2025 19:53

