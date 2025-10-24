REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Przegapiliśmy najlepszy film Netfliksa 2025 roku. Nie ma w nim nudy

Tak jest, w tej czarnej komedii nie ma nudy. Widzom tak przypadła do gustu, że nazywają ją jednym z najlepszych koreańskich filmów roku i "zdecydowanie najlepszym koreańskim filmem Netfliksa" wszech czasów. Czemu więc w Polsce nic się nie mówi o "Dobrych wieściach"?

Rafał Christ
dobre wieści netflix korea co obejrzeć najlepsze
REKLAMA

Odpowiedź na powyższe pytanie jest prosta: "Dobre wieści" nie trafiły w swój czas. Po prostu pojawiły się na Netfliksie 17 października, czyli dwa dni po premierze "Drugiej Furiozy". Wtedy jeszcze rodzimi użytkownicy świata poza polską produkcją nie widzieli. Tylko ona ich interesowała, więc nawet nie zwracali uwagi na pozostałe nowości platformy. Inaczej na pewno by koreańską czarną komedię docenili i dostałaby się do topki najpopularniejszych filmów dostępnych w serwisie w naszym kraju.

Nie dość, że tak jak cały świat po "Squid Game" pragniemy więcej koreańskich treści, to jeszcze "Dobre wieści" mają całkiem obiecujący koncept. Opowieść przenosi nas do lat 70. ubiegłego wieku. Ktoś porywa japoński samolot i żąda, aby wylądował w Pjongjangu. Wtedy tajemniczy geniusz obmyśla plan sprowadzenia maszyny do Seulu. Jaki plan? Sprytny! I mocno zwariowany.

REKLAMA

Dobre wieści - opinie o koreańskim filmie Netfliksa

Zwariowane pomysły bohatera "Dobrych wieści" tak przypadły zagranicznym użytkownikom Netfliksa do gustu, że najchętniej daliby filmowi medal. To nie jest publicystyczna przesada. W końcu widzowie w mediach społecznościowych nie szczędzą produkcji pochwał. Przy jego ocenianiu wręcz brakuje im skali.

"Dobre wieści" są prawdopodobnie najlepszym koreańskim filmem 2025 roku, a na pewno oryginalnym koreańskim filmem Netfliksa wszech czasów. 1000000/10

Właśnie skończyłam "Dobre wieści" (Netflix). Dobrze zrobiony film satyryczny, świetne zdjęcia i perfekcyjny casting, jak dla mnie nie ma w nim żadnej nudnej sceny

Wow. Netflix naprawdę daje czadu w tym tygodniu. "Dobre wieści" są znakomite. Produkcja i zdjęcia wyglądają jak z Hollywood. Przypomina mi czarną komedię George’a Clooneya, "Paragraf 22". Ale najlepszy jest w nim scenariusz — nie da się przewidzieć, co wydarzy się dalej.

- czytamy na X (dawny Twitter).

Po prostu: trudno znaleźć kogoś, kto by na "Dobre wieści" narzekał. Nawet wśród ludzi, dla których narzekanie do zawód. W końcu na Rotten Tomatoes koreański film Netfliksa ma 100 proc. pozytywnych recenzji od krytyków. Chyba więc zasługuje, żeby go sprawdzić. Prawda?

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"DOBRE WIEŚCI" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
DOBRE WIEŚCI
Netflix
REKLAMA
Rafał Christ
24.10.2025 19:53
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixKomediekorea
Najnowsze
18:11
Tak wkurzającego filmu na Netfliksie jeszcze nie było. Użytkownicy wściekli
Aktualizacja: 2025-10-24T18:11:17+02:00
16:32
Dom pełen dynamitu: o co chodzi w nowym thrillerze Netfliksa? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-24T16:32:00+02:00
14:24
Kim był Potwór z Florencji? Prawdziwa historia stojąca za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T14:24:35+02:00
13:23
Dom pełen dynamitu - omawiamy zakończenie thrillera Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T13:23:48+02:00
12:36
Gen V: finał serialu drastycznie zmieniony. Powodem śmierć aktora
Aktualizacja: 2025-10-24T12:36:47+02:00
11:53
Widzieliśmy Dom pełen dynamitu. Netflix dowiózł atomowy thriller
Aktualizacja: 2025-10-24T11:53:23+02:00
11:21
Potwór z Florencji: wyjaśniamy zakończenie. Kim jest Pietro Pacciani?
Aktualizacja: 2025-10-24T11:21:06+02:00
9:48
Odwilż 3: kim jest kobieta z 2. odcinka? Mocny finał
Aktualizacja: 2025-10-24T09:48:00+02:00
9:18
Wielki powrót Johnny'ego Deppa. Zagra w adaptacji kultowej powieści u świetnego reżysera
Aktualizacja: 2025-10-24T09:18:00+02:00
8:56
Netflix na 2026 r. Serwis opublikował ekscytującą listę premier
Aktualizacja: 2025-10-24T08:56:32+02:00
7:26
5 nowości Netfliksa. W weekend będzie królował ostry thriller
Aktualizacja: 2025-10-24T07:26:19+02:00
19:12
Nie ma drugiego takiego filmu o zemście. Widzowie Netfliksa rzucili się na „Hamleta na kwasie”
Aktualizacja: 2025-10-23T19:12:20+02:00
18:34
Dla tego kryminału warto zarwać nockę. Nie mogę przestać o nim myśleć
Aktualizacja: 2025-10-23T18:34:24+02:00
17:41
Najprzyjemniejszy serial Netfliksa powrócił. Ależ to się dobrze ogląda
Aktualizacja: 2025-10-23T17:41:01+02:00
15:38
Użytkownicy Netfliksa zaginęli! Pogubili się w nowym dreszczowcu
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:33+02:00
13:56
Twórca Breaking Bad powrócił. Tak wygląda najbardziej zagadkowy serial roku
Aktualizacja: 2025-10-23T13:56:41+02:00
13:45
Lazarus to katastrofa. Harlan Coben zmarnował szansę na dobry serial
Aktualizacja: 2025-10-23T13:45:35+02:00
12:44
HBO Max kręci beczkę z napadu na Luwr
Aktualizacja: 2025-10-23T12:44:14+02:00
10:53
Furioza 2 jest hitem Netfliksa w Polsce. Jak radzi sobie na świecie?
Aktualizacja: 2025-10-23T10:53:12+02:00
10:20
Co się stało Susan Lorincz z Idealnej sąsiadki? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-23T10:20:32+02:00
9:40
Netflix ogłasza 2. część uwielbianej animacji. Wracamy do świata maszyn
Aktualizacja: 2025-10-23T09:40:08+02:00
9:27
HBO Max wprowadza nową funkcję. To „kocha, lubi, nie szanuje”
Aktualizacja: 2025-10-23T09:27:31+02:00
20:50
Gen V już za nami. Co czeka uniwersum The Boys w ostatecznym sezonie?
Aktualizacja: 2025-10-22T20:50:12+02:00
19:19
Idealna sąsiadka - recenzja hitu Netfliksa. Mocne, ponure kino
Aktualizacja: 2025-10-22T19:19:00+02:00
18:54
Materialiści z datą w HBO Max. Film Celine Song podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-10-22T18:54:42+02:00
18:00
To: Witajcie w Derry od HBO Max jest bezlitosne. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-22T18:00:00+02:00
16:19
Powstał serwis VOD tylko z horrorami. Włącz, jeśli masz mocny żołądek
Aktualizacja: 2025-10-22T16:19:00+02:00
16:12
Kiedy nowy sezon Emily w Paryżu? 5. odsłona będzie gorąca
Aktualizacja: 2025-10-22T16:12:53+02:00
14:51
Sprawdziłem, czy nowy serial o zombie jest lepszy od The Walking Dead
Aktualizacja: 2025-10-22T14:51:12+02:00
14:03
Fani Pitbulla wściekli. Chcą kupić bilet, ale to na nic
Aktualizacja: 2025-10-22T14:03:22+02:00
13:33
Autorski serial Harlana Cobena wylądował. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-22T13:33:43+02:00
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA