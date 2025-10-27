Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę

Ładowanie...

"Domniemanie niewinności" opowiada o Jax Stewart - najbardziej nieustraszonej i błyskotliwej obrończyni w Los Angeles, która wymierza sprawiedliwość przy każdej nadarzającej się okazji. Nie baczy przy tym na środki. Dlatego właśnie wszyscy osądzają ją za jej wątpliwą etykietę i dzikie interpretacje prawa. Przynajmniej dopóki sami nie zostają oskarżeni i tylko ona może wyciągnąć ich z tarapatów. Użytkownicy Disney+ dobrze już wiedzą, że jest w tym niezastąpiona.



Mając dostęp do dwóch pierwszych sezonów użytkownicy Disney+ w naszym kraju zdążyli się już dobrze przekonać, że wśród seriali prawniczych "Domniemanie niewinności" nie ma sobie równych. Nie bez powodu przecież produkcja cieszy się 100 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Tyle otrzymała pierwsza odsłona. Pozostałe nie doczekały się średniej ocen od krytyków, ale z opinii widzów wynika, że serial staje się coraz lepszy.

Domniemanie niewinności - serial prawniczy na Disney+

18 września na dostępnej w Stanach Zjednoczonych platformie Hulu zadebiutował 3. sezon "Domniemania niewinności". Z tego względu o produkcji zrobiło się głośno w mediach społecznościowych. Jej fanów ciągle przybywa. Co więcej, piszą oni nie tyle, że to najlepszy serial prawniczy. Według nich to po prostu najlepszy obecnie serial ogólnie.

"Domniemanie niewinności" to aktualnie najlepszy serial. Narracje. Rozwój postaci. Humor. Dramat. Empatia. Łzy. WSZYSTKO. Ma WSZYSTKO



"Domniemanie niewinności" jest tak dobrze napisane, jeden z najlepszych seriali, jakie widziałem od dłuższego czasu



"Domniemanie niewinności" to najlepszy serial. Potrzebuję, żeby przedłużyli go o tyle sezonów, ile to możliwe - czytamy na X (dawny Twitter).

Na ten moment nie wiadomo, kiedy 3. sezon "Domniemania niewinności" zadebiutuje w polskiej ofercie Disney+. Nie ma jednak co zwlekać i trzeba zacząć nadrabiać dotychczasowe odcinki, żeby się wyrobić przed pojawieniem nowych. Bo wygląda na to, że ci, którzy jeszcze ich nie obejrzeli, tracą serial perfekcyjny.



Rafał Christ 27.10.2025 10:57

