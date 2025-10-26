Gdzie oglądać filmy i seriale na podstawie książki "To"? Strzeż się klauna

Ładowanie...

Stephen King to pisarz niezwykle płodny, a filmowych i serialowych adaptacji swojej twórczości doczekał się kilkadziesiąt - dość powiedzieć, że w kinach wkrótce pojawi się kolejna - mowa o "Uciekinierze". Teraz jednak nie o nim mowa, bowiem za moment na HBO Max wyląduje jedna z najważniejszych serialowych premier tego roku - mowa rzecz jasna o "To: Witajcie w Derry", które znów zabierze widzów do przeklętego miasteczka przepełnionego strachem. Kluczową postacią, spajającą filmy i serial jest klaun Pennywise - w nadchodzącym serialu Bill Skarsgard powróci do tej roli. W związku ze zbliżającą się premierą serialu warto przypomnieć sobie poprzednie produkcje, a my wskazujemy, gdzie można je obejrzeć.

REKLAMA

To - wszystkie produkcje. Gdzie je obejrzeć?

REKLAMA

To (serial telewizyjny)

Pierwsza dostępna wersja przeniesionej na ekran (telewizyjny, ale wciąż) opowieści osadzonej w Derry przypada na rok 1990. To właśnie wtedy w Stanach Zjednoczonych publiczność po raz pierwszy mogła zapoznać się z dwuodcinkową historią Billa, Mike'a, Bena, Richiego, Eddiego, Stanleya, Beverly - szkolnych outsiderów, którzy stworzyli razem paczkę przyjaciół, zmagającą się z demonicznym klaunem Pennywise'em, przybierającym różne przerażające formy. Pierwszy epizod pokazuje bohaterów w czasach szkolnych, a kolejny i zarazem finałowy, przenosi akcję 27 lat później. Pennywise'a sportretował wówczas Tim Curry, a pozostałe role zagrali m.in. Harry Anderson, Annette O'Toole, Richard Masur, Dennis Christopher, Richard Thomas i John Ritter.

"To" z 1990 roku jest dostępne do obejrzenia na Prime Video w ramach usługi VOD.

TO (SERIAL TELEWIZYJNY) Prime Video Prime Video

To

Ciężko o bardziej symboliczny rok dla kolejnego podejścia do opowieści znanej z kartek powieści Kinga. 27 lat po premierze serialu telewizyjnego, w 2017 roku na ekranach kin pojawił się pełnoprawny film "To" w reżyserii Andy'ego Muschettiego ("Mama", "Flash"). Nie dokonano większych fabularnych zmian - podobnie jak wcześniej, akcja toczy się w miasteczku Derry, gdzie grupa dzieciaków padała ofiarą prześladowań najpierw ze strony rówieśników, a potem ze strony diabolicznego Pennywise'a. Bill Skarsgard wcielający się w klauna zapisał się na stałe w historii współczesnego horroru, sam film zarobił 700 milionów dolarów przy wielokrotnie mniejszym budżecie, a także niejako wypromował młode twarze, takie jak Jaeden Lieberher, czy Finn Wolfhard.

"To" jest dostępne do obejrzenia na HBO Max.

TO HBO Max HBO Max

To: Rozdział 2

Jak nietrudno się domyślić po tytule, jest to kontynuacja filmu "To" z 2017 roku. Nie trzeba było długo czekać na sequel - pojawił się on bowiem w kinach już dwa lata po premierze pierwszej części. Podobnie jak telewizyjny poprzednik, przenosi akcję w czasie o 27 lat, kiedy bohaterowie mają już ukształtowane życia, w większości poza przerażającym, rodzinnym Derry. Los sprawia jednak, że Beverly, Bill, Richie, Eddie, Ben i Mike są zmuszeni do konfrontacji z trudną przeszłością, powrotem w dawne strony i ostateczną konfrontacją ze złem w postaci Pennywise'a. Moim osobistym zdaniem to film, który ma trochę więcej scenariuszowych wad niż ten z 2017 roku, ale dla zachowania ciągłości i znajomości opowiadanej historii z pewnością warto dać mu szansę i zapoznać się z nim. Zwłaszcza, że obsada dwoi się i troi - oprócz Skarsgarda widać starania m.in. Jamesa McAvoya, Jessiki Chastain oraz Billa Hadera.

"To: Rozdział 2" jest dostępne do obejrzenia na HBO Max.

TO: ROZDZIAŁ 2 HBO Max HBO Max

Jeśli jesteście ciekawi, czy powrót Pennywise'a się udał, przeczytajcie naszą przedpremierową recenzję pierwszych pięciu odcinków "To: Witajcie w Derry" - znajdziecie ją tutaj.

Premiera "To: Witajcie w Derry" w HBO Max jest zaplanowana na 27 października.

REKLAMA

Więcej na temat uniwersum "To" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 26.10.2025 10:15

Ładowanie...