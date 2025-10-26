Na Netfliksa zmierza wyczekiwany serial fantasy. Będą spore zmiany
Wreszcie nadchodzi to, na co fani czekają już od ponad dwóch lat. Albo nie czekali, bo przecież "Wiedźmin" od Netfliksa wzbudził wiele kontrowersji. Niemniej właśnie powraca z 4. i zarazem przedostatnim sezonem. Co jeszcze obejrzeć na platformie w najbliższych dniach?
Myśleliście, że to koniec głośnych premier października na Netfliksie? No bo tak: "Druga Furioza" już się pojawiła. Użytkownicy platformy zdążyli stracić dla niej głowy, a w serwisie zadebiutował najbardziej wybuchowy thriller tego roku. "Dom pełen dynamitu" robi furorę w usłudze, która nie pozwoli nam się nim rozkoszować zbyt długo. W końcu jak z rękawa wyrzuca kolejne głośne nowości.
Tym razem chodzi o premierę serialową. Bo - żeby nie było - w tym temacie też się dużo w ostatnich tygodniach działo. Październik zaczął się od mocnego uderzenia. "Potwór: Historia Eda Geina" podbiła serca użytkowników, aby zrobić w nim miejsce na "Miłość i fortunę", "Rekrutów", czy w końcu "Nikt nie widział, jak odchodzimy". To ten ostatni tytuł na razie rządzi w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Netfliksie w naszym kraju. Czy nowa odsłona "Wiedźmina" go zdetronizuje?
Netflix - co obejrzeć?
Nie oszukujmy się: ma na to spore szanse. Niezależnie od kontrowersji wokół dotychczasowych odsłon "Wiedźmina", każda z nich była hitem Netfliksa. Ostatnia pojawiła się na platformie jeszcze w lipcu 2023 roku. Od tamtej pory użytkownicy serwisu mniej lub bardziej czekają na nowe odcinki. Tym bardziej że w międzyczasie sporo się wydarzyło i w serialu fantasy pojawią się spore zmiany.
"Where Cavill?" - zapytacie po obejrzeniu powyższego zwiastuna. No właśnie. Henry Cavill, którego casting przez wielu był uznawany za jedyny pozytywny aspekt netfliksowego "Wiedźmina", postanowił odejść z serialu. Tak, zrobił to, bo miał znowu wcielać się w Supermana, ale niezbyt mu to wyszło. Tylko powrotu do adaptacji prozy Andrzeja Sapkowskiego już nie było. Z tego właśnie względu tym razem w główną rolę wciela się Liam Hemsworth.
"Ten mniej znany" Hemsworth nie będzie Geraltem z Rivii długo. Jak bowiem Netflix już zapowiedział, nadchodzący 4. sezon "Wiedźmina" ma być przedostatni. Co więcej, zdjęcia do finałowej odsłony produkcji chwilę temu (we wrześniu) też się już zakończyły. Oznacza to, że nie będziemy musieli długo na nią czekać - ma się pojawić w 2026 roku.
Nie ma jednak co wybiegać tak daleko w przyszłość, bo 4. sezon "Wiedźmina" nie jest jedyną godną (bądź nie - zależy kogo spytać) premierą najbliższych dni. Na pewno jest tą najgłośniejszą, ale jeśli chcielibyście ją sobie odpuścić i obejrzeć coś innego, być może zainteresuje was "Inwigilacja". To przecież skandynawskie noir o nowej agentce wywiadu, która pod przykrywką zaprzyjaźnia się z żoną przemytnika narkotyków. Zadanie mocno się więc komplikuje. Tym samym serial zapowiada się na hit - subskrybenci uwielbiają przecież mroczne opowieści kryminalne i zawsze chętnie oglądają wszystkie odcinki za jednym zamachem.
Pojedynek 4. sezonu "Wiedźmina" z "Inwigilacją" zapowiada się na starcie tytanów. Atmosfera może być gęsta, a wynikające z niej napięcie na pewno rozładuje "Ballada o drobnym kanciarzu". On w tej walce nie bierze przecież udziału, bo filmem. I w swojej kategorii ma dużą szansę stać się hitem. W końcu w główną rolę wciela się Colin Farrell. Słynny aktor gra hazardzistę, który ucieka przed swoją przeszłością w kasynach Makau. Popada jednak w fascynację na punkcie kobiety, poznanej przy karcianym stole. Zakład, że subskrybenci Netfliksa licznie będą oglądać tę produkcję w nadchodzący weekend?
Netflix - pełna lista nowości z tego tygodnia:
- Zapach kobiety 20/10/2025
- Kto zniszczył drużynę Montreal Expos? 21/10/2025
- Wiking 22/10/2025
- 13 dni do wakacji 22/10/2025
- Wojna z mafią: Filadelfia kontra gangsterzy 22/10/2025
- Potwór z Florencji 22/10/2025
- Eliksir 23/10/2025
- Nikt tego nie chce: Sezon 2 23/10/2025
- Chłopiec w pasiastej piżamie 23/10/2025
- Dom pełen dynamitu 24/10/2025
- Wymarzone życie pana Kima 25/10/2025
- Trap 25/10/2025
Netflix - pełna lista premier na przyszły tydzień*:
- Inwigilacja 27/10/2025
- Under the Boardwalk 27/10/2025
- Garfield 27/10/2025
- Moje wielkie greckie wesele 3 28/10/2025
- Mo Amer: Wild World 28/10/2025
- Koszmary z natury: w dżungli 28/10/2025
- Haftbefehl: Historia prawdziwa 28/10/2025
- Ballada o drobnym karciarzu 29/10/2025
- Selling Sunset: Sezon 9 29/10/2025
- Władcy Rio 29/10/2025
- Aileen: Królowa seryjnych zabójców 30/10/2025
- Juan Gabriel: Muszę, mogę i chcę 30/10/2025
- Wiedźmin: Sezon 4 30/10/2025
- Syn osła 30/10/2025
- Amsterdam Empire 30/10/2025
- Bez tchu: Sezon 2 31/10/2025
- Rhythm + Flow: Francja: Sezon 4 31/10/2025
- Zła influencerka 31/10/2025
- Pokémon Detektyw Pikachu 31/10/2025
*Do momentu publikacji tego tekstu Netflix nie podesłał jeszcze oficjalnej listy premier na listopad.