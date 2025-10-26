Co dalej z The Walking Dead? Analizujemy koniec Daryla Dixona

Ładowanie...

„The Walking Dead” to kultowy już serial emitowany przez telewizję AMC w latach 2010-2022, na który składało się imponujące 177 odcinków podzielonych na aż 11 sezonów, po których produkcja dobiegła końca. Nie oznacza to jednak pożegnania z ekranizacją komiksów z uniwersum „Żywych trupów”.

Pierwszy serial AMC na podstawie twórczości Roberta Kirkmana doczekał się licznych spin-offów. Wydawano je zarówno jeszcze przed finałem tej głównej serii („Fear the Walking Dead”, „Tales of the Walking Dead”, „World Beyond”), jak i po nim („Daryl Dixon”, „Dead City” i „The Ones Who Live”).

„The Walking Dead: Daryl Dixon” jest bez dwóch zdań tym najciekawszym.

Uwaga na spoilery z serialu „Daryl Dixon”!

Tak jak „The Walking Dead” rozgrywało się w Stanach Zjednoczonych, tak miejscem akcji tego spin-offa jest Europa. Tytułowy bohater, będący autorskim pomysłem scenarzystów serialu bez odpowiednika w komiksie, trafił nieco przypadkiem. Jego tropem ruszyła przyjaciółka, znana z komiksów Carol Peletier.

W pierwszym sezonie serialu Daryl dotarł do Francji i zaczął szukać drogi powrotnej, wplątując się rzecz jasna w niezłą kabałę. Po tym, jak odnalazła go Carol, postanowili wspólnie wrócić do Nowego Świata. Dixon i Peletier ruszyli w stronę tunelu łączącego Europę kontynentalną z Wielką Brytanią.

Co się działo w 3. sezonie „The Walking Dead: Daryl Dixon”?

Po dotarciu na Wyspy okazało się, że stolica Zjednoczonego Królestwa jest miastem wymarłym. Na szczęście jedyną osobą, na którą się natknęli bohaterowie, był właściciel łódki, którą Daryl i Carol postanowili wykorzystać, aby wrócić do domu. Niestety złapał ich sztorm i rozbili się na wybrzeżu Hiszpanii…

Bohaterowie trafili do malowniczego miasteczka, w którym znaleźli nowych przyjaciół, a w przypadku Carol - nawet miłość. Po licznych perypetiach udało im się pomóc mieszkańcom, wtrącić do więzienia dotychczasowego przywódcę o imieniu Fede oraz naprawić łódź. Niestety radość Daryla nie trwała zbyt długo.

„The Walking Dead: Daryl Dixon” - jak się kończy 3. sezon?

Daryl, Carol i ich sojusznicy szykowali się do drogi, ale napadał na nich uwolniony przez swoją matkę Fede. W wyniku szamotaniny w łódź trafił koktajl mołotowa i ją doszczętnie spalił. Bohaterowie muszą szukać teraz nowej drogi do domu - a do tego zmierzą się z konsekwencjami mieszania się w lokalną politykę.

Co przy tym ciekawe, tropem Dixona ruszył jeden z bohaterów pierwszych dwóch sezonów spin-offa, więc można rozsądnie założyć, iż panowie się niedługo spotkają. Daryla zaczęły przy tym nawiedzać wizje jego starszego brata oraz nachodzić mroczne myśli dotyczące tego, że nie umie ustać w miejscu…

Co dalej z uniwersum „The Walking Dead”?

Spodziewaliśmy się, że Daryl i Carol wrócą teraz do domu, gdzie będą na nich czekać bohaterowie pozostałych spin-offów, czyli Magie i Negan z „The Walking Dead: Dead City” oraz Rick i Michonne z „The Walking Dead: The Ones Who Live” wraz z innymi bohaterami. Wygląda jednak na to, że trochę na to poczekamy.

Najwyraźniej telewizja AMC uznała, że spin-off o Dixonie cieszą się zbyt dużą popularnością, a Europa jako miejsce akcji się sprawdza i przyciąga przed ekrany widzów. Daryl i Carol mogą tym samym spędzić jeszcze jeden sezon w Hiszpanii, ale kto wie - może trafią teraz do kolejnego europejskiego kraju? Czas pokaże!

Nie mam jednak wątpliwości, że to spotkanie po latach w końcu nastąpi, a „The Walking Dead” zmierza do punktu kulminacyjnego i limitowanej serii na kształt „Avengersów”. Oby nastąpiło to jednak wcześniej niż później, bo póki to nie nastąpi widzowie czują, że postaci mają bardzo mocny plot armor!

Gdzie obejrzeć serial „Daryl Dixon” i pozostałe produkcje z cyklu „The Walking Dead”?

Tak jak domem superbohaterów DC jest HBO Max, a ekranizacje komiksów Marvela oraz całe „Gwiezdne wojny” znajdziemy w Disney+, tak w przypadku „The Walking Dead” poszczególne produkcje rozsiane są po wielu różnych serwisach streamingowych - informacje na ten temat zebraliśmy tutaj:

Jeśli z kolei chodzi o „The Walking Dead: Daryl Dixon”, to prawa do dystrybucji tego serialu w Polsce ma Canal+. Dzięki temu trzy sezony są dostępne w ramach abonamentu do obejrzenia w modelu wideo na żądanie w serwisie Canal+ Online, podobnie jak ten pierwszy serial oraz inny ze spin-offów, „Dead City”.

Piotr Grabiec 26.10.2025 09:01

