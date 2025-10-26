Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej

Ładowanie...

Zagłada nuklearna to temat, który istnieje w przestrzeni publicznej od dziesiątek lat. II wojna światowa i jej następstwa w postaci Hiroshimy i Nagasaki, zimna wojna potęgująca napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, czy współczesność, w której mocarstwa prężą muskuły i chwalą się swoim arsenałem. Nic dziwnego, że filmowcy od dawna filtrują to zagadnienie przez swój warsztat i tworzą produkcje, które nawiązują do strachu przed nuklearnym zagrożeniem lub wynikającej z jego urzeczywistnienia traumy. Oto 6 najlepszych filmów poświęconych tej tematyce.

Filmy o zagładzie nuklearnej - TOP 6

Godzilla Minus One

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 124 minuty

Reżyser: Takashi Yamazaki

Obsada: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando

Ocena IMDb: 7.7/10

Ostatnimi laty brakowało naprawdę dobrego filmu o Godzilli. Podejść było wiele, efekty, z pewnymi wyjątkami, znamy. Do czasu - a konkretniej do 2023 roku, kiedy nowej ekranizacji monstrum podjął się japoński reżyser, Takashi Yamazaki. Fabuła osadzona jest w 1947 roku, a zatem dwa lata po nuklearnych atakach w ramach II wojny światowej. Kraj jest wyniszczony, a jakby tego było mało, wskutek prób jądrowych na atolu Bikini budzi się prehistoryczne monstrum. Porzucony na pastwę losu kraj musi sam stawić czoła potwornemu zagrożeniu.

Oppenheimer

Rok produkcji: 2023

Czas trwania: 180 minut

Reżyser: Christopher Nolan

Obsada: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek

Ocena IMDb: 8.3/10

Prawdopodobnie jeden z najwybitniejszych filmów biograficznych we współczesnej historii kina. Dzieło spełnione, doskonale wnikające nie tylko w życiorys, postawy i dorobek tytułowego bohatera, ale przede wszystkim porywająca kronika tego, co się działo w Los Alamos, gdy pod kierunkiem Oppenheimera (nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) w tamtejszym ośrodku badań jądrowych pracowano nad skonstruowaniem bomb, które później spadły na cele w Japonii. Film mistrzowsko przeplata wątek powstawania bomby, polityczne nastroje związane z tym procesem oraz późniejsze konsekwencje - także te osobiste.

Projekt Manhattan

Rok produkcji: 1989

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: Roland Joffe

Obsada: John Cusack, Bonnie Bedelia, Dwight Schultz, Paul Newman, Laura Dern

Ocena IMDb: 6.5/10

Zanim jednak doświadczyliśmy filmowego geniuszu w postaci nolanowskiego "Oppenheimera", dostaliśmy chociażby "Projekt Manhattan", siłą rzeczy pokrywający się w pewien sposób z historią wspomnianego filmu. Głównymi bohaterami opowiadanej historii są Leslie Groves (Newman) - generał nadzorujący budowę bomb atomowych, oraz J. Robert Oppenheimer (Schultz) - wybitny i błyskotliwy naukowiec, który nadzoruje projekt. W filmie pojawiają się również inne postacie znane z filmu sprzed dwóch lat: Jean Tatlock, Enrico Fermi, Edward Teller. Znajdziemy tam również polski akcent - w Otto Frischa wciela się Krzysztof Pieczyński.

Czerwona linia

Rok produkcji: 1964

Czas trwania: 112 minut

Reżyser: Sidney Lumet

Obsada: Dan O'Herlihy, Walter Matthau, Henry Fonda, Fritz Weaver

Ocena IMDb: 8.1/10

Sidney Lumet dał światu wiele uznawanych za absolutne klasyki - "Dwunastu gniewnych ludzi", "Pieskie popołudnie" - to tylko skrawek jego bogatej i niezwykle jakościowej twórczości. "Czerwona linia" to doskonała kronika wyścigu z czasem, gdy jedna z grup bombowców w wyniku błędu komputera dostaje omyłkowy rozkaz atomowego ataku na Moskwę, a brak łączności sprawia, że nie da się tego cofnąć. Film osadzony w czasach zimnej wojny, mający premierę w czasach zimnej wojny, a do tego mistrzowska reżyseria Lumeta - czy trzeba więcej?

Ostatni brzeg

Rok produkcji: 1959

Czas trwania: 134 minuty

Reżyser: Stanley Kramer

Obsada: Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, Anthony Perkins, Donna Anderson

Ocena IMDb: 7.1/10

Stanley Kramer to jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego kina. "Ostatni brzeg" to tak naprawdę jeden z jego pierwszych filmów. To absolutna czołówka gatunku - akcja filmu rozgrywa się w świecie zniszczonym przez wojnę atomową. Prawie w całości - ostała się jedynie Australia, ale i to wkrótce się zmieni, bo chmura radioaktywnego pyłu nieuchronnie zbliża się do kontynentu. Do Melbourne zawija okręt powodny, którego kapitan (Peck) otrzymuje misję zbadania źródła sygnałów radiowych pochodzących z Kalifornii.

Dr. Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę

Rok produkcji: 1964

Czas trwania: 95 minut

Reżyser: Stanley Kubrick

Obsada: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim Pickens

Ocena IMDb: 8.3/10

Film innego, ale nie mniej utalentowanego Stanleya. Kubrick ma na swoim koncie sporo kultowych filmów, a jednym z nich niewątpliwie jest "Dr. Strangelove". Historia filmu osadzona jest w trakcie globalnego kryzysu, którego autorem jest Jack Ripper - amerykański generał. Opętany nienawiścią do komunistów wojskowy popełnia samowolkę w wyjątkowo niebezpieczny sposób - wydaje rozkaz ataku atomowego na ZSRR i nie chce podać kodu, który zawróciłby samoloty. Strangelove to szalony były nazistowski naukowiec, który ma plan na to, jak przetrwać odwet.

Adam Kudyba 26.10.2025 16:21

