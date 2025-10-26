Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej
Na Netfliksie pojawił się już "Dom pełen dynamitu" - wciągająca historia, w której centrum jest zagrożenie nuklearną zagładą. Postanowiliśmy przypomnieć inne znakomite filmy, które poruszają podobną tematykę.
Zagłada nuklearna to temat, który istnieje w przestrzeni publicznej od dziesiątek lat. II wojna światowa i jej następstwa w postaci Hiroshimy i Nagasaki, zimna wojna potęgująca napięcia między Stanami Zjednoczonymi a Rosją, czy współczesność, w której mocarstwa prężą muskuły i chwalą się swoim arsenałem. Nic dziwnego, że filmowcy od dawna filtrują to zagadnienie przez swój warsztat i tworzą produkcje, które nawiązują do strachu przed nuklearnym zagrożeniem lub wynikającej z jego urzeczywistnienia traumy. Oto 6 najlepszych filmów poświęconych tej tematyce.
Filmy o zagładzie nuklearnej - TOP 6
Godzilla Minus One
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 124 minuty
- Reżyser: Takashi Yamazaki
- Obsada: Ryunosuke Kamiki, Minami Hamabe, Yuki Yamada, Hidetaka Yoshioka, Sakura Ando
- Ocena IMDb: 7.7/10
Ostatnimi laty brakowało naprawdę dobrego filmu o Godzilli. Podejść było wiele, efekty, z pewnymi wyjątkami, znamy. Do czasu - a konkretniej do 2023 roku, kiedy nowej ekranizacji monstrum podjął się japoński reżyser, Takashi Yamazaki. Fabuła osadzona jest w 1947 roku, a zatem dwa lata po nuklearnych atakach w ramach II wojny światowej. Kraj jest wyniszczony, a jakby tego było mało, wskutek prób jądrowych na atolu Bikini budzi się prehistoryczne monstrum. Porzucony na pastwę losu kraj musi sam stawić czoła potwornemu zagrożeniu.
Oppenheimer
- Rok produkcji: 2023
- Czas trwania: 180 minut
- Reżyser: Christopher Nolan
- Obsada: Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek
- Ocena IMDb: 8.3/10
Prawdopodobnie jeden z najwybitniejszych filmów biograficznych we współczesnej historii kina. Dzieło spełnione, doskonale wnikające nie tylko w życiorys, postawy i dorobek tytułowego bohatera, ale przede wszystkim porywająca kronika tego, co się działo w Los Alamos, gdy pod kierunkiem Oppenheimera (nagrodzony Oscarem Cillian Murphy) w tamtejszym ośrodku badań jądrowych pracowano nad skonstruowaniem bomb, które później spadły na cele w Japonii. Film mistrzowsko przeplata wątek powstawania bomby, polityczne nastroje związane z tym procesem oraz późniejsze konsekwencje - także te osobiste.
Projekt Manhattan
- Rok produkcji: 1989
- Czas trwania: 127 minut
- Reżyser: Roland Joffe
- Obsada: John Cusack, Bonnie Bedelia, Dwight Schultz, Paul Newman, Laura Dern
- Ocena IMDb: 6.5/10
Zanim jednak doświadczyliśmy filmowego geniuszu w postaci nolanowskiego "Oppenheimera", dostaliśmy chociażby "Projekt Manhattan", siłą rzeczy pokrywający się w pewien sposób z historią wspomnianego filmu. Głównymi bohaterami opowiadanej historii są Leslie Groves (Newman) - generał nadzorujący budowę bomb atomowych, oraz J. Robert Oppenheimer (Schultz) - wybitny i błyskotliwy naukowiec, który nadzoruje projekt. W filmie pojawiają się również inne postacie znane z filmu sprzed dwóch lat: Jean Tatlock, Enrico Fermi, Edward Teller. Znajdziemy tam również polski akcent - w Otto Frischa wciela się Krzysztof Pieczyński.
Czerwona linia
- Rok produkcji: 1964
- Czas trwania: 112 minut
- Reżyser: Sidney Lumet
- Obsada: Dan O'Herlihy, Walter Matthau, Henry Fonda, Fritz Weaver
- Ocena IMDb: 8.1/10
Sidney Lumet dał światu wiele uznawanych za absolutne klasyki - "Dwunastu gniewnych ludzi", "Pieskie popołudnie" - to tylko skrawek jego bogatej i niezwykle jakościowej twórczości. "Czerwona linia" to doskonała kronika wyścigu z czasem, gdy jedna z grup bombowców w wyniku błędu komputera dostaje omyłkowy rozkaz atomowego ataku na Moskwę, a brak łączności sprawia, że nie da się tego cofnąć. Film osadzony w czasach zimnej wojny, mający premierę w czasach zimnej wojny, a do tego mistrzowska reżyseria Lumeta - czy trzeba więcej?
Ostatni brzeg
- Rok produkcji: 1959
- Czas trwania: 134 minuty
- Reżyser: Stanley Kramer
- Obsada: Gregory Peck, Ava Gardner, Fred Astaire, Anthony Perkins, Donna Anderson
- Ocena IMDb: 7.1/10
Stanley Kramer to jedna z najważniejszych postaci amerykańskiego kina. "Ostatni brzeg" to tak naprawdę jeden z jego pierwszych filmów. To absolutna czołówka gatunku - akcja filmu rozgrywa się w świecie zniszczonym przez wojnę atomową. Prawie w całości - ostała się jedynie Australia, ale i to wkrótce się zmieni, bo chmura radioaktywnego pyłu nieuchronnie zbliża się do kontynentu. Do Melbourne zawija okręt powodny, którego kapitan (Peck) otrzymuje misję zbadania źródła sygnałów radiowych pochodzących z Kalifornii.
Dr. Strangelove, czyli jak przestałem się martwić i pokochałem bombę
- Rok produkcji: 1964
- Czas trwania: 95 minut
- Reżyser: Stanley Kubrick
- Obsada: Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden, Keenan Wynn, Slim Pickens
- Ocena IMDb: 8.3/10
Film innego, ale nie mniej utalentowanego Stanleya. Kubrick ma na swoim koncie sporo kultowych filmów, a jednym z nich niewątpliwie jest "Dr. Strangelove". Historia filmu osadzona jest w trakcie globalnego kryzysu, którego autorem jest Jack Ripper - amerykański generał. Opętany nienawiścią do komunistów wojskowy popełnia samowolkę w wyjątkowo niebezpieczny sposób - wydaje rozkaz ataku atomowego na ZSRR i nie chce podać kodu, który zawróciłby samoloty. Strangelove to szalony były nazistowski naukowiec, który ma plan na to, jak przetrwać odwet.
"Dom pełen dynamitu" jest już dostępny do obejrzenia na Netfliksie, a naszą recenzję tego filmu możecie przeczytać tutaj. Z kolei o zakończeniu thrillera Kathryn Bigelow piszemy tutaj.
