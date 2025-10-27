Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku

Ładowanie...

„Zniknięcia” („Weapons”) to opowieść zbudowana z kilku rozdziałów-perspektyw, które stopniowo układają się w kompletny, spójny obraz. Akcja rozpoczyna się od szokującego incydentu w małym amerykańskim miasteczku, który staje się punktem wyjścia: pewnej nocy siedemnaścioro uczniów z tej samej klasy z niewyjaśnionych przyczyn opuszcza swoje domy dokładnie o 2:17 w nocy.



Wszyscy znikają bez śladu. Następnego dnia ich wychowawczyni, Justine Gandy (Julia Garner), znajduje w klasie tylko jednego chłopca - Alexa. Rozpoczyna się śledztwo, które szybko zmienia życie Justine w koszmar - rodzice, a wraz z nimi znaczna część całej społeczności, odwracają się od niej, obwiniając kobietę o tę tragedię. Nękana koszmarami, zrozpaczona i niestroniąca od alkoholu bohaterka rozpoczyna własne dochodzenie, które zaprowadzi ją w bardzo, bardzo mroczne rejony. A to tylko jedna z kilku postaci, których poczynania prześledzimy.

REKLAMA

Zniknięcia - opinia o hicie z HBO Max

„Zniknięcia” działają dzięki sprytnemu połączeniu zagadkowej, epizodycznej narracji z ciekawym połączeniem tonów - miejscami jest to bolesny dramat, kiedy indziej: czysta groza, a czasem... czarna komedia lub baśń. Żonglerka perspektywami wzmacnia tajemnicę i ciekawość odbiorcy; pozwala na subtelne manipulowanie tempem oraz emocjami i oczekiwaniami widza. Film umiejętnie dawkuje informacje i zwroty akcji, zostawia sporo niedopowiedzeń, nieoczekiwanie bawi, by chwilę później przerazić.



Zło jest tu esencjonalne i odrażające, ale obok refleksji nad choćby kwestią grupowej traumy jest tu też miejsce na zabawę (tropami, gatunkami, tonem). Twórca garściami czerpie zresztą z prozy Stephena Kinga, podobnie jak Mistrz Grozy unikając modnego ostatnio nadęcia, przesadnej egzystencjalnej powagi - ten obraz to przede wszystkim mistrzowsko wyreżyserowana, przemyślana, czysta rozrywka, frajda (nie tylko z łączenia wskazówek i dopowiadania niedopowiedzianego, ale i z konsumpcji tej unikalnej współcześnie formy).

Bezczelne, brawurowe, znakomicie zagrane, błyskotliwie napisane (a co za tym idzie: angażujące), a przede wszystkim - cudownie rozrywkowe. Brakuje takich świetnie opowiedzianych, obejmujących szerokie spektrum emocji i wrażeń obrazów. Po „Barbarzyńcach” przeczuwaliśmy, że Zach Cregger to człowiek, którego warto obserwować. Po „Zniknięciach” jesteśmy tego pewni.

Zniknięcia: obsada, gdzie obejrzeć

W ramach abonamentu film - jak wspominałem - jest dostępny w HBO Max.

Film obejrzysz TUTAJ: ZNIKNIĘCIA HBO Max

REKLAMA

W produkcji wystąpili

Josh Brolin jako Archer Graff

Julia Garner jako Justine Gandy

Alden Ehrenreich jako Paul Morgan

Austin Abrams jako James

Cary Christopher jako Alex Lilly

Benedict Wong jako Marcus

Amy Madigan jako Gladys Lilly

June Diane Raphael jako Donna Morgan

Justin Long jako Gary

Toby Huss jako kapitan Ed Locke

REKLAMA

Michał Jarecki 27.10.2025 16:00

Ładowanie...