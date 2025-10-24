REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Tak wkurzającego filmu na Netfliksie jeszcze nie było. Użytkownicy wściekli

Nowy horror z dnia na dzień przykuł uwagę sporej liczby użytkowników Netfliksa. Namiętnie go teraz oglądają... łapiąc się za głowy! W mediach społecznościowych piszą, jak bardzo są wściekli na "Eliksir". Co im najbardziej w filmie przeszkadza?

Rafał Christ
eliksir netflix horror co obejrzeć opinie
REKLAMA

Akurat w Polsce "Eliksir" nie miał szans przebić się na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie. Użytkownicy nie mogą się bowiem nacieszyć rodzimymi nowościami platformy. Wciąż najczęściej sięgają "Furiozę", a zaraz po niej włączają "13 dni do wakacji". Dopiero potem przychodzi czas na indonezyjski horror. Tym samym już dzień po swojej premierze trafił on na podium zestawienia najchętniej oglądanych pełnych metraży w serwisie w naszym kraju. Co tak przyciąga do niego subskrybentów?

Mamy październik, miesiąc Halloween, więc horrory są pożądanym gatunkiem. A "Eliksir" kusi dodatkowo obietnicą krwawej rozrywki z zombie w roli głównej. Bo przecież o opowieść o epidemii neumarłych wywołanej eksperymentalnym medykamentem. W obliczu zagrożenia skłócona rodzina musi się pogodzić, aby przetrwać, gdy całej jej wiosce grozi zagłada. Brzmi to może generycznie, ale jak widać, okazuje się całkiem nośne.

REKLAMA

Eliksir - opinie o nowym horrorze Netfliksa

Nawet jeśli widzowie chętnie "Eliksir" oglądają, niekoniecznie jest on horrorem, jakiego szukają. Zagraniczni użytkownicy Netfliksa piszą w mediach społecznościowych, że ich wkurza. Nie mogą wręcz go znieść. Są wściekli. Skąd taka złość? Poniższe wpisy zdradzają wszystko.

"Eliksir" na Netfliksie musi być najbardziej cringe'owym horrorem o zombie wszech czasów, gdzie bohaterowie nie czają idei zombie. Mamy 2025 rok... dajcie spokój

Właśnie skończyłem "Eliksir" na Netfliksie. Ktokolwiek napisał scenariusz, powinien zostać zwolniony. Wszyscy bohaterowie są bezużyteczni, szczególnie ci główni

Ten "Eliksir" na Netfliksie mnie wkurza. 3/10, nie polecam. Tracę czas, bo teraz muszę zobaczyć, jak to się skończy

- czytamy na X (dawny Twitter).

Mimo wszystko zdarzają się też głosy przeciwne. Co ciekawe, potwierdzają one, że bohaterowie zachowują się głupio, ale według nich tak to już "po prostu jest w filmach o zombie". Jednym to nie przeszkadza, bo "Eliksir" ma "dużo krwi i gore", a inni machają na to ręką i cieszą się seansem. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wiedzcie, że nowy indonezyjski horror Netfliksa może was wkurzyć, ale może też dostarczyć mnóstwa frajdy. Oglądacie na własne ryzyko.

Więcej o Netfliksie poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
"ELIKSIR" OBEJRZYSZ NA:
Netflix
ELIKSIR
Netflix



REKLAMA
Rafał Christ
24.10.2025 18:11
Tagi: Co obejrzeć?Filmy NetflixHorrory
Najnowsze
16:32
Dom pełen dynamitu: o co chodzi w nowym thrillerze Netfliksa? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-24T16:32:00+02:00
14:24
Kim był Potwór z Florencji? Prawdziwa historia stojąca za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T14:24:35+02:00
13:23
Dom pełen dynamitu - omawiamy zakończenie thrillera Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-24T13:23:48+02:00
12:36
Gen V: finał serialu drastycznie zmieniony. Powodem śmierć aktora
Aktualizacja: 2025-10-24T12:36:47+02:00
11:53
Widzieliśmy Dom pełen dynamitu. Netflix dowiózł atomowy thriller
Aktualizacja: 2025-10-24T11:53:23+02:00
11:21
Potwór z Florencji: wyjaśniamy zakończenie. Kim jest Pietro Pacciani?
Aktualizacja: 2025-10-24T11:21:06+02:00
9:48
Odwilż 3: kim jest kobieta z 2. odcinka? Mocny finał
Aktualizacja: 2025-10-24T09:48:00+02:00
9:18
Wielki powrót Johnny'ego Deppa. Zagra w adaptacji kultowej powieści u świetnego reżysera
Aktualizacja: 2025-10-24T09:18:00+02:00
8:56
Netflix na 2026 r. Serwis opublikował ekscytującą listę premier
Aktualizacja: 2025-10-24T08:56:32+02:00
7:26
5 nowości Netfliksa. W weekend będzie królował ostry thriller
Aktualizacja: 2025-10-24T07:26:19+02:00
19:12
Nie ma drugiego takiego filmu o zemście. Widzowie Netfliksa rzucili się na „Hamleta na kwasie”
Aktualizacja: 2025-10-23T19:12:20+02:00
18:34
Dla tego kryminału warto zarwać nockę. Nie mogę przestać o nim myśleć
Aktualizacja: 2025-10-23T18:34:24+02:00
17:41
Najprzyjemniejszy serial Netfliksa powrócił. Ależ to się dobrze ogląda
Aktualizacja: 2025-10-23T17:41:01+02:00
15:38
Użytkownicy Netfliksa zaginęli! Pogubili się w nowym dreszczowcu
Aktualizacja: 2025-10-23T15:38:33+02:00
13:56
Twórca Breaking Bad powrócił. Tak wygląda najbardziej zagadkowy serial roku
Aktualizacja: 2025-10-23T13:56:41+02:00
13:45
Lazarus to katastrofa. Harlan Coben zmarnował szansę na dobry serial
Aktualizacja: 2025-10-23T13:45:35+02:00
12:44
HBO Max kręci beczkę z napadu na Luwr
Aktualizacja: 2025-10-23T12:44:14+02:00
10:53
Furioza 2 jest hitem Netfliksa w Polsce. Jak radzi sobie na świecie?
Aktualizacja: 2025-10-23T10:53:12+02:00
10:20
Co się stało Susan Lorincz z Idealnej sąsiadki? Wyjaśniamy
Aktualizacja: 2025-10-23T10:20:32+02:00
9:40
Netflix ogłasza 2. część uwielbianej animacji. Wracamy do świata maszyn
Aktualizacja: 2025-10-23T09:40:08+02:00
9:27
HBO Max wprowadza nową funkcję. To „kocha, lubi, nie szanuje”
Aktualizacja: 2025-10-23T09:27:31+02:00
20:50
Gen V już za nami. Co czeka uniwersum The Boys w ostatecznym sezonie?
Aktualizacja: 2025-10-22T20:50:12+02:00
19:19
Idealna sąsiadka - recenzja hitu Netfliksa. Mocne, ponure kino
Aktualizacja: 2025-10-22T19:19:00+02:00
18:54
Materialiści z datą w HBO Max. Film Celine Song podzielił widzów
Aktualizacja: 2025-10-22T18:54:42+02:00
18:00
To: Witajcie w Derry od HBO Max jest bezlitosne. Tego się nie spodziewałem
Aktualizacja: 2025-10-22T18:00:00+02:00
16:19
Powstał serwis VOD tylko z horrorami. Włącz, jeśli masz mocny żołądek
Aktualizacja: 2025-10-22T16:19:00+02:00
16:12
Kiedy nowy sezon Emily w Paryżu? 5. odsłona będzie gorąca
Aktualizacja: 2025-10-22T16:12:53+02:00
14:51
Sprawdziłem, czy nowy serial o zombie jest lepszy od The Walking Dead
Aktualizacja: 2025-10-22T14:51:12+02:00
14:03
Fani Pitbulla wściekli. Chcą kupić bilet, ale to na nic
Aktualizacja: 2025-10-22T14:03:22+02:00
13:33
Autorski serial Harlana Cobena wylądował. Tak źle jeszcze nie było
Aktualizacja: 2025-10-22T13:33:43+02:00
12:09
Pasja 2 z wyjątkową datą premiery. Mel Gibson chce na bogato i po bożemu
Aktualizacja: 2025-10-22T12:09:15+02:00
11:54
Polski horror prosto z kina właśnie wbił na Netfliksa. To będzie hit
Aktualizacja: 2025-10-22T11:54:38+02:00
10:47
Matki Pingwinów dostaną 2. sezon. Ten sukces zaskoczył nawet Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-22T10:47:03+02:00
9:14
Terapia bez trzymanki wróci i to niebawem. Doskonałe wieści
Aktualizacja: 2025-10-22T09:14:50+02:00
8:23
Kylo Ren wróci do Star Wars niczym Deadpool. Jak nie drzwiami, to oknem
Aktualizacja: 2025-10-22T08:23:17+02:00
19:21
Tak powinno kręcić się seriale true crime. To był dla mnie trudny seans
Aktualizacja: 2025-10-21T19:21:00+02:00
18:29
Po tej nowości użytkownicy Netfliksa przez wiele nocy nie mogą spać
Aktualizacja: 2025-10-21T18:29:00+02:00
18:01
Ulubiona nowość widzów Netfliksa przytłacza. Tym bardziej, że bazuje na faktach
Aktualizacja: 2025-10-21T18:01:56+02:00
15:50
Kim jest Kasia Smutniak? To ona zagra Maryję w Pasji 2
Aktualizacja: 2025-10-21T15:50:00+02:00
14:38
Netflix uzupełnił ofertę o kultowe filmy. Wiem, co będę dzisiaj oglądał
Aktualizacja: 2025-10-21T14:38:51+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA