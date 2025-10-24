Tak wkurzającego filmu na Netfliksie jeszcze nie było. Użytkownicy wściekli

Ładowanie...

Akurat w Polsce "Eliksir" nie miał szans przebić się na szczyt topki najpopularniejszych filmów dostępnych na Netfliksie. Użytkownicy nie mogą się bowiem nacieszyć rodzimymi nowościami platformy. Wciąż najczęściej sięgają "Furiozę", a zaraz po niej włączają "13 dni do wakacji". Dopiero potem przychodzi czas na indonezyjski horror. Tym samym już dzień po swojej premierze trafił on na podium zestawienia najchętniej oglądanych pełnych metraży w serwisie w naszym kraju. Co tak przyciąga do niego subskrybentów?



Mamy październik, miesiąc Halloween, więc horrory są pożądanym gatunkiem. A "Eliksir" kusi dodatkowo obietnicą krwawej rozrywki z zombie w roli głównej. Bo przecież o opowieść o epidemii neumarłych wywołanej eksperymentalnym medykamentem. W obliczu zagrożenia skłócona rodzina musi się pogodzić, aby przetrwać, gdy całej jej wiosce grozi zagłada. Brzmi to może generycznie, ale jak widać, okazuje się całkiem nośne.

Eliksir - opinie o nowym horrorze Netfliksa

Nawet jeśli widzowie chętnie "Eliksir" oglądają, niekoniecznie jest on horrorem, jakiego szukają. Zagraniczni użytkownicy Netfliksa piszą w mediach społecznościowych, że ich wkurza. Nie mogą wręcz go znieść. Są wściekli. Skąd taka złość? Poniższe wpisy zdradzają wszystko.

"Eliksir" na Netfliksie musi być najbardziej cringe'owym horrorem o zombie wszech czasów, gdzie bohaterowie nie czają idei zombie. Mamy 2025 rok... dajcie spokój



Właśnie skończyłem "Eliksir" na Netfliksie. Ktokolwiek napisał scenariusz, powinien zostać zwolniony. Wszyscy bohaterowie są bezużyteczni, szczególnie ci główni



Ten "Eliksir" na Netfliksie mnie wkurza. 3/10, nie polecam. Tracę czas, bo teraz muszę zobaczyć, jak to się skończy



- czytamy na X (dawny Twitter).

Mimo wszystko zdarzają się też głosy przeciwne. Co ciekawe, potwierdzają one, że bohaterowie zachowują się głupio, ale według nich tak to już "po prostu jest w filmach o zombie". Jednym to nie przeszkadza, bo "Eliksir" ma "dużo krwi i gore", a inni machają na to ręką i cieszą się seansem. Także jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, wiedzcie, że nowy indonezyjski horror Netfliksa może was wkurzyć, ale może też dostarczyć mnóstwa frajdy. Oglądacie na własne ryzyko.



Rafał Christ 24.10.2025 18:11

