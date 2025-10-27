To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Dziś wielki dzień dla fanów horroru oraz Stephena Kinga - w streamingu jest już dostępny pierwszy odcinek wyczekiwanego serialu "To: Witajcie w Derry". Informujemy, kiedy pojawią się kolejne epizody tej produkcji.
Andy i Barbara Muschietti postanowili ponownie podjąć się zadania przeniesienia na ekran losów Derry i terroryzującego jego mieszkańców zła. Akcja przenosi się do 1962 roku, kiedy to do miasteczka przeprowadza się rodzina Hanlonów. Z czasem zaczynają oni być świadkami przerażających sytuacji - m.in. zaginięcia młodego chłopca. Wraz z ich przyjazdem, w Derry robi się coraz niebezpieczniej, a zło zaczyna się coraz aktywniej szerzyć.
To: Witajcie w Derry - harmonogram odcinków serialu
Od 27 października w HBO Max jest dostępny do obejrzenia pierwszy odcinek "To: Witajcie w Derry" - serialowego prequela względem wydarzeń, które znamy z filmów z 2017 i 2019 roku. Twórcy postanowili nie dzielić serialu na części, ani nie zrzucać naraz całej dobroci na widzów - kolejne epizody będą się pojawiać w stałym, cotygodniowym cyklu... z jednym wyjątkiem.
2. odcinek trafi na HBO Max kilka dni wcześniej, a mianowicie już w Halloween, czyli 31 października. Wcześniejsza premiera dotyczy jednak tylko serwisu streamingowego; jeśli chodzi o debiut na kanale telewizyjnym HBO, będzie to, zgodnie z pierwotnym planem, 3 listopada.
Oto daty premier kolejnych odcinków serialu:
- Odcinek 1 - The Pilot - dostępny do obejrzenia
- Odcinek 2 - The Thing in the Dark - 27/10/25 w HBO Max, 3/11/25 na kanale HBO
- Odcinek 3 - Now You See It - 10/11/25
- Odcinek 4 - 10/11/25
- Odcinek 5 - 17/11/25
- Odcinek 6 - 24/11/25
- Odcinek 7 - 1/12/25
- Odcinek 8 - 8/12/25
Serialem HBO Max zajęli się twórcy odpowiadający za poprzednie filmy - Andy Muschietti był reżyserem "To" oraz "To: Rozdziału 2", jego siostra Barbara - producentką, zaś Jason Fuchs - koproducentem drugiej części. Za scenariusz serialu odpowiada kilka osób, w tym Brad Caleb Kane ("Tokio Vice", "Wojownik", "Piraci"), a wśród współautorów skryptu do jednego z odcinków znajdziemy też Corda Jeffersona - laureata Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany w "Amerykańskiej fikcji" z 2023 roku.
To: Witajcie w Derry - obsada
- Bill Skarsgård jako Pennywise
- Taylour Paige jako Charlotte Hanlon
- Jovan Adepo jako Leroy Hanlon
- Blake Cameron James jako Will Hanlon
- Chris Chalk jako Dick Hallorann
- James Remar jako generał Shaw
- Stephen Rider jako Hank grogan
- Rudy Mancuso jako kapitan Pauly Russo
Jeśli chcecie dowiedzieć się, gdzie można obejrzeć inne dotychczasowe produkcje z serii "To", zajrzyjcie tutaj. Jeżeli natomiast chcielibyście dowiedzieć się, czy "To: Witajcie w Derry" jest udanym powrotem do świata Pennywise'a, możecie przeczytać naszą recenzję. O samym serialu i jego kulisach więcej możecie przeczytać tutaj.
