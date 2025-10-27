To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max

Ładowanie...

Andy i Barbara Muschietti postanowili ponownie podjąć się zadania przeniesienia na ekran losów Derry i terroryzującego jego mieszkańców zła. Akcja przenosi się do 1962 roku, kiedy to do miasteczka przeprowadza się rodzina Hanlonów. Z czasem zaczynają oni być świadkami przerażających sytuacji - m.in. zaginięcia młodego chłopca. Wraz z ich przyjazdem, w Derry robi się coraz niebezpieczniej, a zło zaczyna się coraz aktywniej szerzyć.

To: Witajcie w Derry - harmonogram odcinków serialu

Od 27 października w HBO Max jest dostępny do obejrzenia pierwszy odcinek "To: Witajcie w Derry" - serialowego prequela względem wydarzeń, które znamy z filmów z 2017 i 2019 roku. Twórcy postanowili nie dzielić serialu na części, ani nie zrzucać naraz całej dobroci na widzów - kolejne epizody będą się pojawiać w stałym, cotygodniowym cyklu... z jednym wyjątkiem.



2. odcinek trafi na HBO Max kilka dni wcześniej, a mianowicie już w Halloween, czyli 31 października. Wcześniejsza premiera dotyczy jednak tylko serwisu streamingowego; jeśli chodzi o debiut na kanale telewizyjnym HBO, będzie to, zgodnie z pierwotnym planem, 3 listopada.



Oto daty premier kolejnych odcinków serialu:

Odcinek 1 - The Pilot - dostępny do obejrzenia

Odcinek 2 - The Thing in the Dark - 27/10/25 w HBO Max, 3/11/25 na kanale HBO

Odcinek 3 - Now You See It - 10/11/25

Odcinek 4 - 10/11/25

Odcinek 5 - 17/11/25

Odcinek 6 - 24/11/25

Odcinek 7 - 1/12/25

Odcinek 8 - 8/12/25

Serialem HBO Max zajęli się twórcy odpowiadający za poprzednie filmy - Andy Muschietti był reżyserem "To" oraz "To: Rozdziału 2", jego siostra Barbara - producentką, zaś Jason Fuchs - koproducentem drugiej części. Za scenariusz serialu odpowiada kilka osób, w tym Brad Caleb Kane ("Tokio Vice", "Wojownik", "Piraci"), a wśród współautorów skryptu do jednego z odcinków znajdziemy też Corda Jeffersona - laureata Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany w "Amerykańskiej fikcji" z 2023 roku.

To: Witajcie w Derry - obsada

Bill Skarsgård jako Pennywise

jako Pennywise Taylour Paige jako Charlotte Hanlon

jako Charlotte Hanlon Jovan Adepo jako Leroy Hanlon

jako Leroy Hanlon Blake Cameron James jako Will Hanlon

jako Will Hanlon Chris Chalk jako Dick Hallorann

jako Dick Hallorann James Remar jako generał Shaw

jako generał Shaw Stephen Rider jako Hank grogan

jako Hank grogan Rudy Mancuso jako kapitan Pauly Russo

Jeśli chcecie dowiedzieć się, gdzie można obejrzeć inne dotychczasowe produkcje z serii "To", zajrzyjcie tutaj. Jeżeli natomiast chcielibyście dowiedzieć się, czy "To: Witajcie w Derry" jest udanym powrotem do świata Pennywise'a, możecie przeczytać naszą recenzję. O samym serialu i jego kulisach więcej możecie przeczytać tutaj.

Adam Kudyba 27.10.2025 12:33

