Dom pełen dynamitu - omawiamy zakończenie thrillera Netfliksa

"Dom pełen dynamitu" to stworzona dla Netfliksa, oryginalna produkcja autorstwa reżyserki Kathryn Bigelow i scenarzysty Noaha Oppenheima, której fabuła rozgrywa się w gabinetach i centrach dowodzenia najwyższych amerykańskich struktur, zarówno wojskowych, jak i politycznych. Dzień zaczyna się dla pracowników tych gremiów wcześnie rano, a ich wspólnym zadaniem jest czuwanie nad bezpieczeństwem kraju. Nagle okazuje się, że z Pacyfiku została wystrzelona rakieta, która w ciągu kilkunastu minut ma uderzyć w Stany Zjednoczone. System, który miał być dowodem na siłę i przygotowanie na takie ewentualności, okazuje się coraz większą fasadą.

UWAGA: w dalszej części tekstu pojawią się spoilery.

Dom pełen dynamitu - zakończenie filmu

Jedno z podstawowych pytań, jakie widz może sobie zadać, brzmi: jak to możliwe, że do zderzenia w filmie jest mniej niż 20 minut, a fabuła rozciągnięta jest na prawie 120? Kathryn Bigelow skorzystała z dość prostego zabiegu i przedstawiła tę samą historię z kilku perspektyw - m.in. żołnierzy stacjonujących w bazie na Alasce, pracowników Centrum Sytuacyjnego Białego domu, członków wojskowego centrum dowodzenia, doradców ds. bezpieczeństwa. Dzięki temu otrzymujemy złożony wgląd w różne perspektywy na zbliżającą się katastrofę - każda postać to inna funkcja, inna historia, inne emocje do przekazania.

Każdy z pokazanych przez twórców wątków ma swój finał, gdy 19 minut do zagłady mija, a rakieta ma uderzyć w Stany Zjednoczone. "Dom pełen dynamitu" jednak nie pokazuje tego niewątpliwie katastroficznego momentu - ba, w filmie nie widzimy rakiety w innej formie niż punktu na ekranie w wybranym centrum dowodzenia. Dlaczego zdecydowano się na taki ruch? Nie mam powodów by podejrzewać studio o skąpienie na efekty specjalne - postrzegam tę decyzję jako świadomy ruch twórców. Bigelow od początku do końca jest konsekwentna w swojej koncentracji na ludziach, którzy są w centrum wydarzeń, przepływie informacji pomiędzy nimi, oraz podejmowaniu ekstraordynaryjnych decyzji. Wraz z kamerą wnika do gabinetów, obserwuje postacie, które są tak naprawdę zbiorowym bohaterem, mającym wykorzystać wszelkie możliwe środki, by zapobiec tragedii i zidentyfikować sprawcę ataku.

A skoro już o nim mowa - ten temat również jest jednym z kluczowych wątków poruszanych w "Domu pełnym dynamitu". Oczywiście, głównym celem bohaterów pokazanych w filmie jest zapobiegnięcie zdarzeniu, które może pochłonąć miliony ludzkich żyć. Pojawia się również kwestia odpowiedzialności za ten czyn - rakieta została wystrzelona z Pacyfiku, a w gronie podejrzanych są rzecz jasna Rosja oraz Korea Północna. Pierwszy plan tej historii jest skutecznie dopełniany przez gorączkowe analizy i szukanie odpowiedzi na pytanie: kto mógł to zrobić?

Z czasem rodzi się kolejne: jak dobrze zaplanować odwet, jeśli nie ma się 100% pewności, kto wystrzelił rakietę? Brak reakcji to kapitulacja, ale odpowiedź w postaci ataku na niepewny cel to samobójstwo. Choć na przestrzeni fabuły są podrzucane pewne sugestie, to ostatecznie film nie daje jasnej odpowiedzi co do tożsamości sprawców nuklearnego ataku.



Nie jest to rozwiązanie, którego nie da się "kupić" - Bigelow zdaje się w ten sposób świadomie podkreślać, że współcześnie zagrożenie może przyjść tak naprawdę zewsząd (tego typu urwane zakończenia mają zresztą za zadanie trzymać widzów w niepewności i napięciu; w tym wypadku chodzi o nieustannie wiszącą w powietrzu groźbę nuklearnego ataku). Fundamentalną kwestią jest to, czy atakowany kraj ma zasoby i odpowiednią siłę, by temu zapobiec.

Dom pełen dynamitu - obsada

Idris Elba jako prezydent USA

jako prezydent USA Rebecca Ferguson jako Olivia Walker

jako Olivia Walker Gabriel Basso jako Jake Baerington

jako Jake Baerington Tracy Letts jako Anthony Brady

jako Anthony Brady Jared Harris jako Reid Baker

jako Reid Baker Anthony Ramos jako Daniel Gonzalez

jako Daniel Gonzalez Jason Clarke jako Mark Miller

jako Mark Miller Jonah Hauer-King jako Robert Reeves

jako Robert Reeves Moses Ingram jako Cathy Rogers

jako Cathy Rogers Renee Elise Goldsberry jako pierwsza dama

jako pierwsza dama Willa Fitzgerald jako Abby Jansing

jako Abby Jansing Kaitlyn Dever jako Caroline Baker

jako Caroline Baker Greta Lee jako Ana Park

"Dom pełen dynamitu" jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej Netflix.

Adam Kudyba 24.10.2025 13:23

