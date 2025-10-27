REKLAMA
Zanim nadeszło TO, było Derry. Nowy serial HBO Max zabierze Cię do korzeni zła

Przygotujcie się na powrót do Derry! Dzisiaj w HBO Max pojawiło się „To: Witajcie w Derry” - długo wyczekiwany prequel kultowej opowieści Mistrza Grozy, Stephena Kinga, który zabierze nas do czasów, kiedy TO się zaczęło. Produkcja przybliża genezę czystego zła znanego z powieści i dwóch filmów pt. „To”.

Michał Jarecki
Nie podlega dyskusji, że monumentalna książka „To” z 1986 r. stała się jedną z najbardziej cenionych, rozpoznawalnych i kultowych powieści autorstwa Stephena Kinga. Pisarz jak mało kto potrafi sprawić, że czytelnik nie potrafi oderwać się od lektury, choć jednocześnie wywołuje w nim dyskomfort, niepokoi czy wręcz przyprawia o gęsią skórkę. Rzecz w tym, że poza sprawnym przerażaniem i wyjątkową umiejętnością sugestywnego ilustrowania istoty i esencji czystego zła, King potrafi też nakreślić interesujących bohaterów, z którymi możemy się utożsamiać. Również w „To”, poza walką ze złem, śledzimy przede wszystkim poczynania dorastających na naszych oczach postaci; przyglądamy się ich codzienności, wewnętrznym przemianom, dojrzewaniu, a przy okazji portretowi amerykańskiej prowincji.

Pomysł na tę fabułę zrodził się podczas przechadzki Kinga po naprawiony samochód.

Idąc przez drewnianą kładkę nad wyschniętą rzeką, pisarz przypomniał sobie bajkę o trzech koziołkach, które przechytrzyły trolla mieszkającego pod mostem. Wówczas zaczął się zastanawiać, co by się stało, gdyby spod tego mostu rzeczywiście wyszedł do niego troll? Ta myśl przywołała dawne lęki z dzieciństwa, a ostatecznie zaowocowała pomysłem na powieść, która miała stanowić rozliczenie z całą tą grozą, jaką autor przetwarzał (zarówno pochłaniał, jak i tworzył) przez lata. Celem stało się stworzenie antagonisty będącego ucieleśnieniem wszystkich kreatur i obaw naraz; sednem lęku, czymś nie do końca określonym: po prostu „Tym”. To miała być - jak sam podkreślił - ostatnia opowieść o dzieciach i potworach, najbardziej osobiste z jego dotychczasowych dzieł, esencja wszystkiego, co składało się na figurę Mistrza Grozy: zarówno twórczość, jak i osobę. Efekt jest przez wielu czytelników nazywany jego opus magnum.

To: Witajcie w Derry” od HBO Max jest okazją, by zanurzyć się w uniwersum Kinga, nawet jeśli wcześniej nie znaliście historii Derry. To właśnie tutaj zaczyna się wszystko, co przerażało miliony czytelników i widzów.

Jak wiele innych dzieł Kinga, także i „To” doczekało się adaptacji, zresztą więcej niż jednej. Pierwszy był dwuodcinkowy miniserial telewizyjny w reż. Tommy’ego Lee Wallace’a. Ten klasyk niestety nie wytrzymuje zderzenia z oczekiwaniami współczesnego widza (zanim mnie zlinczujecie, spróbujcie raz jeszcze odpalić tę nienadającą się już do oglądania na poważnie produkcję z Timem Currym - gwarantuję, że szkła w okularach nostalgii pękną z trzaskiem). W 2017 r. dostaliśmy natomiast pełnometrażowy film kinowy, a dwa lata później jego kontynuację: „To: Rozdział 2”. Odpowiadał za nie Andy Muschietti.

Muschietti wykonał kawał dobrej roboty. Dał nam film szanujący oryginał, mroczny i niepokojący, a jednocześnie snujący błyskotliwą, lekko komediową opowieść o dojrzewaniu. Zarówno przekładając pewne sceny na język filmu, jak i dodając coś od siebie, filmowiec imponował kreatywnością i szczerością, doprawiając całość tak uwielbianą przez publiczność nostalgią. Gwiazdorsko obsadzona, genialnie zagrana „dwójka” też dała radę - zgrabnie rozwinęła podbudowę poprzedniczki, nie bojąc się sięgać po jeszcze większą dawkę komizmu (najlepszego przecież oręża do walki ze strachem), inspirująco opowiadając o walce ze swoimi demonami.

„To: Witajcie w Derry” już dzisiaj na HBO Max

Sukces artystyczny i komercyjny obu obrazów (podbity zachwytami nad obłędną kreacją Billa Skarsgårda, który wcielił się Pennywise’a) sprawiły, że Warner Bros. wyprodukowało prequel. I już od dzisiaj będziemy mogli ją go obejrzeć.

Za serial „To: Witajcie w Derry” odpowiadają Andy Muschietti, Barbara Muschietti i Jason Fuchs - twórcy oryginalnych ekranizacji. W obsadzie znaleźli się Jovan Adepo, Chris Chalk, Taylour Paige, James Remar oraz Stephen Rider i, całe szczęście, Bill Skarsgård (również jako producent wykonawczy).

Akcja serialu rozgrywa się w roku 1962 (27 lat przed wydarzeniami znanymi z pierwszego filmu), gdy pewne małżeństwo wraz z synem przeprowadza się do miasteczka Derry w stanie Maine - i trafiają tam akurat w momencie, gdy w niewyjaśnionych okolicznościach znika chłopiec. Wraz z przybyciem bohaterów w miasteczku zaczynają dziać się coraz bardziej niepokojące rzeczy. A może raczej: rzeczy niewyobrażalnie złe.

W wywiadzie dla Radio TU w styczniu 2025 r. Andy Muschietti ujawnił, że serial czerpie inspirację z interludiów powieści Kinga - tych rozdziałów, które opowiadają o wcześniejszych cyklach zła w Derry. Twórcy planują zaprezentować publiczności w sumie trzy sezony, rozgrywające się kolejno w latach 1962, 1935 i 1908. Reżyser podkreślił, że: „Nie bez powodu ta historia opowiadana jest wspak”.

Dodał też, że 1. sezon (obejmujący w sumie 9. epizodów) jest jedynie „otwarciem okna” na świat Pennywise’a, który w pełni ujawni się w 2. i 3. odsłonie. Serial ma pochylić się nad istotna kwestią, mianowicie: dlaczego Pennywise pozostaje w Derry, mimo że mógłby „działać” gdziekolwiek, oraz czemu poluje na dzieci, które - w przeciwieństwie do dorosłych - potrafią dostrzec prawdę. Przy okazji tytuł ma też poruszyć kwestie napięć społecznych i rasowych lat 60. XX wieku w USA, wykorzystując horror jako metaforę dla rzeczywistych lęków tamtej epoki.

Teraz Muschietti wraz z częścią obsady promował serial na New York Comic Conie, zapowiadając, że „Witajcie w Derry” będzie nie tylko historią o potworze, ale o szerzej pojętym złu zakorzenionym w małym miasteczku - o miejscu, które samo staje się monstrum. 

Nie ukrywam: jako fan oryginału oraz widz, któremu nowe adaptacje przypadły do gustu, niecierpliwie czekam na wieczór. Premierowy odcinek „To: Witajcie w Derry” zadebiutował dzisiaj na platformie HBO Max. Derry czeka, by Cię powitać. Nie przegap okazji!

27.10.2025 06:00
