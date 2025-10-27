REKLAMA
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em

Gdy Tobey Maguire powrócił do uniwersum Marvela w filmie „Spider-Man: Bez drogi do domu”, w fanach odżyła nadzieja - skoro gwiazdor po latach ponownie wcielił się w Petera Parkera, to czemu nie miałby tego zrobić więcej razy? Teraz okazuje się, że marzenie o realizacji filmu „Spider-Man 4” z jego udziałem naprawdę może się spełnić. 

spider man 4 film sam raimi tobey maguire
Tobey Maguire był pierwszym kinowym wcieleniem Petera Parkera. Trylogia „Spider-Man” w reżyserii Sama Raimiego z czasem zyskała status kultowej, a cała rzesza fanów do dziś nie może pogodzić się z faktem, że produkcję 4. części serii ostatecznie pogrzebano. Później przyszedł czas na odświeżenie serii z Andrew Garfieldem, a wreszcie miano Pajączka na dłużej - i tym razem w ramach Kinowego Uniwersa Marvela - przejął Tom Holland. I choć widzowie uwielbiają tego ostatniego, wielu z nich równie bardzo - o ile nie bardziej - ceni kreację Maguire’a. Jego powrót w „Bez drogi do domu” wywołał prawdziwe poruszenie; film został ciepło przyjęty i zarobił mnóstwo pieniędzy, co niewątpliwie dało studiu jasny sygnał: ludzie chcą jego powrotu.

I być może rzeczywiście się go doczekamy.

Spider-Man 4 jednak powstanie? Jesteśmy blisko

Marzenie o „Spider-Manie 4” nie dotyczy wyłącznie fanów. Również ludzie z Hollywood chcieliby zobaczyć powrót duetu Raimi-Maguire. Mattson Tomlin, współscenarzysta „Batmanów” od Matta Reevesa, niedawno odpowiedział na pytanie, czy w jego bataliach o „czwórkę” doszło do jakichkolwiek postępów:

Powolna, konsekwentna praca gwarantuje zwycięstwo w wyścigu. Przez długi czas (jeśli w ogóle!) nie będzie można o tym nic powiedzieć, bo to sprawa dotycząca wielu osób, polityki i szeregu kwestii, które muszą zadziałać - a na które nie mam żadnego wpływu. Ale jeszcze nie usłyszałem „nie”!

Odpowiedź siłą rzeczy powściągliwa, ale w tej branży brak negacji nieraz bywa cenną wskazówką. A zatem: piłka jest w grze, a Tomlin walczy. Co ważne, wydaje się naprawdę zaangażowany i poświęca potencjalnemu projektowi sporo czasu. Już wcześniej ujawnił, że bardzo chciałby napisać historię o Spider-Manie Maguire’a - o tym, jak heros zmaga się z łączeniem roli męża i ojca z byciem superbohaterem. Pomysł ten opisał na platformie X 30 lipca 2025 r. Na chwilę obecną Sony Pictures nie odniosło się publicznie do jego wypowiedzi ani do samego pomysłu.

Obecnie najbardziej interesuje mnie napisanie „Spider-Mana 4”, w którym tytułowy bohater grany przez Tobeya łączy role męża i ojca. Spider-Man jako ojciec to kierunek, do którego dążę, zwłaszcza mając na uwadze ostatnie 8 filmów.

Pierwotnie „Spider-Man 4” miał trafić do kin w maju 2011 r. Raimi i Maguire planowali eksplorować świat zbudowany w poprzednich trzech filmach, jednak z powodu licznych różnic artystycznych projekt został porzucony. Sony zakończyło serię i postawiło na nową wersję.

Sam Raimi nie ukrywa, że jest otwarty na powrót do swojej wizji uniwersum Spider-Mana, zwłaszcza po ogromnym sukcesie wspomnianego obrazu z Hollandem, w którym wystąpili zarówno Maguire, jak i Garfield. W rozmowie z Moviepilot 28 kwietnia 2022 r. przyznał:

Nie sądziłem, że to możliwe, ale po powrocie do zabawy z multiwersum uświadomiłem sobie, że wszystko jest teraz możliwe. Jestem więc całkowicie otwarty na ten pomysł.

Tobey Maguire również wielokrotnie dawał do zrozumienia, że z radością ponownie założyłby kostium Człowieka-Pająka.

Uwielbiam te filmy i wszystkie ich wersje. Gdyby ktoś z ekipy zadzwonił i zapytał: „Hej, wpadniesz dziś wieczorem, żeby się powygłupiać?” albo "Nakręcimy scenę do Spider-Mana, co ty na to?” - odpowiedź zawsze brzmiałaby: tak!

Kirsten Dunst, filmowa Mary Jane Watson, również przyznała w październiku tego roku, że chciałaby wrócić do roli – tym razem w historii pokazującej ją i Petera jako rodziców. 

To mogłoby być naprawdę ciekawe - ja i Tobey z dziećmi. Brzmi jak film, który chciałabym zobaczyć.

Wszystkie ręce w górze. Teraz tylko czekać na zielone światło od studia.

27.10.2025 14:57
