To: Witajcie w Derry: kiedy premiera w streamingu? Fani Kinga już zacierają ręce

Wielki dzień powrotu Pennywise'a coraz bliżej. Już za chwilę w streamingu pojawi się jeden z najbardziej oczekiwanych seriali tego roku - "To: Witajcie w Derry".

Adam Kudyba
to serial premiera kiedy
Kino grozy spod znaku i literackiego patronatu Stephena Kinga ma historię długą i szeroką. Dotychczas powstało bardzo dużo adaptacji twórczości pisarza - przede wszystkim filmowych. HBO Max postanowiło powrócić do Derry i na nowo zgłębić potworną historię miasteczka, w którym grasuje diaboliczny klaun imieniem Pennywise.

To: Witajcie w Derry - kiedy premiera serialu w HBO Max?

Nie ma co ukrywać - Pennywise i "To" są markami, którym należała się ciekawa eksploracja, na pewno lepsza niż to, co twórcy zafundowali nam w drugiej części, znacznie słabszej od poprzedniej. Za projektem stoją Andy i Barbara Muschietti ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jason Fuchs ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman", "Argylle"), a zatem ci sami twórcy, którzy pracowali przy filmach. Można mieć nadzieję, że twórcy wyciągnęli wnioski z popełnionych błędów - wiele wskazuje na to, że modlitwy o to zostaną wynagrodzone.

Dotychczasowe materiały promocyjne przykuwają uwagę obłędnym klimatem, zabierającym widza z powrotem do Derry. Akcja serialu ma się rozgrywać w 1962 roku, a zatem będzie prequelem tego, co zobaczyliśmy w filmach. Dodatkowo, w "To: Witajcie w Derry" widzowie mają poznać nieporuszaną wcześniej historię samego Pennywise'a - w tej roli powróci wspaniały Bill Skarsgard. Główną rolę ma jednak odgrywać pewna rodzina, która właśnie przeprowadza się do miasteczka i z dnia na dzień zaczyna być świadkami coraz bardziej niepokojących wydarzeń.

Fani z niecierpliwością oczekują ponownego spotkania z morderczym Pennywise'em. Na szczęście ten moment nastąpi bardzo, ale to bardzo niedługo - premiera pierwszego odcinka "To: Witajcie w Derry" w HBO Max jest zaplanowana na poniedziałek, 27 października. Można stwierdzić, że dzięki platformie początek tygodnia ma szansę być naprawdę udany i przerażający z innych przyczyn niż koniec weekendu.

To: Witajcie w Derry - obsada

  • Bill Skarsgård
  • Taylour Paige
  • Jovan Adepo
  • Blake Cameron James
  • Chris Chalk
  • James Remar
  • Stephen Rider
  • Madeleine Stowe
  • Rudy Mancuso

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wypadł serialowy powrót Pennywise'a - możecie się tego dowiedzieć z naszej recenzji pierwszych pięciu odcinków, które widzieliśmy przedpremierowo. Recenzję "To: Witajcie w Derry" przeczytacie tutaj.

Więcej o produkcjach HBO Max przeczytacie na Spider's Web:

25.10.2025 13:09
