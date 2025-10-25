To: Witajcie w Derry: kiedy premiera w streamingu? Fani Kinga już zacierają ręce
Wielki dzień powrotu Pennywise'a coraz bliżej. Już za chwilę w streamingu pojawi się jeden z najbardziej oczekiwanych seriali tego roku - "To: Witajcie w Derry".
Kino grozy spod znaku i literackiego patronatu Stephena Kinga ma historię długą i szeroką. Dotychczas powstało bardzo dużo adaptacji twórczości pisarza - przede wszystkim filmowych. HBO Max postanowiło powrócić do Derry i na nowo zgłębić potworną historię miasteczka, w którym grasuje diaboliczny klaun imieniem Pennywise.
To: Witajcie w Derry - kiedy premiera serialu w HBO Max?
Nie ma co ukrywać - Pennywise i "To" są markami, którym należała się ciekawa eksploracja, na pewno lepsza niż to, co twórcy zafundowali nam w drugiej części, znacznie słabszej od poprzedniej. Za projektem stoją Andy i Barbara Muschietti ("To", "To: Rozdział 2") oraz Jason Fuchs ("To: Rozdział 2", "Wonder Woman", "Argylle"), a zatem ci sami twórcy, którzy pracowali przy filmach. Można mieć nadzieję, że twórcy wyciągnęli wnioski z popełnionych błędów - wiele wskazuje na to, że modlitwy o to zostaną wynagrodzone.
Dotychczasowe materiały promocyjne przykuwają uwagę obłędnym klimatem, zabierającym widza z powrotem do Derry. Akcja serialu ma się rozgrywać w 1962 roku, a zatem będzie prequelem tego, co zobaczyliśmy w filmach. Dodatkowo, w "To: Witajcie w Derry" widzowie mają poznać nieporuszaną wcześniej historię samego Pennywise'a - w tej roli powróci wspaniały Bill Skarsgard. Główną rolę ma jednak odgrywać pewna rodzina, która właśnie przeprowadza się do miasteczka i z dnia na dzień zaczyna być świadkami coraz bardziej niepokojących wydarzeń.
Fani z niecierpliwością oczekują ponownego spotkania z morderczym Pennywise'em. Na szczęście ten moment nastąpi bardzo, ale to bardzo niedługo - premiera pierwszego odcinka "To: Witajcie w Derry" w HBO Max jest zaplanowana na poniedziałek, 27 października. Można stwierdzić, że dzięki platformie początek tygodnia ma szansę być naprawdę udany i przerażający z innych przyczyn niż koniec weekendu.
To: Witajcie w Derry - obsada
- Bill Skarsgård
- Taylour Paige
- Jovan Adepo
- Blake Cameron James
- Chris Chalk
- James Remar
- Stephen Rider
- Madeleine Stowe
- Rudy Mancuso
Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak wypadł serialowy powrót Pennywise'a - możecie się tego dowiedzieć z naszej recenzji pierwszych pięciu odcinków, które widzieliśmy przedpremierowo. Recenzję "To: Witajcie w Derry" przeczytacie tutaj.
