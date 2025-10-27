REKLAMA
Twórca Yellowstone zmienia wytwórnię. Co dalej z serialami?

Twórca "Yellowstone", jego dotychczasowych prequeli i wielu, naprawdę wielu innych seriali odchodzi z Paramountu. Właśnie okazało się, że wraz z wygaśnięciem trwającego jeszcze kontraktu Taylor Sheridan zamierza zmienić wytwórnię. Co z planowanymi spin-offami sagi rodu Duttonów i pozostałymi produkcjami sygnowanymi jego nazwiskiem?

yellowstone taylor sheridan seriale skyshowtime
Taylor Sheridan niestrudzenie dostarcza widzom kolejnych treści. Choć zdarza mu się robić filmy, najlepiej znany jest z seriali. I nie chodzi tylko o "Yellowstone" i jego ciągle powiększającą się konstelację spin-offów. W końcu jest on też twórcą "Tulsa King", "Landman: Negocjator", "Burmistrza Kingstown" czy "Special Ops: Lioness". Ciągle przyciągając nowych widzów, wydawało się, że w Paramouncie całkiem mu dobrze. Dlaczego więc decyduje się odejść?

Wszystko przez wchłonięcie Paramountu przez Skydance, do którego doszło w sierpniu tego roku. Nowe szefostwo zwolniło lub przesunęło producentów dotychczas blisko współpracujących z twórcą "Yellowstone". Do tego doszły cięcia budżetowe i ściślejsza kontrola wydatków na kolejne tytuły. Z tego właśnie względu Taylor Sheridan mówi dość i zmienia wytwórnię.

"YELLOWSTONE" I INNE SERIALE TAYLORA SHERIDANA OBEJRZYSZ NA:
SkyShowtime
YELLOWSTONE
SkyShowtime
Co dalej z uniwersum Yellowstone?

Jak donosi Puck, Taylor Sheridan domknął już porozumienie z NBCUniversal. Według podanych informacji ośmioletni kontrakt filmowy zacznie go obowiązywać w marcu 2026 roku. Jeśli zaś chodzi o seriale, z Paramountem jest związany do końca 2028 roku. Dopiero od stycznia 2029 roku zacznie pracować nad produkcjami odcinkowymi dla nowej wytwórni i jej platform streamingowych NBC oraz Peacock. W tym wypadku jego umowa potrwa przez pięć lat.

Co więcej, razem z Taylorem Sheridanem do NBCUniversal przechodzi firma producencka 101 Studios, która odpowiada za jego seriale. Jaki więc los czeka tytuły wydawane do tej pory pod szyldem Paramountu? One tam zostają, bo wytwórnia posiada do nich prawa.

W praktyce oznacza to, że wszystkie spin-offy "Yellowstone" i inne seriale, które Taylor Sheridan rozpocznie/będzie dalej tworzył do wygaśnięcia kontraktu, Paramount będzie mógł kontynuować. Trudno jednak się spodziewać, żeby bez charakterystycznej wrażliwości twórcy wciąż przyciągały widzów, jak do tej pory.

Sam Taylor Sheridan w NBCUniversal rozpocznie nowy rozdział swojej kariery. Dopiero okaże się, czy będzie on tak samo płodny, jak w przypadku pracy pod szyldem Paramountu.

Więcej o serialach Taylora Sheridana poczytasz na Spider's Web:

