Perfekcyjny dreszczowiec wreszcie w Polsce. Jest lepszy od Detektywa

Ten dreszczowiec nie ma złych opinii. Serio! Może się pochwalić perfekcyjnym wynikiem na Rotten Tomatoes. Zdanie krytyków podzielają zresztą widzowie. Oni też nie mogą się "Szeptów mroku" nachwalić. Według fanów to thriller lepszy nawet od "Detektywa". Tym bardziej cieszy, że w Polsce wreszcie będziemy mogli obejrzeć jego najnowszą odsłonę.

Rafał Christ
szepty mroku dreszczowiec premiera amc co obejrzeć
"Szepty mroku" zadebiutowały jeszcze w 2022 roku. Już wtedy krytycy i widzowie zakochali się w tej rozgrywającej się na początku lat 70. opowieści. Jej akcja przenosi nas na tereny należące do premiera Navajo. Porucznik z policji plemiennej stara się rozwiązać sprawę pozornie niepowiązanej ze sobą serii zabójstw. Pomaga mu w tym nowy zastępca, który tak jak on musi wyrównać rachunki z przeszłością. Wspólnie więc walczą z siłami zła, sobą nawzajem i własnymi demonami podążając drogą do zbawienia.

Szybko okazało się, że "Szepty mroku" to nie jest po prostu kolejny telewizyjny thriller. Przecież 1. sezon na Rotten Tomatoes zdobył 100 proc. pozytywnych recenzji. Wyniki oglądalności też były wystarczające, żeby stacja AMC zechciała zamówić kolejną odsłonę. I jeszcze jedną. Co ciekawe, przy żadnej z nich poziom nie spadł. Perfekcyjna ocena na wspomnianym portalu pozostała niezachwiana, a widzowie zaczęli pisać w mediach społecznościowych o wyższości produkcji nad "Detektywem" od HBO.

Szepty mroku - opinie o mrocznym thrillerze

"Detektyw" ma mnóstwo zagorzałych fanów, więc to porównanie może wydawać się na wyrost, ale rzeczywiście widzowie orzekają werdykt na korzyść "Szeptów mroku". Ba! Zdarzają się głosy, że w ogóle mało seriali jest lepszych od produkcji AMC.

"Szepty mroku" dołączają do listy świetnych seriali zagubionych w morzu streamingowej przeciętności, choć pozostaje doskonały przez 3. sezony. Jest jak "Detektyw" na terenie Navajo, ale lepszy/bardziej złożony. Wchodzi w kulturę i nie boi się mówić o jej mistycznych elementach

"Szepty mroku" są jak 4. sezon "Detektywa", gdyby był oglądalny

Uwielbiam "Detektywa", ale to "Szepty mroku" są wspaniałe

- czytamy na X (dawny Twitter).

Wyniki na Rotten Tomatoes zdają się potwierdzać powyższe opinie. Choć "Detektyw" ma zdecydowanie więcej recenzji, jego średnia zatrzymuje się na 79 proc. pozytywnych opinii (pojedyncze odsłony mają oceny wahające się od 47 proc. za 2. sezon do 93 proc. za 4. sezon). Do perfekcji "Szeptów mroku" jest więc daleko.

Szepty mroku - gdzie obejrzeć thriller lepszy niż Detektyw?

"Szepty mroku" były już w Polsce emitowane. Przynajmniej dwie pierwsze odsłony. 3. sezon, choć w Stanach Zjednoczonych zadebiutował jeszcze w marcu tego roku, u nas dopiero ma się pojawić. Jego premierę zaplanowano na 6 listopada. Wtedy właśnie jego pierwszy odcinek będzie można obejrzeć o 22:00 na kanale AMC. Kolejne epizody będą pojawiać się w tygodniowych odstępach o tej samej porze na antenie stacji.

Więcej o serialach poczytasz na Spider's Web:

Rafał Christ
25.10.2025 09:05
