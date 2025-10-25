Użytkownicy Prime Video stracili głowy dla young adultowych romansów

Ładowanie...

"Nasza wina" jeszcze 16 października trafiła na Prime Video. Już pierwszego dnia dostępności wpadła do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Początkowo na jej ostatnie miejsce. Ale chwilę później przeskoczyła w zestawieniu parę oczek wyżej. Ile dokładnie? Wszystkie. Od tamtej pory króluje na liście najchętniej oglądanych produkcji w serwisie i wciąga na nią podobne filmy i seriale.



"Nasza wina" to finałowa odsłona trylogii na podstawie książek Mercedes Ron. Powstała, bo jej poprzednie dwie części też były hitami. Użytkownicy Prime Video je uwielbiają. Dlatego do nich powrócili. Przecież zarówno "Moja wina" jak i "Twoja wina" też wdarły się do topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju.

Tak, "Moja wina" i "Twoja wina" nie robią takiego szału jak "Nasza wina". Wciąż jednak są w topce całkiem wysoko, bo zajmują jej czwarte ("Twoja wina") i siódme ("Moja wina") miejsce. Do pełni szczęścia brakuje tylko "Mojej winy: Londyn", czyli brytyjskiego remake'u pierwszej części hiszpańskiej serii. Ale i na niego przyjdzie pewnie czas. W końcu jego dwie kolejne odsłony są już w drodze.

Ale! "Trylogia winnych" to nie są jedyne tytuły w ofercie young adultowych romansów Prime Video. Platforma Amazona wie, że użytkownicy je uwielbiają i co chwilę znajduje tego potwierdzenie. Żeby daleko nie szukać - największym hitem minionych wakacji był finałowy sezon "Tego lata stałam się piękna". Dobiegł on końca już jakiś czas temu, a jednak wciąż się dzielnie w topce trzyma. Choć jest w jej ogonie, bo zajmuje dziewiąte miejsce zestawienia.

W topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na Prime Video w naszym kraju z young adultowych romansów mamy więc nie tylko "trylogię winnych", ale też "Tego lata stałam się piękna" i... No właśnie, bo w zestawieniu jest jeszcze jedna produkcja w podobnym stylu. Tylko już przykryta kurzem. Czy jednak "Maxton Hall" niespodziewanie wpadło na listę? Niekoniecznie. Jest powód wzmożonego zainteresowania tą właśnie opowieścią.

"Maxton Hall" zadebiutowało na Prime Video w maju zeszłego roku. Zdążyło podbić topkę i na wiele miesięcy z niej wypaść. Teraz użytkownicy platformy Amazona sobie o nim przypomnieli. Wszystko przez to, że wielkimi krokami zbliża się jego 2. sezon. Tak jest! Przypominają sobie (lub oglądają po raz pierwszy) dotychczasowe odcinki, aby być gotowymi na nową odsłonę produkcji, która pojawi się w serwisie 7 listopada.

Podobnie jak poprzednio i w przypadku 2. sezonu "Maxton Hall" możemy liczyć, że na Prime Video od razu wpadną wszystkie jego odcinki. Sądząc po aktualnej popularności dotychczasowych epizodów, fani zacierają ręce, aby móc nową odsłonę od razu zbindżować. Szykujcie się więc, że produkcja zaraz zacznie wspinać się po kolejnych miejscach w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Ma sporą szansę, aby z ostatniej pozycji zestawienia wdrapać się na sam jego szczyt.



Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

Nasza wina Gen V Szczęsny Twoja wina Nieczysta gra Do naprawy Moja wina Nieprzyjaciel Tego lata stałam się piękna Maxton Hall

Rafał Christ 25.10.2025 09:31

